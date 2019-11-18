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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4659466046614662
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 17:39

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Чтобы утверждать о *драпании* голых и босых ВСУ?


Ви хотіли приклади, я не узагальнюю, але бувало по різному.

  freeze написав:Зря Вова на Юлю наехал, спросите у Ющенко.


А чого тільки Ю, а По, Я, Ку не зазнали її уваги?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 17:50

  freeze написав:Зря Вова на Юлю наехал, спросите у Ющенко.

Просьба.
По возможности и желанию выкладывайте саму информацию. Потом вывод или мнение к ней.

Удобно. Искать не нужно. Тут по ветке пробежался и в курсе всех политических событий в стране.

Зря +1 убрали.
Так поблагодарить легко и просто можно было за выложенную инфо.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 17:53

  Ethereum написав:А чого зерадио не коментує? Одразу приник шпіон.
Чи йому не подобаються трупи сепарів :D :D
79,95 ,24...та інші...Герої з великої букви... Не всі вижили...Слава Україні!


Бан провокатору!

Я тоже могу вставить сюда видео, например, взрыва под ВР, и подписать "Что, Ethereum, никак не нарадуешься смертям четверых Нацгвардейцев, убитых таким же радикалом, как ты сам?".

Это будет ничуть не бОльшая манипуляция, чем твоя о якобы моей печали в связи со смертями сепаратистов!

Разжигатель ты просто. Ни логики, ни морали... ненависть, и ничего больше...
zРадио
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  #<1 ... 4659466046614662
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