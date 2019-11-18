Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
«Я снимал, как в Перевальном готовились к отпору оккупантам» ‒ военный корреспондент Виктор Гром 20 апреля 2019
«Крым. Окруженные предательством» ‒ это документальная история о стойкости 36-й бригады береговой обороны во время оккупации Крыма весной 2014 года. Сейчас фильм можно увидеть в разных регионах Украины, а в середине мая переведенную на английский ленту покажут в Австрии. На лето же запланированы показы в США.
Автор фильма, военный корреспондент Вооруженных сил Украины Виктор Гром ‒ непосредственный свидетель событий, развернувшихся в конце февраля ‒ в марте 2014 года около крымского села Перевальное, где базировалась тридцать шестая бригада. Радіо Свобода записало интервью с Виктором Громом, которому тогда удалось отснять видеодоказательства российской агрессии против Украины. ...
«Я снимал, как в Перевальном готовились к отпору оккупантам» ‒ военный корреспондент Виктор Гром 20 апреля 2019
«Крым. Окруженные предательством» ‒ это документальная история о стойкости 36-й бригады береговой обороны во время оккупации Крыма весной 2014 года. Сейчас фильм можно увидеть в разных регионах Украины, а в середине мая переведенную на английский ленту покажут в Австрии. На лето же запланированы показы в США.
Автор фильма, военный корреспондент Вооруженных сил Украины Виктор Гром ‒ непосредственный свидетель событий, развернувшихся в конце февраля ‒ в марте 2014 года около крымского села Перевальное, где базировалась тридцать шестая бригада. Радіо Свобода записало интервью с Виктором Громом, которому тогда удалось отснять видеодоказательства российской агрессии против Украины. ...
[quote="4797937:Перес де Куэльяр"][quote="4797890:detroytred"]yanyura Та отож. Сам бы Куцин не принял бы такого уровня решение.[/quote][youtube]s23OLr0ZNPI[/youtube][/quote] Такого уровня операция курируется непосредственно НГШ. Это более, чем очевидно и ясно.
lapay написав:yanyura Не стріляли, хоча і могли стріляти по уставу. Хто хотів воювати, той вийшов на материк, і досі воює, а не сидить в полоні, якщо почали б із Криму.
)))))))))))))) Если бы воевали только те, кто хотят, то больших войн не было бы априори.
Суть управления в том и состоит, что в разный способ *заставить* (привлечь) к сему процессу даже тех, кто даже и не думал об этом.
Свои (преданные командиру части) люди открывают огонь на поражение ... а дальше есть только своя сторона и враг. И все в одной лодке. Хотел воевать, не хотел, а ты вынужден уже.
Более примитивной ошибки, чем позволить человеку (или военнослужащнму) самому принимать выбор воевать или нет --- не придумаешь. Это по сути осознанное начальником (от командира части и до Турчинова) решение не воевать. Но прежде всего Турчиновым. Он дал право выбора командирам частей. Даже более -- не дал оснований ведения боевых действий за пределами части. Естественно, что те не захотели проявить инициативу))
О каких пленных такой огромной группировки Вы говорите?! Поскольку пуйло использовал зелёных человечков нет никаких оснований однозначно утверждать, что в случае боевых действий со стороны Украины он бы начал открыто свои.
На Донбассе начал (и то не полностью открыто), потому что уже был Крым. И большая граница.
detroytred написав:*вили* по - специально послали добровольцев в Илловайск. Кто?
Точно ватани))
Ватани і підватанники. В Криму наші залишки боєздатного війська точно нічого б не зробили проти армії РФ, а зворотній ефект і результат контрнаступу був би на порядок гірший, ніж контрнаступ РФ на Донбасі.
Данная версия распространена среди ветеранов добровольцев. Разве они ватаны и подватанники?
Не зрадили свою Батьківщину, перебуваючи в автономії під час її анексії: з 13 468 солдатів і офіцерів Збройних Сил України - лише 3990 військовослужбовців (29,6%); Міністерство внутрішніх справ України: з 10 936 - тільки 88 (0,8 %); Державної прикордонної служби України: з 1 870-ти тільки 519 (29,7%) Служба безпеки України: з 2 240 тільки 242 (10,8) відсотка; Управління державної охорони - з 527 - тільки 20...
Тобто, майже всі ті, хто повинен був захищати Крим, виявився зрадником Батьківщини. Але на тих, хто не зрадив, Україна може покластися в найважчих обставинах - життя вже не раз доводило це.
Более примитивной ошибки, чем позволить человеку (или военнослужащнму) самому принимать выбор воевать или нет --- не придумаешь. Это по сути осознанное начальником (от командира части и до Турчинова) решение не воевать. Но прежде всего Турчиновым. Он дал право выбора командирам частей. Даже более -- не дал оснований ведения боевых действий за пределами части. Естественно, что те не захотели проявить инициативу))
О каких пленных такой огромной группировки Вы говорите?! Поскольку пуйло использовал зелёных человечков нет никаких оснований однозначно утверждать, что в случае боевых действий со стороны Украины он бы начал открыто свои.
На Донбассе начал (и то не полностью открыто), потому что уже был Крым. И большая граница.
Ті, хто не зрадив, вийшли з оточення без втрат. Правда, що не стріляли, але наслідки цієї стрілянини могли бути для нас катастрофою, від Харкова до Одеси. Так що нефіг розганяти зраду - все було зроблено правильно, що підтвердилося наступними подіями. І про Турчинова:
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов, який з 23 лютого по 7 червня 2014 року виконував обов'язки президента України, заявив, що 28 лютого 2014 року видав наказ про повну бойову готовність Збройних сил України, проте в Криму його не виконали. Як передає кореспондент УНІАН, про це Турчинов повідомив під час засідання Оболонського райсуду Києва у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича. Турчинов пояснив, що в Криму цей наказ не виконали з декількох причин, але передусім через зраду військовослужбовців, які жили і служили на півострові. Також він наголосив, що підступна тактика російських спецпризначенців, які під час захоплення військових об’єктів поперед себе виставляли цивільних, фактично унеможливила відкриття вогню по агресорах. Крім того, Турчинов заявив, що на початку 2014 року військові ще не могли подолати психологічний бар'єр і стріляти по окупантах.