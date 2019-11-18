ЗАТРИМАННЯ ГРУШНИКА



У Херсонській області неподалік від Криму одна з наших груп під час виконання бойового завдання затримала керівника диверсійної групи ГРУ РФ на той час полковника Нєфьодова. Його заарештували, доставили до Києва.



Він був не єдиний, інших ми тоді не називали, а допитували і передавали прокуратурі.



Його група мала завдання – готувала вторгнення. Під час цієї підготовки ми його як керівника групи і заарештували. Це був один з перших серйозних доказів російської воєнної агресії. Плюс він – носій інформації про російські плани.



Тоді я вперше зрозумів, що дуже швидко ми стикнемося з проблемою звільнення захоплених у заручники наших громадян. Тому ми максимально активізували затримання терористів, диверсантів, агентів російських спецслужб. Кілька разів мав відбутися обмін, у тому числі на групу, в якій був Олексій Гриценко. Ми розуміли, що справа дійшла вже особисто до Путіна.



Ми планували обмін з Андрієм Сенченком. Я зайняв жорстку позицію, що якщо обмінювати цього російського полковника – то лише в Києві. Бо на Чонгарі вони можуть його забрати, а наших людей просто обстріляти і не віддати заручників.



Тоді вирішили, що ми віддаємо росіянам ГРУшника в Києві через посольство РФ. Але віддамо тоді, коли автобус з українськими активістами перетне адмінмежу, і командувач ВМСУ Гайдук буде вже на підконтрольній території.



Андрій Сенченко, треба віддати йому належне, сміливо поїхав в російське посольство і все правильно зробив так, щоб ми не віддали полковника до того, як звільнять автомайданівців.



Перед тим, як відпустити російського полковника, звичайно, ми його допитали. Все, що він зміг сказати, він сказав. У кримінальному провадженні про агресію РФ проти України є матеріали його допитів. Я дуже сподіваюся, що і відео, і аудіо використовуватиметься в міжнародному суді в Гаазі.



Чи можна було врятувати Крим за тих умов? Агресор не лишив нам шансу. Агресор разом з Януковичем, Якименком, Лебедєвим, міністром оборони – у 2014 році нам шансів не залишили.