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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4660466146624663
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 18:58

  pesikot написав:Так пишут, якобы Юзик тест-драйв устраивал


Кому ? Гончаруку ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 19:10

  freeze написав:Зря Вова на Юлю наехал, спросите у Ющенко.

Увлекательная тема "секса земноводных и пресмыкающихся" (с) не мой :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 19:11

  freeze написав:
  pesikot написав:Так пишут, якобы Юзик тест-драйв устраивал


Кому ? Гончаруку ?

Жесть! :lol:
Стенограмма:
68:30 [минуты и секунды записи]

Поки немає жінок розповідають як через постіль призначили зам. Міністра і показують її фото.

68:40 Пока женщины ушли, можно я покажу, какой у нас замминистра. Клитина Саша. Она просила, сильно хотела.
- Хорошая?
- Ого! Охеренная!
- Вот, назначили, девушка очень хотела стать замминистра!
[смех]
- Это называется, я чиста перед вами
- Капец, конечно, нееее, хороша подруга
- У кого-то 5 детей?
- У вас там интересно
- А Савченко где?
- Мы на галерке и с девчонками там гоп-гоп. Ну в ОПЗЖ там непростые, там за ними стоят такие, что…
- Ну понятно

71:50 Кстати, Желтые Воды, меняем все руководство. Там девушка была Илона, она неплохая в этом деле, но...
Renee
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 19:17

  Renee написав:
  freeze написав:Зря Вова на Юлю наехал, спросите у Ющенко.


Согласна! Дал бы ей половину того, что просила , и дело с концом. С Порохом то же самое. А теперь американцы в каждом послании , хваля Зе, упоминают Пороха. А этот недалекий еще не понял, что низзя Петю трогать.
А Юля отмстит. Придет время, когда у Зе голосов не будет, и вот тогда Юля возьмет даже больше.
И вообще , Зе мастер наживать себе врагов. А что он наболтал Трампу? О Меркель, о
А самое глупое высказал, что скоро будет новый прокурор, это мой человек! В США за такие слова могут и импичмент начать.
Так це було видно від самої "Булави", чого можна чекати від Препиздента-коміка. Все почнеться з неконституційного розпуску Парламента і закінчиться шлях Державною зрадою, статей вистачить для імпічмента в кращому випадку.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 19:20

  pesikot написав:Ранее, ты сам говорил, какое выгодное предложение Украине предлагает РФ, мол, и транзит на много лет и прочие плюшки, а Украина отказывается.
Не выдавай свои мечты за реальность.


Не ври. Я такого не говорил. Я говорил, 1) что обе стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества и 2) что у меня есть сомнения в отношении мотивов двух конкретных зашкварившихся на воровстве и укрывательстве денег переговорщиков с нашей стороны (Коболева и Витренко), но по счастью состав украинской делегации ими двумя не ограничен
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 19:26

Re: Політичні дискусії

Судя по всему по результатам Нормандской встрече будет снята экономическая блокада ОРДЛО, а в качестве ответного жеста экспроприированные предприятия будут возвращены украинским собственникам.
Плюс договорятся об очередном обмене пленными и разведении еще в нескольких точках.
На этом скорее всего и ограничатся.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 19:37

  freeze написав:Судя по всему по результатам Нормандской встрече будет снята экономическая блокада ОРДЛО, а в качестве ответного жеста экспроприированные предприятия будут возвращены украинским собственникам.
Плюс договорятся об очередном обмене пленными и разведении еще в нескольких точках.
На этом скорее всего и ограничатся.

Там почти все вывезено или распилено на метеллолом, кроме ахметовских и ему подобных. Сивохо трепался о пенсиях для Дыров, вот об этом договорятся. Но как? Банки там откроят? :wink:
Мелочевка будет, но звону еще больше.
Может по газу что-то ? ... Но зрада будет однозначно. :evil:
Renee
 
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