Додано: Вів 19 лис, 2019 14:46

lapay написав: yanyura

Не стріляли, хоча і могли стріляти по уставу. Хто хотів воювати, той вийшов на материк, і досі воює, а не сидить в полоні, якщо почали б із Криму. Не стріляли, хоча і могли стріляти по уставу. Хто хотів воювати, той вийшов на материк, і досі воює, а не сидить в полоні, якщо почали б із Криму.

))))))))))))))Если бы воевали только те, кто хотят, то больших войн не было бы априори.Суть управления в том и состоит, что в разный способ *заставить* (привлечь) к сему процессу даже тех, кто даже и не думал об этом.Свои (преданные командиру части) люди открывают огонь на поражение ... а дальше есть только своя сторона и враг.И все в одной лодке. Хотел воевать, не хотел, а ты вынужден уже.Более примитивной ошибки, чем позволить человеку (или военнослужащнму) самому принимать выбор воевать или нет --- не придумаешь.Это по сути осознанное начальником (от командира части и до Турчинова) решение не воевать.Но прежде всего Турчиновым.Он дал право выбора командирам частей.Даже более -- не дал оснований ведения боевых действий за пределами части.Естественно, что те не захотели проявить инициативу))О каких пленных такой огромной группировки Вы говорите?!Поскольку пуйло использовал зелёных человечков нет никаких оснований однозначно утверждать, что в случае боевых действий со стороны Украины он бы начал открыто свои.На Донбассе начал (и то не полностью открыто), потому что уже был Крым. И большая граница.