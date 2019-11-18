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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4657465846594660
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 16:01

Во Львове избили сотрудника военкомата, который пришел забирать призывника

https://korrespondent.net/ukraine/41618 ... pryzyvnyka

Ох уж эти диванные патриоты. Да еще и откуда - из самого Львова! Зеленского за "капитуляцию" чмарят, а сами капитулируют, не доходя до военкоматов...
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 16:07

  Перес де Куэльяр написав:
  detroytred написав:Разве они ватаны и подватанники?
А ви вважаєте себе ватанчиком, напівватанчиком, чи таким вже закістянілим ватаном з регаліями по життю? Якщо ні, то навіщо обговорювати, та підіймати це? Наводить на мислення, що якщо бентежить, та задіває якось вас, виникають внутріщні протиріччя думок, суперечка між обома півкулями між собою, це означає, що ви є одним з цих трьох визначень ватоголових? :mrgreen:

Речь-то не обо мне.

И не нужны никому Ваши домыслы (что там у Вас наводить на мислення)).

Я в данном случае оперирую фактами. Формулировками коллеги и высказываниями ветеранов.

Свои рефлексии держите при себе.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 16:10

Re: Політичні дискусії

  yanyura написав:01.03.2014, но не 28.02.2014. Да, это не критично, но для окруженных частей только "використовувати зброю у випадку штурму військових частин". И ничего больше.

Так що ще треба? Взяти пістолети і застрелитись, чи штурмом прорвати блокаду, і їхати, стріляючи все і вся, на Чонгар?
Вірних присязі залишилось дві з половиною тисячі, проти двадцяти росіян, у яких, в заручниках, були сім'ї в воєнних містечках.
Про що взагалі мова? На Донбасі не було російських військ, от там вірні присязі, дійсно тримали оборону і, змогли, в основному, дочекатись визволення чи підкріплення.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 16:11

yanyura

Выступая в Верховной Раде 11 марта 2014 года, адмирал Тенюх вообще сделал удивительное заявление: "Вооруженные силы Украины не имеют юридического права начать военные действия в Крыму", поскольку, мол, "де-юре открытой агрессии России нет", а Российская Федерация ответственности за военное вторжение… официально не признает! Потому, заявил адмирал, в этой ситуации "применение вооруженных сил Украины в Крыму без объявления военного положения влечет уголовную ответственность".

https://www.svoboda.org/a/26899899.html
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 16:14

  Перес де Куэльяр написав: Ну, це твій особистий погляд, що змін не було з 15-19 роки, охлос бідував так, що Київські кафе забиті вщент і автівок дорогих не збільшилось, припаркуватись ніде, зарплати не виросли, пенсії, ЗСУ не зміцнішали, а так да, це зубожіння народу, як кажеш на "голодном пайкє", розумію-розумію табе, а те шо працювати ніхто не хоче, а тільки подавай цьому охлосу все задарма, бо яке ж погане життя.


Не путай процесс убранизации с "пакращенням" - нужно смотреть средние величины по стране.

И тут, увы, хвастать нечем. Зарплаты по покупательной способности только вот в 2019-м сравнялись с уровнем 2013-го. А в 2014-2016 гг составляли всего 60-70% от уровня 2013-го.

Пенсии до сих пор не сравнялись - 1500 грн средняя в 2013-м, 3200 грн сегодня. А инфляция за 6 лет - 280%...

  Перес де Куэльяр написав:
Хвиля, що багато країнців виїзжджають за кордон на заробітки, так це після безвізу, надбання минулої Влади, кожен відщукує для себе де кращі зарплати, щоб заробити, а не скиглити, як все погано. Доречі після втрати промислового потенціалу на Сході Країни, заробітчани допомогли з надходженням валюти в Державу і це правильно, ми вистояли і навіть піднялися після провалу в 15 році.


Отчасти согласен - в современном мире люди и должны быть мобильными. Но с эмиграцией принято бороться хотя бы привлечением иммигрантов. Иначе каюк. Посмотри на Польшу - они замещают уехавших в Германию и Британию поляков украинцами. А кем мы можем заместить эмигрантов - попробуй найди страну с более низкими доходами! В Европе не найдешь, в Азии уже тоже...

  Перес де Куэльяр написав:
Те як ти міркуєш, то можу припустити, що ти з табору блакитних ОПЗЖ, або зелених Слуг, можливо за Юлю, бо мислення твоє хибне, більше схоже на власне бажання намалювати свою картину ніж правдива об"єктивність сьогодення. Порошенка на даний час ніхто гнобити на Майдані не буде,а тим паче, поки не віднайшовся інший моральний лідер протестного руху. Бо погляди Порошенка співпадають зараз з поглядами націоналістів, патріотів, військових ЗСУ, ветеранів, добровольців, волонтерів і всього проєвропейського українського суспільства. Тому не вигадуй примари і не треба вводити охлос в оману.


