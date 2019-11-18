lapay написав:yanyura
Не стріляли, хоча і могли стріляти по уставу. Хто хотів воювати, той вийшов на материк, і досі воює, а не сидить в полоні, якщо почали б із Криму.
))))))))))))))
Если бы воевали только те, кто хотят, то больших войн не было бы априори.
Суть управления в том и состоит, что в разный способ *заставить* (привлечь) к сему процессу даже тех, кто даже и не думал об этом.
Свои (преданные командиру части) люди открывают огонь на поражение ... а дальше есть только своя сторона и враг.
И все в одной лодке. Хотел воевать, не хотел, а ты вынужден уже.
Более примитивной ошибки, чем позволить человеку (или военнослужащнму) самому принимать выбор воевать или нет --- не придумаешь.
Это по сути осознанное начальником (от командира части и до Турчинова) решение не воевать.
Но прежде всего Турчиновым.
Он дал право выбора командирам частей.
Даже более -- не дал оснований ведения боевых действий за пределами части.
Естественно, что те не захотели проявить инициативу))
О каких пленных такой огромной группировки Вы говорите?!
Поскольку пуйло использовал зелёных человечков нет никаких оснований однозначно утверждать, что в случае боевых действий со стороны Украины он бы начал открыто свои.
На Донбассе начал (и то не полностью открыто), потому что уже был Крым. И большая граница.