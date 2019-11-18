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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 19 лис, 2019 09:35
lapay написав:
Само по собі падіння рейтингу Зеленського очікувано і закономірно. Які вічні 73% в українських реаліях? І падіння рейтингу навіть до 5-15% не позбавить Зеленського влади. Влади його позбавить зрада України. Тобто, зміна законодовства (конституції), на вимогу Путіна.
І тут вже не важливі цифри рейтинга, на той момент. Знесуть і зелену Раду, і зеленого Президента.
Цілком вірно - ви тут весь час сперечаєтеся про стандартні і законні ( ха ! ) варіанти зміни влади , зміни законів і Конституції ... Практика показала ( це до речі - історично цілком в менталітеті сидить ) - що в Україні істує реальне народовладдя - яке звичайно не співпадає з "писаним" законом . І будь-хто може просто нарватися на неадекватну відповідь ... Спроби задушити кров"ю скоріше всього проваляться - або почнеться 3 світова врешті решт ...
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Puente
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Додано: Вів 19 лис, 2019 10:15
Puente написав: lapay написав:
Само по собі падіння рейтингу Зеленського очікувано і закономірно. Які вічні 73% в українських реаліях? І падіння рейтингу навіть до 5-15% не позбавить Зеленського влади. Влади його позбавить зрада України. Тобто, зміна законодовства (конституції), на вимогу Путіна.
І тут вже не важливі цифри рейтинга, на той момент. Знесуть і зелену Раду, і зеленого Президента.
Цілком вірно - ви тут весь час сперечаєтеся про стандартні і законні ( ха ! ) варіанти зміни влади , зміни законів і Конституції ... Практика показала ( це до речі - історично цілком в менталітеті сидить ) - що в Україні істує реальне народовладдя - яке звичайно не співпадає з "писаним" законом . І будь-хто може просто нарватися на неадекватну відповідь ... Спроби задушити кров"ю скоріше всього проваляться - або почнеться 3 світова врешті решт ...
Совершенно верно, активные всегда доминируют над пассивными, законы тут не особо действуют.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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