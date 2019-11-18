Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Не зрадили свою Батьківщину, перебуваючи в автономії під час її анексії: з 13 468 солдатів і офіцерів Збройних Сил України - лише 3990 військовослужбовців (29,6%); Міністерство внутрішніх справ України: з 10 936 - тільки 88 (0,8 %); Державної прикордонної служби України: з 1 870-ти тільки 519 (29,7%) Служба безпеки України: з 2 240 тільки 242 (10,8) відсотка; Управління державної охорони - з 527 - тільки 20...
Тобто, майже всі ті, хто повинен був захищати Крим, виявився зрадником Батьківщини. Але на тих, хто не зрадив, Україна може покластися в найважчих обставинах - життя вже не раз доводило це.
Более примитивной ошибки, чем позволить человеку (или военнослужащнму) самому принимать выбор воевать или нет --- не придумаешь. Это по сути осознанное начальником (от командира части и до Турчинова) решение не воевать. Но прежде всего Турчиновым. Он дал право выбора командирам частей. Даже более -- не дал оснований ведения боевых действий за пределами части. Естественно, что те не захотели проявить инициативу))
О каких пленных такой огромной группировки Вы говорите?! Поскольку пуйло использовал зелёных человечков нет никаких оснований однозначно утверждать, что в случае боевых действий со стороны Украины он бы начал открыто свои.
На Донбассе начал (и то не полностью открыто), потому что уже был Крым. И большая граница.
Ті, хто не зрадив, вийшли з оточення без втрат. Правда, що не стріляли, але наслідки цієї стрілянини могли бути для нас катастрофою, від Харкова до Одеси. Так що нефіг розганяти зраду - все було зроблено правильно, що підтвердилося наступними подіями. І про Турчинова:
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов, який з 23 лютого по 7 червня 2014 року виконував обов'язки президента України, заявив, що 28 лютого 2014 року видав наказ про повну бойову готовність Збройних сил України, проте в Криму його не виконали. Як передає кореспондент УНІАН, про це Турчинов повідомив під час засідання Оболонського райсуду Києва у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича. Турчинов пояснив, що в Криму цей наказ не виконали з декількох причин, але передусім через зраду військовослужбовців, які жили і служили на півострові. Також він наголосив, що підступна тактика російських спецпризначенців, які під час захоплення військових об’єктів поперед себе виставляли цивільних, фактично унеможливила відкриття вогню по агресорах. Крім того, Турчинов заявив, що на початку 2014 року військові ще не могли подолати психологічний бар'єр і стріляти по окупантах.
lapay Турчинов может говорить, что угодно. Важны его дела, решения.
Что значит не виконали приведение в полную боевую готовность?! Слова.... и не более.
В данной ситуации должны быть боевые приказы, а не просто приведение части в полную боевую готовность. Они и так в нее были переведены после нападения и блокировки частей.
Сигналом к более активному сопротивлению могли быть только: - боевые приказы на ведение боевых действий с чётко определёнными задачами по уничтожению, находящихся за пределами в-ч зелёных и т.п.; - поддержка с материка. По уничтожению и, например, разблокировке (той же авиабригады).
Ведь не просто так сначала подняли в воздух и отправили с материка упомягутую поддержку.
З.Ы. если бы Турчинов опасался *просра-ти*, как Вы выражаетесь, всё, то к мобилизации привлекли бы всехвоенных пенсов. Но!!! Отлуп получил даже молящий призваться сорокалетний преподаватель кафедры общей тактики ВВУЗа. По сути реальный ссверхпрофессионал. Так и сказали -- будет потребность призовем.
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов, який з 23 лютого по 7 червня 2014 року виконував обов'язки президента України, заявив, що 28 лютого 2014 року видав наказ про повну бойову готовність Збройних сил України, проте в Криму його не виконали. Як передає кореспондент УНІАН, про це Турчинов повідомив під час засідання Оболонського райсуду Києва у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича. Турчинов пояснив, що в Криму цей наказ не виконали з декількох причин, але передусім через зраду військовослужбовців, які жили і служили на півострові. Також він наголосив, що підступна тактика російських спецпризначенців, які під час захоплення військових об’єктів поперед себе виставляли цивільних, фактично унеможливила відкриття вогню по агресорах. Крім того, Турчинов заявив, що на початку 2014 року військові ще не могли подолати психологічний бар'єр і стріляти по окупантах.
Этот приказ и был индикатором: готовы в Крыму воевать с русскими оккупантами или нет. Реакция на приказ все четко показала. После этого Турчинову ничего не оставалось, кроме как вывести из Крыма тех, кто хотел выйти.
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов, який з 23 лютого по 7 червня 2014 року виконував обов'язки президента України, заявив, що 28 лютого 2014 року видав наказ про повну бойову готовність Збройних сил України, проте в Криму його не виконали. Як передає кореспондент УНІАН, про це Турчинов повідомив під час засідання Оболонського райсуду Києва у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича. Турчинов пояснив, що в Криму цей наказ не виконали з декількох причин, але передусім через зраду військовослужбовців, які жили і служили на півострові. Також він наголосив, що підступна тактика російських спецпризначенців, які під час захоплення військових об’єктів поперед себе виставляли цивільних, фактично унеможливила відкриття вогню по агресорах. Крім того, Турчинов заявив, що на початку 2014 року військові ще не могли подолати психологічний бар'єр і стріляти по окупантах.
