Ви хотіли приклади, я не узагальнюю, але бувало по різному.
А чого тільки Ю, а По, Я, Ку не зазнали її уваги?
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 19 лис, 2019 17:39
Re: Політичні дискусії
Ви хотіли приклади, я не узагальнюю, але бувало по різному.
А чого тільки Ю, а По, Я, Ку не зазнали її уваги?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Вів 19 лис, 2019 17:50
Просьба.
По возможности и желанию выкладывайте саму информацию. Потом вывод или мнение к ней.
Удобно. Искать не нужно. Тут по ветке пробежался и в курсе всех политических событий в стране.
Зря +1 убрали.
Так поблагодарить легко и просто можно было за выложенную инфо.
Додано: Вів 19 лис, 2019 17:53
Бан провокатору!
Я тоже могу вставить сюда видео, например, взрыва под ВР, и подписать "Что, Ethereum, никак не нарадуешься смертям четверых Нацгвардейцев, убитых таким же радикалом, как ты сам?".
Это будет ничуть не бОльшая манипуляция, чем твоя о якобы моей печали в связи со смертями сепаратистов!
Разжигатель ты просто. Ни логики, ни морали... ненависть, и ничего больше...
Додано: Вів 19 лис, 2019 18:14
Еще один камень в адрес Порошенко.
Видео с прямой речью имеется. А при переходе на Ютуб еще и текст прилагается.
Додано: Вів 19 лис, 2019 18:19
Ітогі подвєдьом. 2019-11-19
Ітогі подвєдьом. 2019-11-19
1)
Бубочка активно готовится к встрече.
2)
Злые языки пишут, что у Зеленского был очередной нервный срыв (или передоз)
2 суток до этого он не показывался на людях.
Вот, подкапали, привели в чувство. Побриться не успел.
Если даже состоится встреча в нормандском формате, я даже не могу себе представить, как сорвёт Зеленского после встречи.
3)
И это всё РФ хочет за контракт на 1 год. Очень "щедрое" предложение, верно ведь, zRadio ?
4)
И ради этого стоило устраивать маски-шоу ?
Кстати, другие злые языки говорят, что на место Председателя Правления УкрЭксимБанка прочат Евгения Мецгера.
Его жена, Юлия Мецгер, близкая подруга Елены Кравец, недавно стала членом Наблюдательного Совета ПриватБанка по квоте Президента.
Никакого кумовства (c)
5)
Напомню, Грымчак по непонятному обвинению, до сих пор, под стражей.
А 2-х взяточниц выпустили под залог. При чём
Всего-то.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 19 лис, 2019 18:20
Пряма мова Зеленського: "Є дуже давня українська традиція. Раз на 5 років Юлія Володимирівна Тимошенко йде в опозицію до чинного Президента, імітуючи турботу про народ.
Вчора подивився "Свободу слова" на ICTV. Там Юлія Володимирівна розповідала, що пропонувала нам нових людей на різні посади. Людей, які "принесуть інвестиції".
Хотів би, щоб усі ми були чесними до кінця.
Так, Юлія Володимирівна справді пропонувала. Вона принесла список своїх людей для призначення на "солодкі" місця. А натомість обіцяла протягом року голосувати за всі закони разом зі "Слугою Народу" у Верховній Раді. Звісно, ми відмовили. Адже епоха договірняків скінчилася назавжди.
Але подивіться, який гарний вигляд має зараз "опозиція". Така фігура! А знаєте, чому? Тому що зараз їй просто не дають "солоденького".
Ответ Тимошенко:
Хотілось би говорити з Вами, Володимире Олександровичу, про долю країни, але Ви обрали інший тон. Шкода...
Тоді нагадаю Вам, що є ще одна давня українська традиція. Раз на п’ять років деяким українським Президентам здається, що вони взяли джек-пот! А далі все за сценарієм... Ну ви в курсі...
Словом, чекаємо Вас на корпоративах... Можна зі своїм піаніно:)
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 19 лис, 2019 18:27
Так пишут, якобы Юзик тест-драйв устраивал
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 19 лис, 2019 18:40
Не сельскому бухгалтеру рассуждать о переговорных стратегиях - ты сам вчера на это намекал
Теперь по сути - Газпром пойдет со своими хотелками туда же, куда и Нефтегаз со своими. Я тебе напомню, что мы тоже выдвинули россиянам изначально невыполнимые условия - send or pay на 80 млрд кубов в год продолжительностью 10 лет, плюс выплата долга, плюс новые судебные разбирательства. Такова практика коммерческих переговоров - закладывать пространство для отступления.
Сделка может состояться только на компромиссных для обеих сторон условиях - я бы назвал эти условия примерно следующими: гарантия прокачки 40-50 млрд кубов в год на 5-10 лет, плюс компенсация долга бесплатным объемом газа, или существенной скидкой на покупку газа.
Если такие (плюс-минус) условия РФ забракует, то падать ниц нет смысла - эксплуатация трубы тоже денег стоит...
Додано: Вів 19 лис, 2019 18:53
Не хами.
Ранее, ты сам говорил, какое выгодное предложение Украине предлагает РФ, мол, и транзит на много лет и прочие плюшки, а Украина отказывается.
Не выдавай свои мечты за реальность.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 19 лис, 2019 18:55
Согласна! Дал бы ей половину того, что просила , и дело с концом. С Порохом то же самое. А теперь американцы в каждом послании , хваля Зе, упоминают Пороха. А этот недалекий еще не понял, что низзя Петю трогать.
А Юля отмстит. Придет время, когда у Зе голосов не будет, и вот тогда Юля возьмет даже больше.
И вообще , Зе мастер наживать себе врагов. А что он наболтал Трампу? О Меркель, о
А самое глупое высказал, что скоро будет новый прокурор, это мой человек! В США за такие слова могут и импичмент начать.
|