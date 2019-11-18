Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
lapay написав:Само по собі падіння рейтингу Зеленського очікувано і закономірно. Які вічні 73% в українських реаліях? І падіння рейтингу навіть до 5-15% не позбавить Зеленського влади. Влади його позбавить зрада України. Тобто, зміна законодовства (конституції), на вимогу Путіна. І тут вже не важливі цифри рейтинга, на той момент. Знесуть і зелену Раду, і зеленого Президента.
Цілком вірно - ви тут весь час сперечаєтеся про стандартні і законні ( ха ! ) варіанти зміни влади , зміни законів і Конституції ... Практика показала ( це до речі - історично цілком в менталітеті сидить ) - що в Україні істує реальне народовладдя - яке звичайно не співпадає з "писаним" законом . І будь-хто може просто нарватися на неадекватну відповідь ... Спроби задушити кров"ю скоріше всього проваляться - або почнеться 3 світова врешті решт ...
lapay написав:Само по собі падіння рейтингу Зеленського очікувано і закономірно. Які вічні 73% в українських реаліях? І падіння рейтингу навіть до 5-15% не позбавить Зеленського влади. Влади його позбавить зрада України. Тобто, зміна законодовства (конституції), на вимогу Путіна. І тут вже не важливі цифри рейтинга, на той момент. Знесуть і зелену Раду, і зеленого Президента.
Цілком вірно - ви тут весь час сперечаєтеся про стандартні і законні ( ха ! ) варіанти зміни влади , зміни законів і Конституції ... Практика показала ( це до речі - історично цілком в менталітеті сидить ) - що в Україні істує реальне народовладдя - яке звичайно не співпадає з "писаним" законом . І будь-хто може просто нарватися на неадекватну відповідь ... Спроби задушити кров"ю скоріше всього проваляться - або почнеться 3 світова врешті решт ...
Совершенно верно, активные всегда доминируют над пассивными, законы тут не особо действуют.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Да не за что, сам как-то читал об этом, но тогда особо не обратил внимания, а вот после вашего
была инфо о самолетах в воздухе и ... отмене операции.
решил прояснить для себя (кстати в том интервью есть и другие интересные данные).
Оказалось, что у Муженко (по крайней мере на то время) были "стальные яйца", выяснил (по Законам), что полномочия начальника ГШ выше полномочий Министра обороны
Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України
1) здійснює безпосереднє військове керівництво Збройними Силами, організовує стратегічне розгортання і застосування Збройних Сил, визначених з'єднань і військових частин інших складових сил оборони та їхніх органів управління;
2) бере участь у реалізації державної політики у сфері оборони держави, ...
Перес де Куэльяр написав:Є ланцюг, чому каральні органи діють на упередження, та попереджають Порошенка, бо тримтять ЗЕлені втрачають рейтинг охлоса, це можна помітити по зменшенню підтримки у соц.мережах.
Объективно, как раз наоборот - зеленые теряют больше всего рейтинга от нерешительности с посадками. Тот самый охлос терпел "реформы" Порошенко&Ко 5 лет, беднея из года в год (вспоминаем, как нетто-покупка валюты населением в 2014-2016 превратилась в нетто-продажу в 2017-2019), и теперь требует мести.
И это справедливо - в 2014-м у Порошенко была огромная поддержка. Речь шла о мобилизации сил на борьбу с агрессором. Но уже 3 года охлос понял, что его жестко поимели - не в том плане, что с агрессором никто не боролся, а в том, что пояса должны были затянуть все, а вышло так, что илита воровала и грабила, пока нарид сидел на голодном пайке, ну или в польшах батрачил - та еще участь...
