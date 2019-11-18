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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4659466046614662>
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 16:32

  lapay написав:
  detroytred написав:А когда не знаешь, как действовать, дейстhttps://www.svoboda.org/a/26899899.htmlвуй по закону.
То есть ВП и всеобщая мобилизация.

Мобілізація була, тільки мобілізовані йшли голі і босі в бій, і драпали, коли почалась справжня війна в серпні 2014.
Втратили Крим і меншу частину Донбасу - і слава богу, що тільки те, де і ватанів було найбільше.
конечно голи и боси ... без мобилизации всех ресурсов для обороны, которую даёт ВП.

Волонтеры....
Хорошо. Но принципиально мало. Даже до Арахамии это мгновенно дошло.

Не помню характерных примеров *драпания* голых и босых мобилизованных ВСУ.
Голи и боси, но задачу выполняли.

Ладно. Это уже прошлое.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 19 лис, 2019 16:48, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 16:48

Re: Політичні дискусії

  lapay написав:Так що ще треба?

А вы посмотрите, не стесняйтесь:
Політичні дискусії

Они постоянно звонили в Киев, ждали хоть какого приказа. Им отвечали ждите. И они ждали, но не сдавались.

Часть из тех, кто говорит в фильме уже нет в живых - погибли в АТО.

Как оценило их действия высшее руководство?

Турчинов - я как ио Президента не имел права награждать. МО отмолчалось, хотя имело полное право отметить их своими ведомственными наградами
http://www.mil.gov.ua/ministry/simvolik ... a-zsu.html
http://www.mil.gov.ua/ministry/simvolik ... i-mou.html

Порошенко, как Президент, тоже за своих 5 лет о них не вспомнил.

Зато оставшихся в Крыму вспоминают пофамильно.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 16:55

  detroytred написав:
  lapay написав:
  detroytred написав:А когда не знаешь, как действовать, дейстhttps://www.svoboda.org/a/26899899.htmlвуй по закону.
То есть ВП и всеобщая мобилизация.

Мобілізація була, тільки мобілізовані йшли голі і босі в бій, і драпали, коли почалась справжня війна в серпні 2014.
Втратили Крим і меншу частину Донбасу - і слава богу, що тільки те, де і ватанів було найбільше.
конечно голи и боси ... без мобилизации всех ресурсов для обороны, которую даёт ВП.

Волонтеры....
Хорошо. Но принципиально мало. Даже до Арахамии это мгновенно дошло.

Не помню характерных примеров *драпания* голых и босых мобилизованных ВСУ.
Голи и боси, но задачу выполняли.

Ладно. Это уже прошлое.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 17:12

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Не помню характерных примеров *драпания* голых и босых мобилизованных ВСУ.
Голи и боси, но задачу выполняли.


Батальйон "Прикараття" у 2014 з під Іловайська:
23 серпня батальйон майже в повному складі самовільно покинув свої позиції і 29 серпня 2014 повернувся в Івано-Франківську область[1]. 4 вересня командир батальйону Віталій Комар був арештований за підозрою у дезертир https://uk.wikipedia.org/wiki/5-%D0%B9_ ... 1%8F%C2%BB

40-ий в Дебальцево
Муженко — 40-й батальйон відкрив прохід до Дебальцевого. Це факт. 107 бійців здалися в полон, і рівно за три доби були нам передані протилежною стороною, за їхньою ініціативою, без будь-яких умов. Це теж факт.

Після того як 40-й батальйон відкрив для противника два опорні пункти, виникла необхідність закрити ділянку фронту завширшки понад 2 км. І це зробили 23 бійці 95-ї бригади, які утримували ці позиції, коли диверсійні групи противника вже були в самому Дебальцевому. Не сотня і не дві сотні людей, а 23 десантники. Зведений загін бійців 95-ї бригади загальною кількістю близько 70 осіб і загін, сформований на базі 1-го аеромобільного батальйону 79-ї бригади (який потім брав участь у боях за Логвинове) — це, по суті, крайні резерви, на які ми могли розраховувати. https://dt.ua/internal/nachalnik-genera ... rat-_.html

Причому в Дебальцево якраз масу полонених було таких, що тільки прибули в частину по мобілізації.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 17:23

Ой+
Два батальона, одини из которых и вовсе батальон территориальной обороны (который сложно назвать ВСУ) -- на все ВСУ.
Чтобы утверждать о *драпании* голых и босых ВСУ?


И примеры выполнения задач сотнями групп и батальонов ВСУ с мобилизированными бойцами.

Перес вон видео выложил, как босой боец задачу выполнил.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 17:30

  Перес де Куэльяр написав:
  lapay написав:
  detroytred написав:А когда не знаешь, как действовать, дейстhttps://www.svoboda.org/a/26899899.htmlвуй по закону.
То есть ВП и всеобщая мобилизация.

Мобілізація була, тільки мобілізовані йшли голі і босі в бій, і драпали, коли почалась справжня війна в серпні 2014.
Втратили Крим і меншу частину Донбасу - і слава богу, що тільки те, де і ватанів було найбільше.
конечно голи и боси ... без мобилизации всех ресурсов для обороны, которую даёт ВП.

Волонтеры....
Хорошо. Но принципиально мало. Даже до Арахамии это мгновенно дошло.

Не помню характерных примеров *драпания* голых и босых мобилизованных ВСУ.
Голи и боси, но задачу выполняли.

Ладно. Это уже прошлое.
[/quote]

А чого зерадио не коментує? Одразу приник шпіон.
Чи йому не подобаються трупи сепарів :D :D
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 17:31

Появилось имя и фото украинского замминистра, которую могли назначить "через постель"

Вчера "Страна" публиковала запись разговора депутатов от "Слуги народа" в Кривом Роге. Там упоминалось, что одна из заместителей министра попала на свою должность "через постель".

Ряд телеграм-каналов заявили, что речь идет об Александре Клитиной – заместителе министра транспорта и инфраструктуры.

А сегодня об этом заявил нардеп от "Слуги народа" Антон Поляков. Он опубликовал отрывок беседы депутатов, которые обсуждали Клитину.


Зображення

https://strana.ua/news/234375-aleksandra-klitina-foto-i-biohrafija-zamministra-infrastruktury.html

А кто "назначал"? :)
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 17:32

Была похожая "замминистра авакяна" :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 17:32

Re: Політичні дискусії

Зря Вова на Юлю наехал, спросите у Ющенко.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 17:38

Re: Політичні дискусії

Вкладчик1234 написав:Появилось имя и фото украинского замминистра, которую могли назначить "через постель"

Вчера "Страна" публиковала запись разговора депутатов от "Слуги народа" в Кривом Роге. Там упоминалось, что одна из заместителей министра попала на свою должность "через постель".

Ряд телеграм-каналов заявили, что речь идет об Александре Клитиной – заместителе министра транспорта и инфраструктуры.

А кто "назначал"? :)


Мне кажется, что тут какой то поклеп на женщину. В нетрадиционном правительстве с нетрадиционным премьером.
Какая постель.
Тут несколько других кандидатур под подозрением. Вчера слили опять какую то переписку : Поцелуй Андрюшу, твой (с)
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