Этот приказ и был индикатором: готовы в Крыму воевать с русскими оккупантами или нет. Реакция на приказ все четко показала. После этого Турчинову ничего не оставалось, кроме как вывести из Крыма тех, кто хотел выйти.
А Вы лучше с теми, кто вышел поговорите. Почти у всех одно и то же: сидели и ждали в условиях блокирования частей ... конкретных однозначных прямых приказов и главное действий из Киева.
А заниматься *манёврами * при таких угрозах, что собственно, и советовали))) из Центра --- это, уж извините, идиотизм.
Чем дольше ждали, тем больше личного состава определялось - да ну вас ТОГДА, раз вы так. Решили мирно разойтись. Хорошо. Мирно расходимся.
Конечно это не в оправдание. Оправданию предательству нет. Речь об упущениях)) наших керманычей.
detroytred написав:Сигналом к более активному сопротивлению могли быть только: - боевые приказы на ведение боевых действий с чётко определёнными задачами по уничтожению, находящихся за пределами в-ч зелёных и т.п.; - поддержка с материка. По уничтожению и, например, разблокировке (той же авиабригады).
Ведь не просто так сначала подняли в воздух и отправили с материка упомягутую поддержку.
Можна було б спробувати реалізувати план Муженка про оборону степового Криму, але навіть він сам, зараз, не знає, які б тоді були наслідки. Очевидно, що Путін не дозволив би залишити, під українським контролем, навіть частину Криму, і плани в нього були набагато ширші: https://www.pravda.com.ua/cdn/graphics/ ... b_ukrainy/
ЗАТРИМАННЯ ГРУШНИКА
У Херсонській області неподалік від Криму одна з наших груп під час виконання бойового завдання затримала керівника диверсійної групи ГРУ РФ на той час полковника Нєфьодова. Його заарештували, доставили до Києва.
Він був не єдиний, інших ми тоді не називали, а допитували і передавали прокуратурі.
Його група мала завдання – готувала вторгнення. Під час цієї підготовки ми його як керівника групи і заарештували. Це був один з перших серйозних доказів російської воєнної агресії. Плюс він – носій інформації про російські плани.
Тоді я вперше зрозумів, що дуже швидко ми стикнемося з проблемою звільнення захоплених у заручники наших громадян. Тому ми максимально активізували затримання терористів, диверсантів, агентів російських спецслужб. Кілька разів мав відбутися обмін, у тому числі на групу, в якій був Олексій Гриценко. Ми розуміли, що справа дійшла вже особисто до Путіна.
Ми планували обмін з Андрієм Сенченком. Я зайняв жорстку позицію, що якщо обмінювати цього російського полковника – то лише в Києві. Бо на Чонгарі вони можуть його забрати, а наших людей просто обстріляти і не віддати заручників.
Тоді вирішили, що ми віддаємо росіянам ГРУшника в Києві через посольство РФ. Але віддамо тоді, коли автобус з українськими активістами перетне адмінмежу, і командувач ВМСУ Гайдук буде вже на підконтрольній території.
Андрій Сенченко, треба віддати йому належне, сміливо поїхав в російське посольство і все правильно зробив так, щоб ми не віддали полковника до того, як звільнять автомайданівців.
Перед тим, як відпустити російського полковника, звичайно, ми його допитали. Все, що він зміг сказати, він сказав. У кримінальному провадженні про агресію РФ проти України є матеріали його допитів. Я дуже сподіваюся, що і відео, і аудіо використовуватиметься в міжнародному суді в Гаазі.
Чи можна було врятувати Крим за тих умов? Агресор не лишив нам шансу. Агресор разом з Януковичем, Якименком, Лебедєвим, міністром оборони – у 2014 році нам шансів не залишили.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
detroytred написав:Разве они ватаны и подватанники?
Ні, ватан ви, можливо ви цього не знаєте, або не відчуваєте. Доведення От ви вважаєте себе ватанчиком, напівватанчиком, чи таким вже закістянілим ватаном з регаліями по життю? Якщо ні, то навіщо обговорювати, та підіймати це, загострювати тему? Наводить на мислення, що якщо вас це бентежить, та задіває якось, виникають внутріщні протиріччя думок, суперечка між обома півкулями та інше, це означає, що ви є одним з цих трьох визначень ватоголових.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Вів 19 лис, 2019 16:08, всього редагувалось 2 разів.
1. Начальнику Генерального штабу — Головнокомандувачу Збройних Сил України, керівникам інших військових формувань невідкладно привести Збройні Сили України та відповідні військові формування у бойову готовність ПОВНА згідно з уточненими планами приведення військ (сил) у бойову готовність. ... Тому прошу, щоб остаточний текст Указу ми затвердили завтра, 1 березня. Апарат РНБО України прошу це зробити завтра в робочому порядку.
Немає заперечень? Добре. ... 1.4. Терміново розробити план заходів щодо застосування і посилення охорони та оборони військових частин Військово-Морських Сил Збройних Сил України, що розташовані в Автономній Республіці Крим;
1.5. У випадку штурму військових частин, з метою захисту життя військовослужбовців та забезпечення виконання поставлених завдань, використовувати зброю відповідно до вимог військових статутів. ... 8. Апарату Ради національної безпеки і оборони України та Адміністрації Президента України доопрацювати рішення РНБО України та відповідний проект Указу, узгодивши його остаточну редакцію з членами Ради національної безпеки і оборони України 01.03.2014 року.
01.03.2014, но не 28.02.2014. Да, это не критично, но для окруженных частей только "використовувати зброю у випадку штурму військових частин". И ничего больше.