Перес де Куэльяр написав:А по-переду визначна дата, річниця Майдану Революції Гідності
Вот тут ты прав как никогда - пришло время собирать камни. На одном из Вече, если не ошибаюсь, в 2016-м, уже вскользь прозвучало, что "власть использовала майдановцев как штопаных ган###ов". Хочется верить, что за 3 года прозревших стало только больше, и если, действительно, планируется выступление Порошенко, то помидоров публика не пожалеет
Ну, це твій особистий погляд, що змін не було з 15-19 роки, охлос бідував так, що Київські кафе забиті вщент і автівок дорогих не збільшилось, припаркуватись ніде, зарплати не виросли, пенсії, ЗСУ не зміцнішали, а так да, це зубожіння народу, як кажеш на "голодном пайкє", розумію-розумію табе, а те шо працювати ніхто не хоче, а тільки подавай цьому охлосу все задарма, бо яке ж погане життя.
Хвиля, що багато країнців виїзжджають за кордон на заробітки, так це після безвізу, надбання минулої Влади, кожен відщукує для себе де кращі зарплати, щоб заробити, а не скиглити, як все погано. Доречі після втрати промислового потенціалу на Сході Країни, заробітчани допомогли з надходженням валюти в Державу і це правильно, ми вистояли і навіть піднялися після провалу в 15 році.
Те як ти міркуєш, то можу припустити, що ти з табору блакитних ОПЗЖ, або зелених Слуг, можливо за Юлю, бо мислення твоє хибне, більше схоже на власне бажання намалювати свою картину ніж правдива об"єктивність сьогодення. Порошенка на даний час ніхто гнобити на Майдані не буде,а тим паче, поки не віднайшовся інший моральний лідер протестного руху. Бо погляди Порошенка співпадають зараз з поглядами націоналістів, патріотів, військових ЗСУ, ветеранів, добровольців, волонтерів і всього проєвропейського українського суспільства. Тому не вигадуй примари і не треба вводити охлос в оману.
vano80 написав:Во-первых, в интернете "ты" общепринятая форма обращения к собеседникам, скрытыми за никами.
Странно, что вы, находясь уже 7-й год на этом сайте, до сих пор не заметили, что здесь, в отличие от других сайтов, принято обращение к форумчанам на "вы", и, за небольшим исключением, все так и общаются. Но
Мы не как все, мы особенные!
vano80 написав:использование как можно более полной информации, позволяет полнее обосновать свое мнение. Как вариант.
yanyura написав:Получается, что "державна політика у сфері оборони держави" в то время была в сдаче Крыма без сопротивления.
Все тайное со временем становится явным. (с)
Со временем узнаем, по своей инициативе Куцин отдал приказ вернуть самолеты, или кто заставил его это сделать и почему.
І правильно зробили, бо ватани і підватанники вже давно б вили, що десантників спеціально послали в полон чи на вірну погибель, як добровольців в Іловайськ, чи моряків в Маріуполь. А зараз зелена прокуратура тягала б Муженка, як тягають Лапіна за те, що вбивав російських "добровольців" в луганському аеропорту.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
yanyura написав:Получается, что "державна політика у сфері оборони держави" в то время была в сдаче Крыма без сопротивления.
Все тайное со временем становится явным. (с)
Со временем узнаем, по своей инициативе Куцин отдал приказ вернуть самолеты, или кто заставил его это сделать и почему.
І правильно зробили, бо ватани і підватанники вже давно б вили, що десантників спеціально послали в полон чи на вірну погибель, як добровольців в Іловайськ, чи моряків в Маріуполь. А зараз зелена прокуратура тягала б Муженка, як тягають Лапіна за те, що вбивав російських "добровольців" в луганському аеропорту.
))) *вили* по - специально послали добровольцев в Илловайск. Кто?
detroytred написав:*вили* по - специально послали добровольцев в Илловайск. Кто?
Точно ватани))
Ватани і підватанники. В Криму наші залишки боєздатного війська точно нічого б не зробили проти армії РФ, а зворотній ефект і результат контрнаступу був би на порядок гірший, ніж контрнаступ РФ на Донбасі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.