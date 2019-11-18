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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4660466146624663>
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 17:39

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Чтобы утверждать о *драпании* голых и босых ВСУ?


Ви хотіли приклади, я не узагальнюю, але бувало по різному.

  freeze написав:Зря Вова на Юлю наехал, спросите у Ющенко.


А чого тільки Ю, а По, Я, Ку не зазнали її уваги?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 17:50

  freeze написав:Зря Вова на Юлю наехал, спросите у Ющенко.

Просьба.
По возможности и желанию выкладывайте саму информацию. Потом вывод или мнение к ней.

Удобно. Искать не нужно. Тут по ветке пробежался и в курсе всех политических событий в стране.

Зря +1 убрали.
Так поблагодарить легко и просто можно было за выложенную инфо.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 17:53

  Ethereum написав:А чого зерадио не коментує? Одразу приник шпіон.
Чи йому не подобаються трупи сепарів :D :D
79,95 ,24...та інші...Герої з великої букви... Не всі вижили...Слава Україні!


Бан провокатору!

Я тоже могу вставить сюда видео, например, взрыва под ВР, и подписать "Что, Ethereum, никак не нарадуешься смертям четверых Нацгвардейцев, убитых таким же радикалом, как ты сам?".

Это будет ничуть не бОльшая манипуляция, чем твоя о якобы моей печали в связи со смертями сепаратистов!

Разжигатель ты просто. Ни логики, ни морали... ненависть, и ничего больше...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 18:14

Еще один камень в адрес Порошенко.
Ростислав Кравец
6 ч. ·

Порошенко в черговий раз вирішив знехтувати прямими нормами Конституції, де зазначено:

Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа - від церкви. Жодна релігія не може бути визнана державою як обов'язкова.

Намагання втрутитись в справи церкви дуже слизький шлях.

https://www.facebook.com/rkravets/posts ... 3565547128
Видео с прямой речью имеется. А при переходе на Ютуб еще и текст прилагается.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 18:19

Ітогі подвєдьом. 2019-11-19

Ітогі подвєдьом. 2019-11-19

1) Встреча в "нормандском формате": Зеленский собирается говорить о конкретных сроках деоккупации Донбасса

Зеленский на встрече "нормандской четверки" обсудит сроки обмена с РФ удерживаемыми лицами в формате "всех на всех"

Пристайко пояснил, почему Украина не может требовать вывода российских войск с Донбасса перед "нормандским встречей"

Бубочка активно готовится к встрече.

2) Небритый Зеленский на официальной встрече заговорил о предрассудках
Злые языки пишут, что у Зеленского был очередной нервный срыв (или передоз)
2 суток до этого он не показывался на людях.
Вот, подкапали, привели в чувство. Побриться не успел.
Если даже состоится встреча в нормандском формате, я даже не могу себе представить, как сорвёт Зеленского после встречи.

3) "Нафтогаз" получил предложение от "Газпрома" по транзиту газа
В предложении "Газпрома" указано, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств

И это всё РФ хочет за контракт на 1 год. Очень "щедрое" предложение, верно ведь, zRadio ?

Оржель назвал неприемлемыми условия «Газпрома» для Украины
"Предложение от России является неприемлемым – отказаться от арбитражей и подписать договор пользования украинской ГТС лишь на один год", - сказал он


4) Минфин ищет нового руководителя для «Укрэксимбанка» после задержания нынешнего
Министерство финансов Украины по решению наблюдательного совета государственного «Укрэксимбанка» объявило конкурсный отбор на должность главы правления финучреждения.

И ради этого стоило устраивать маски-шоу ?
Кстати, другие злые языки говорят, что на место Председателя Правления УкрЭксимБанка прочат Евгения Мецгера.
Его жена, Юлия Мецгер, близкая подруга Елены Кравец, недавно стала членом Наблюдательного Совета ПриватБанка по квоте Президента.
Никакого кумовства (c)

5) $300 тысяч взятки в Офисе президента: одна из фигуранток вышла из СИЗО
Напомню, Грымчак по непонятному обвинению, до сих пор, под стражей.
А 2-х взяточниц выпустили под залог. При чём
Бывший заместитель министра культуры Виктория Лесничая, которую подозревают в мошенничестве, вышла из СИЗО после внесения 576 тысяч гривень залога.

Всего-то.
— У кого нога?
— Этa нога — у того, у кого надо нога.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 18:20

  detroytred написав:
  freeze написав:Зря Вова на Юлю наехал, спросите у Ющенко.

Просьба.
По возможности и желанию выкладывайте саму информацию. Потом вывод или мнение к ней.

Удобно. Искать не нужно. Тут по ветке пробежался и в курсе всех политических событий в стране.

Зря +1 убрали.
Так поблагодарить легко и просто можно было за выложенную инфо.