Не взгляды у Порошенко совпадают, а риторика. Как говорят в Одессе, это две большие разницы. Лично мне - антагонисту пещерного национализма - и то куда более симпатичен Билецкий, чем Порошенко. Но дело ваше - сторонников этих на сто лет устаревших нарративов :D
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 16:19

  lapay написав:
  yanyura написав:01.03.2014, но не 28.02.2014. Да, это не критично, но для окруженных частей только "використовувати зброю у випадку штурму військових частин". И ничего больше.

Так що ще треба? Взяти пістолети і застрелитись, чи штурмом прорвати блокаду, і їхати, стріляючи все і вся, на Чонгар?
Вірних присязі залишилось дві з половиною тисячі, проти двадцяти росіян, у яких, в заручниках, були сім'ї в воєнних містечках.
Про що взагалі мова? На Донбасі не було російських військ, от там вірні присязі, дійсно тримали оборону і, змогли, в основному, дочекатись визволення чи підкріплення.
Та не сперечайтеся, вже обговорювали цю тему декілька разів, ватани звісно шукають зраду в минулої Влади, це виборці клоуна і ригів. Дарма час свій тільки марнуєте..
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 16:20

  lapay написав:
  yanyura написав:01.03.2014, но не 28.02.2014. Да, это не критично, но для окруженных частей только "використовувати зброю у випадку штурму військових частин". И ничего больше.

Так що ще треба? Взяти пістолети і застрелитись, чи штурмом прорвати блокаду, і їхати, стріляючи все і вся, на Чонгар?
Вірних присязі залишилось дві з половиною тисячі, проти двадцяти росіян, у яких, в заручниках, були сім'ї в воєнних містечках.
Про що взагалі мова? На Донбасі не було російських військ, от там вірні присязі, дійсно тримали оборону і, змогли, в основному, дочекатись визволення чи підкріплення.

Нюанс: верных по итогу *кордебалета* осталось столько.
По итогу *решительных* действий из Киева.

Я не утверждаю, что сопротивление однозначно принесло бы позитивный результат.
Но не судят только победителей.
А когда не знаешь, как действовать, действуй по закону.
То есть ВП и всеобщая мобилизация.
Ну уж пенсов ВСУ, МВД и Нац. гвардии можно было бы всех мобилизовать.
Народ)) бы только поддержал.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 16:22

  detroytred написав: А Вы лучше с теми, кто вышел поговорите.
Почти у всех одно и то же: сидели и ждали в условиях блокирования частей ... конкретных однозначных прямых приказов и главное действий из Киева.

А заниматься *манёврами * при таких угрозах, что собственно, и советовали))) из Центра --- это, уж извините, идиотизм.

Чем дольше ждали, тем больше личного состава определялось - да ну вас ТОГДА, раз вы так.
Решили мирно разойтись. Хорошо. Мирно расходимся.

Конечно это не в оправдание.
Оправданию предательству нет.
Речь об упущениях)) наших керманычей.

Вы постоянно пытаетесь неоправданно упростить ситуацию.

Турчинов был "непонятно кем". Ни легитимным президентом, ни профессиональным военным.

И поставьте себя на место "Киева" - смогли бы отдать приказ об открытых боевых действиях против "братского народа" (как нам вдалбливали почти 100 лет)? Не страшно было бы взять на себя такую ответственность?

Даже и если бы был такой приказ - крымские части не стали бы воевать против "кормильцев". Севастополь был фактически на полном содержании РФ.

И это не 2003 год с Тузлой, когда об Расеюшку вытирали ноги, а 2014й, когда медведь вооружился до зубов.

И что, версия о том, что озабоченные друзья советовали не сопротивляться, уже опровергнута?
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 16:25

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:А когда не знаешь, как действовать, действуй по закону.
То есть ВП и всеобщая мобилизация.

Мобілізація була, тільки мобілізовані йшли голі і босі в бій, і драпали, коли почалась справжня війна в серпні 2014.
Втратили Крим і меншу частину Донбасу - і слава богу, що тільки те, де і ватанів було найбільше.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 16:29

Старикан
В том-то и дело, что взять власть сил и ума хватило. Для себя.
А вот для интересов государства нет.
Так не бывает....

Я себя и не собираюсь представлять на его (их) месте.
Но общение с подобными мне говорит, что об ответственности они не особо парятся. Да и решительных среди них с избытком. Поэтому они и у власти...

В сложной обстановке так и поступают. Упрощенно. По закону.
Законы для того и написаны.
detroytred
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