Ох уж эти диванные патриоты. Да еще и откуда - из самого Львова! Зеленского за "капитуляцию" чмарят, а сами капитулируют, не доходя до военкоматов...
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 19 лис, 2019 16:01
Во Львове избили сотрудника военкомата, который пришел забирать призывника
Ох уж эти диванные патриоты. Да еще и откуда - из самого Львова! Зеленского за "капитуляцию" чмарят, а сами капитулируют, не доходя до военкоматов...
Додано: Вів 19 лис, 2019 16:07
Речь-то не обо мне.
И не нужны никому Ваши домыслы (что там у Вас наводить на мислення)).
Я в данном случае оперирую фактами. Формулировками коллеги и высказываниями ветеранов.
Свои рефлексии держите при себе.
Додано: Вів 19 лис, 2019 16:10
Re: Політичні дискусії
Так що ще треба? Взяти пістолети і застрелитись, чи штурмом прорвати блокаду, і їхати, стріляючи все і вся, на Чонгар?
Вірних присязі залишилось дві з половиною тисячі, проти двадцяти росіян, у яких, в заручниках, були сім'ї в воєнних містечках.
Про що взагалі мова? На Донбасі не було російських військ, от там вірні присязі, дійсно тримали оборону і, змогли, в основному, дочекатись визволення чи підкріплення.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 19 лис, 2019 16:11
yanyura
Выступая в Верховной Раде 11 марта 2014 года, адмирал Тенюх вообще сделал удивительное заявление: "Вооруженные силы Украины не имеют юридического права начать военные действия в Крыму", поскольку, мол, "де-юре открытой агрессии России нет", а Российская Федерация ответственности за военное вторжение… официально не признает! Потому, заявил адмирал, в этой ситуации "применение вооруженных сил Украины в Крыму без объявления военного положения влечет уголовную ответственность".
Додано: Вів 19 лис, 2019 16:14
Не путай процесс убранизации с "пакращенням" - нужно смотреть средние величины по стране.
И тут, увы, хвастать нечем. Зарплаты по покупательной способности только вот в 2019-м сравнялись с уровнем 2013-го. А в 2014-2016 гг составляли всего 60-70% от уровня 2013-го.
Пенсии до сих пор не сравнялись - 1500 грн средняя в 2013-м, 3200 грн сегодня. А инфляция за 6 лет - 280%...
Отчасти согласен - в современном мире люди и должны быть мобильными. Но с эмиграцией принято бороться хотя бы привлечением иммигрантов. Иначе каюк. Посмотри на Польшу - они замещают уехавших в Германию и Британию поляков украинцами. А кем мы можем заместить эмигрантов - попробуй найди страну с более низкими доходами! В Европе не найдешь, в Азии уже тоже...
Не взгляды у Порошенко совпадают, а риторика. Как говорят в Одессе, это две большие разницы. Лично мне - антагонисту пещерного национализма - и то куда более симпатичен Билецкий, чем Порошенко. Но дело ваше - сторонников этих на сто лет устаревших нарративов
Додано: Вів 19 лис, 2019 16:19
Та не сперечайтеся, вже обговорювали цю тему декілька разів, ватани звісно шукають зраду в минулої Влади, це виборці клоуна і ригів. Дарма час свій тільки марнуєте..
Додано: Вів 19 лис, 2019 16:20
Нюанс: верных по итогу *кордебалета* осталось столько.
По итогу *решительных* действий из Киева.
Я не утверждаю, что сопротивление однозначно принесло бы позитивный результат.
Но не судят только победителей.
А когда не знаешь, как действовать, действуй по закону.
То есть ВП и всеобщая мобилизация.
Ну уж пенсов ВСУ, МВД и Нац. гвардии можно было бы всех мобилизовать.
Народ)) бы только поддержал.
Додано: Вів 19 лис, 2019 16:22
Вы постоянно пытаетесь неоправданно упростить ситуацию.
Турчинов был "непонятно кем". Ни легитимным президентом, ни профессиональным военным.
И поставьте себя на место "Киева" - смогли бы отдать приказ об открытых боевых действиях против "братского народа" (как нам вдалбливали почти 100 лет)? Не страшно было бы взять на себя такую ответственность?
Даже и если бы был такой приказ - крымские части не стали бы воевать против "кормильцев". Севастополь был фактически на полном содержании РФ.
И это не 2003 год с Тузлой, когда об Расеюшку вытирали ноги, а 2014й, когда медведь вооружился до зубов.
И что, версия о том, что озабоченные друзья советовали не сопротивляться, уже опровергнута?
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Додано: Вів 19 лис, 2019 16:25
Re: Політичні дискусії
Мобілізація була, тільки мобілізовані йшли голі і босі в бій, і драпали, коли почалась справжня війна в серпні 2014.
Втратили Крим і меншу частину Донбасу - і слава богу, що тільки те, де і ватанів було найбільше.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 19 лис, 2019 16:29
Старикан
В том-то и дело, что взять власть сил и ума хватило. Для себя.
А вот для интересов государства нет.
Так не бывает....
Я себя и не собираюсь представлять на его (их) месте.
Но общение с подобными мне говорит, что об ответственности они не особо парятся. Да и решительных среди них с избытком. Поэтому они и у власти...
В сложной обстановке так и поступают. Упрощенно. По закону.
Законы для того и написаны.
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