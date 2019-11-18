Додано: Вів 19 лис, 2019 16:14

Перес де Куэльяр написав: Ну, це твій особистий погляд, що змін не було з 15-19 роки, охлос бідував так, що Київські кафе забиті вщент і автівок дорогих не збільшилось, припаркуватись ніде, зарплати не виросли, пенсії, ЗСУ не зміцнішали, а так да, це зубожіння народу, як кажеш на "голодном пайкє", розумію-розумію табе, а те шо працювати ніхто не хоче, а тільки подавай цьому охлосу все задарма, бо яке ж погане життя.

Ну, це твій особистий погляд, що змін не було з 15-19 роки, охлос бідував так, що Київські кафе забиті вщент і автівок дорогих не збільшилось, припаркуватись ніде, зарплати не виросли, пенсії, ЗСУ не зміцнішали, а так да, це зубожіння народу, як кажеш на "голодном пайкє", розумію-розумію табе, а те шо працювати ніхто не хоче, а тільки подавай цьому охлосу все задарма, бо яке ж погане життя.

Перес де Куэльяр написав:

Хвиля, що багато країнців виїзжджають за кордон на заробітки, так це після безвізу, надбання минулої Влади, кожен відщукує для себе де кращі зарплати, щоб заробити, а не скиглити, як все погано. Доречі після втрати промислового потенціалу на Сході Країни, заробітчани допомогли з надходженням валюти в Державу і це правильно, ми вистояли і навіть піднялися після провалу в 15 році.

Хвиля, що багато країнців виїзжджають за кордон на заробітки, так це після безвізу, надбання минулої Влади, кожен відщукує для себе де кращі зарплати, щоб заробити, а не скиглити, як все погано. Доречі після втрати промислового потенціалу на Сході Країни, заробітчани допомогли з надходженням валюти в Державу і це правильно, ми вистояли і навіть піднялися після провалу в 15 році.

Перес де Куэльяр написав:

Те як ти міркуєш, то можу припустити, що ти з табору блакитних ОПЗЖ, або зелених Слуг, можливо за Юлю, бо мислення твоє хибне, більше схоже на власне бажання намалювати свою картину ніж правдива об"єктивність сьогодення. Порошенка на даний час ніхто гнобити на Майдані не буде,а тим паче, поки не віднайшовся інший моральний лідер протестного руху. Бо погляди Порошенка співпадають зараз з поглядами націоналістів, патріотів, військових ЗСУ, ветеранів, добровольців, волонтерів і всього проєвропейського українського суспільства. Тому не вигадуй примари і не треба вводити охлос в оману. Те як ти міркуєш, то можу припустити, що ти з табору блакитних ОПЗЖ, або зелених Слуг, можливо за Юлю, бо мислення твоє хибне, більше схоже на власне бажання намалювати свою картину ніж правдива об"єктивність сьогодення. Порошенка на даний час ніхто гнобити на Майдані не буде,а тим паче, поки не віднайшовся інший моральний лідер протестного руху. Бо погляди Порошенка співпадають зараз з поглядами націоналістів, патріотів, військових ЗСУ, ветеранів, добровольців, волонтерів і всього проєвропейського українського суспільства. Тому не вигадуй примари і не треба вводити охлос в оману.

Не путай процесс убранизации с "пакращенням" - нужно смотреть средние величины по стране.И тут, увы, хвастать нечем. Зарплаты по покупательной способности только вот в 2019-м сравнялись с уровнем 2013-го. А в 2014-2016 гг составляли всего 60-70% от уровня 2013-го.Пенсии до сих пор не сравнялись - 1500 грн средняя в 2013-м, 3200 грн сегодня. А инфляция за 6 лет - 280%...Отчасти согласен - в современном мире люди и должны быть мобильными. Но с эмиграцией принято бороться хотя бы привлечением иммигрантов. Иначе каюк. Посмотри на Польшу - они замещают уехавших в Германию и Британию поляков украинцами. А кем мы можем заместить эмигрантов - попробуй найди страну с более низкими доходами! В Европе не найдешь, в Азии уже тоже...Не взгляды у Порошенко совпадают, а риторика. Как говорят в Одессе, это две большие разницы. Лично мне - антагонисту пещерного национализма - и то куда более симпатичен Билецкий, чем Порошенко. Но дело ваше - сторонников этих на сто лет устаревших нарративов