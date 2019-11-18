Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:А когда не знаешь, как действовать, дейстhttps://www.svoboda.org/a/26899899.htmlвуй по закону. То есть ВП и всеобщая мобилизация.
Мобілізація була, тільки мобілізовані йшли голі і босі в бій, і драпали, коли почалась справжня війна в серпні 2014. Втратили Крим і меншу частину Донбасу - і слава богу, що тільки те, де і ватанів було найбільше.
конечно голи и боси ... без мобилизации всех ресурсов для обороны, которую даёт ВП.
Волонтеры.... Хорошо. Но принципиально мало. Даже до Арахамии это мгновенно дошло.
Не помню характерных примеров *драпания* голых и босых мобилизованных ВСУ. Голи и боси, но задачу выполняли.
Ладно. Это уже прошлое.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 19 лис, 2019 16:48, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:А когда не знаешь, как действовать, дейстhttps://www.svoboda.org/a/26899899.htmlвуй по закону. То есть ВП и всеобщая мобилизация.
Мобілізація була, тільки мобілізовані йшли голі і босі в бій, і драпали, коли почалась справжня війна в серпні 2014. Втратили Крим і меншу частину Донбасу - і слава богу, що тільки те, де і ватанів було найбільше.
конечно голи и боси ... без мобилизации всех ресурсов для обороны, которую даёт ВП.
Волонтеры.... Хорошо. Но принципиально мало. Даже до Арахамии это мгновенно дошло.
Не помню характерных примеров *драпания* голых и босых мобилизованных ВСУ. Голи и боси, но задачу выполняли.
detroytred написав:Не помню характерных примеров *драпания* голых и босых мобилизованных ВСУ. Голи и боси, но задачу выполняли.
Батальйон "Прикараття" у 2014 з під Іловайська:
23 серпня батальйон майже в повному складі самовільно покинув свої позиції і 29 серпня 2014 повернувся в Івано-Франківську область[1]. 4 вересня командир батальйону Віталій Комар був арештований за підозрою у дезертир https://uk.wikipedia.org/wiki/5-%D0%B9_ ... 1%8F%C2%BB
40-ий в Дебальцево
Муженко — 40-й батальйон відкрив прохід до Дебальцевого. Це факт. 107 бійців здалися в полон, і рівно за три доби були нам передані протилежною стороною, за їхньою ініціативою, без будь-яких умов. Це теж факт.
Після того як 40-й батальйон відкрив для противника два опорні пункти, виникла необхідність закрити ділянку фронту завширшки понад 2 км. І це зробили 23 бійці 95-ї бригади, які утримували ці позиції, коли диверсійні групи противника вже були в самому Дебальцевому. Не сотня і не дві сотні людей, а 23 десантники. Зведений загін бійців 95-ї бригади загальною кількістю близько 70 осіб і загін, сформований на базі 1-го аеромобільного батальйону 79-ї бригади (який потім брав участь у боях за Логвинове) — це, по суті, крайні резерви, на які ми могли розраховувати. https://dt.ua/internal/nachalnik-genera ... rat-_.html
Причому в Дебальцево якраз масу полонених було таких, що тільки прибули в частину по мобілізації.
detroytred написав:А когда не знаешь, как действовать, дейстhttps://www.svoboda.org/a/26899899.htmlвуй по закону. То есть ВП и всеобщая мобилизация.
Мобілізація була, тільки мобілізовані йшли голі і босі в бій, і драпали, коли почалась справжня війна в серпні 2014. Втратили Крим і меншу частину Донбасу - і слава богу, що тільки те, де і ватанів було найбільше.
конечно голи и боси ... без мобилизации всех ресурсов для обороны, которую даёт ВП.
Волонтеры.... Хорошо. Но принципиально мало. Даже до Арахамии это мгновенно дошло.
Не помню характерных примеров *драпания* голых и босых мобилизованных ВСУ. Голи и боси, но задачу выполняли.
Ладно. Это уже прошлое.
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А чого зерадио не коментує? Одразу приник шпіон. Чи йому не подобаються трупи сепарів 79,95 ,24...та інші...Герої з великої букви... Не всі вижили...Слава Україні!
Вкладчик1234 написав:Появилось имя и фото украинского замминистра, которую могли назначить "через постель"
Вчера "Страна" публиковала запись разговора депутатов от "Слуги народа" в Кривом Роге. Там упоминалось, что одна из заместителей министра попала на свою должность "через постель".
Ряд телеграм-каналов заявили, что речь идет об Александре Клитиной – заместителе министра транспорта и инфраструктуры.
А кто "назначал"?
Мне кажется, что тут какой то поклеп на женщину. В нетрадиционном правительстве с нетрадиционным премьером. Какая постель. Тут несколько других кандидатур под подозрением. Вчера слили опять какую то переписку : Поцелуй Андрюшу, твой (с)
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.