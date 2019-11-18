Додано: Вів 19 лис, 2019 12:31

zРадио написав: Перес де Куэльяр написав: Є ланцюг, чому каральні органи діють на упередження, та попереджають Порошенка, бо тримтять ЗЕлені втрачають рейтинг охлоса, це можна помітити по зменшенню підтримки у соц.мережах.

Є ланцюг, чому каральні органи діють на упередження, та попереджають Порошенка, бо тримтять ЗЕлені втрачають рейтинг охлоса, це можна помітити по зменшенню підтримки у соц.мережах.



Объективно, как раз наоборот - зеленые теряют больше всего рейтинга от нерешительности с посадками. Тот самый охлос терпел "реформы" Порошенко&Ко 5 лет, беднея из года в год (вспоминаем, как нетто-покупка валюты населением в 2014-2016 превратилась в нетто-продажу в 2017-2019), и теперь требует мести.



И это справедливо - в 2014-м у Порошенко была огромная поддержка. Речь шла о мобилизации сил на борьбу с агрессором. Но уже 3 года охлос понял, что его жестко поимели - не в том плане, что с агрессором никто не боролся, а в том, что пояса должны были затянуть все, а вышло так, что илита воровала и грабила, пока нарид сидел на голодном пайке, ну или в польшах батрачил - та еще участь...



Перес де Куэльяр написав: А по-переду визначна дата, річниця Майдану Революції Гідності А по-переду визначна дата, річниця Майдану Революції Гідності



Вот тут ты прав как никогда - пришло время собирать камни. На одном из Вече, если не ошибаюсь, в 2016-м, уже вскользь прозвучало, что "власть использовала майдановцев как штопаных ган###ов". Хочется верить, что за 3 года прозревших стало только больше, и если, действительно, планируется выступление Порошенко, то помидоров публика не пожалеет Объективно, как раз наоборот - зеленые теряют больше всего рейтинга от нерешительности с посадками. Тот самый охлос терпел "реформы" Порошенко&Ко 5 лет, беднея из года в год (вспоминаем, как нетто-покупка валюты населением в 2014-2016 превратилась в нетто-продажу в 2017-2019), и теперь требует мести.И это справедливо - в 2014-м у Порошенко была огромная поддержка. Речь шла о мобилизации сил на борьбу с агрессором. Но уже 3 года охлос понял, что его жестко поимели - не в том плане, что с агрессором никто не боролся, а в том, что пояса должны были затянуть все, а вышло так, что илита воровала и грабила, пока нарид сидел на голодном пайке, ну или в польшах батрачил - та еще участь...Вот тут ты прав как никогда - пришло время собирать камни. На одном из Вече, если не ошибаюсь, в 2016-м, уже вскользь прозвучало, что "власть использовала майдановцев как штопаных ган###ов". Хочется верить, что за 3 года прозревших стало только больше, и если, действительно, планируется выступление Порошенко, то помидоров публика не пожалеет

Ну, це твій особистий погляд, що змін не було з 15-19 роки, охлос бідував так, що Київські кафе забиті вщент і автівок дорогих не збільшилось, припаркуватись ніде, зарплати не виросли, пенсії, ЗСУ не зміцнішали, а так да, це зубожіння народу, як кажеш на "голодном пайкє", розумію-розумію табе, а те шо працювати ніхто не хоче, а тільки подавай цьому охлосу все задарма, бо яке ж погане життя.Хвиля, що багато країнців виїзжджають за кордон на заробітки, так це після безвізу, надбання минулої Влади, кожен відщукує для себе де кращі зарплати, щоб заробити, а не скиглити, як все погано. Доречі після втрати промислового потенціалу на Сході Країни, заробітчани допомогли з надходженням валюти в Державу і це правильно, ми вистояли і навіть піднялися після провалу в 15 році.Те як ти міркуєш, то можу припустити, що ти з табору блакитних ОПЗЖ, або зелених Слуг, можливо за Юлю, бо мислення твоє хибне, більше схоже на власне бажання намалювати свою картину ніж правдива об"єктивність сьогодення. Порошенка на даний час ніхто гнобити на Майдані не буде,а тим паче, поки не віднайшовся інший моральний лідер протестного руху. Бо погляди Порошенка співпадають зараз з поглядами націоналістів, патріотів, військових ЗСУ, ветеранів, добровольців, волонтерів і всього проєвропейського українського суспільства. Тому не вигадуй примари і не треба вводити охлос в оману.