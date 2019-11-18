Кому ? Гончаруку ?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 19 лис, 2019 18:58
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 19 лис, 2019 19:10
Увлекательная тема "секса земноводных и пресмыкающихся" (с) не мой
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 19 лис, 2019 19:11
Жесть!
Стенограмма:
68:30 [минуты и секунды записи]
Поки немає жінок розповідають як через постіль призначили зам. Міністра і показують її фото.
68:40 Пока женщины ушли, можно я покажу, какой у нас замминистра. Клитина Саша. Она просила, сильно хотела.
- Хорошая?
- Ого! Охеренная!
- Вот, назначили, девушка очень хотела стать замминистра!
[смех]
- Это называется, я чиста перед вами
- Капец, конечно, нееее, хороша подруга
- У кого-то 5 детей?
- У вас там интересно
- А Савченко где?
- Мы на галерке и с девчонками там гоп-гоп. Ну в ОПЗЖ там непростые, там за ними стоят такие, что…
- Ну понятно
71:50 Кстати, Желтые Воды, меняем все руководство. Там девушка была Илона, она неплохая в этом деле, но...
Додано: Вів 19 лис, 2019 19:17
Так це було видно від самої "Булави", чого можна чекати від Препиздента-коміка. Все почнеться з неконституційного розпуску Парламента і закінчиться шлях Державною зрадою, статей вистачить для імпічмента в кращому випадку.
Додано: Вів 19 лис, 2019 19:20
Не ври. Я такого не говорил. Я говорил, 1) что обе стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества и 2) что у меня есть сомнения в отношении мотивов двух конкретных зашкварившихся на воровстве и укрывательстве денег переговорщиков с нашей стороны (Коболева и Витренко), но по счастью состав украинской делегации ими двумя не ограничен
Додано: Вів 19 лис, 2019 19:26
Re: Політичні дискусії
Судя по всему по результатам Нормандской встрече будет снята экономическая блокада ОРДЛО, а в качестве ответного жеста экспроприированные предприятия будут возвращены украинским собственникам.
Плюс договорятся об очередном обмене пленными и разведении еще в нескольких точках.
На этом скорее всего и ограничатся.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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