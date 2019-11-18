Ви хотіли приклади, я не узагальнюю, але бувало по різному.
А чого тільки Ю, а По, Я, Ку не зазнали її уваги?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 19 лис, 2019 17:39
Re: Політичні дискусії
Ви хотіли приклади, я не узагальнюю, але бувало по різному.
А чого тільки Ю, а По, Я, Ку не зазнали її уваги?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Вів 19 лис, 2019 17:50
Просьба.
По возможности и желанию выкладывайте саму информацию. Потом вывод или мнение к ней.
Удобно. Искать не нужно. Тут по ветке пробежался и в курсе всех политических событий в стране.
Зря +1 убрали.
Так поблагодарить легко и просто можно было за выложенную инфо.
Додано: Вів 19 лис, 2019 17:53
Бан провокатору!
Я тоже могу вставить сюда видео, например, взрыва под ВР, и подписать "Что, Ethereum, никак не нарадуешься смертям четверых Нацгвардейцев, убитых таким же радикалом, как ты сам?".
Это будет ничуть не бОльшая манипуляция, чем твоя о якобы моей печали в связи со смертями сепаратистов!
Разжигатель ты просто. Ни логики, ни морали... ненависть, и ничего больше...
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