Пряма мова Зеленського: "Є дуже давня українська традиція. Раз на 5 років Юлія Володимирівна Тимошенко йде в опозицію до чинного Президента, імітуючи турботу про народ.
Вчора подивився "Свободу слова" на ICTV. Там Юлія Володимирівна розповідала, що пропонувала нам нових людей на різні посади. Людей, які "принесуть інвестиції".
Хотів би, щоб усі ми були чесними до кінця.
Так, Юлія Володимирівна справді пропонувала. Вона принесла список своїх людей для призначення на "солодкі" місця. А натомість обіцяла протягом року голосувати за всі закони разом зі "Слугою Народу" у Верховній Раді. Звісно, ми відмовили. Адже епоха договірняків скінчилася назавжди.
Але подивіться, який гарний вигляд має зараз "опозиція". Така фігура! А знаєте, чому? Тому що зараз їй просто не дають "солоденького".

Ответ Тимошенко:
Хотілось би говорити з Вами, Володимире Олександровичу, про долю країни, але Ви обрали інший тон. Шкода...

Тоді нагадаю Вам, що є ще одна давня українська традиція. Раз на п’ять років деяким українським Президентам здається, що вони взяли джек-пот! А далі все за сценарієм... Ну ви в курсі...

Словом, чекаємо Вас на корпоративах... Можна зі своїм піаніно:)
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 18:27

  freeze написав:
Вкладчик1234 написав:Появилось имя и фото украинского замминистра, которую могли назначить "через постель"

Вчера "Страна" публиковала запись разговора депутатов от "Слуги народа" в Кривом Роге. Там упоминалось, что одна из заместителей министра попала на свою должность "через постель".

Ряд телеграм-каналов заявили, что речь идет об Александре Клитиной – заместителе министра транспорта и инфраструктуры.

А кто "назначал"? :)


Мне кажется, что тут какой то поклеп на женщину. В нетрадиционном правительстве с нетрадиционным премьером.
Какая постель.
Тут несколько других кандидатур под подозрением. Вчера слили опять какую то переписку : Поцелуй Андрюшу, твой (с)

Так пишут, якобы Юзик тест-драйв устраивал :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 18:40

  pesikot написав:И это всё РФ хочет за контракт на 1 год. Очень "щедрое" предложение, верно ведь, zRadio ?


Не сельскому бухгалтеру рассуждать о переговорных стратегиях - ты сам вчера на это намекал :mrgreen:

Теперь по сути - Газпром пойдет со своими хотелками туда же, куда и Нефтегаз со своими. Я тебе напомню, что мы тоже выдвинули россиянам изначально невыполнимые условия - send or pay на 80 млрд кубов в год продолжительностью 10 лет, плюс выплата долга, плюс новые судебные разбирательства. Такова практика коммерческих переговоров - закладывать пространство для отступления.

Сделка может состояться только на компромиссных для обеих сторон условиях - я бы назвал эти условия примерно следующими: гарантия прокачки 40-50 млрд кубов в год на 5-10 лет, плюс компенсация долга бесплатным объемом газа, или существенной скидкой на покупку газа.

Если такие (плюс-минус) условия РФ забракует, то падать ниц нет смысла - эксплуатация трубы тоже денег стоит...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 18:53

  zРадио написав:
  pesikot написав:И это всё РФ хочет за контракт на 1 год. Очень "щедрое" предложение, верно ведь, zRadio ?


Не сельскому бухгалтеру рассуждать о переговорных стратегиях - ты сам вчера на это намекал :mrgreen:

Не хами.

  zРадио написав:Теперь по сути - Газпром пойдет со своими хотелками туда же, куда и Нефтегаз со своими. Я тебе напомню, что мы тоже выдвинули россиянам изначально невыполнимые условия - send or pay на 80 млрд кубов в год продолжительностью 10 лет, плюс выплата долга, плюс новые судебные разбирательства. Такова практика коммерческих переговоров - закладывать пространство для отступления.

Сделка может состояться только на компромиссных для обеих сторон условиях - я бы назвал эти условия примерно следующими: гарантия прокачки 40-50 млрд кубов в год на 5-10 лет, плюс компенсация долга бесплатным объемом газа, или существенной скидкой на покупку газа.

Если такие (плюс-минус) условия РФ забракует, то падать ниц нет смысла - эксплуатация трубы тоже денег стоит...

Ранее, ты сам говорил, какое выгодное предложение Украине предлагает РФ, мол, и транзит на много лет и прочие плюшки, а Украина отказывается.
Не выдавай свои мечты за реальность.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 18:55

  freeze написав:Зря Вова на Юлю наехал, спросите у Ющенко.


Согласна! Дал бы ей половину того, что просила , и дело с концом. С Порохом то же самое. А теперь американцы в каждом послании , хваля Зе, упоминают Пороха. А этот недалекий еще не понял, что низзя Петю трогать.
А Юля отмстит. Придет время, когда у Зе голосов не будет, и вот тогда Юля возьмет даже больше.
И вообще , Зе мастер наживать себе врагов. А что он наболтал Трампу? О Меркель, о
А самое глупое высказал, что скоро будет новый прокурор, это мой человек! В США за такие слова могут и импичмент начать.
Renee
 
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