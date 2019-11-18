Додано: Вів 19 лис, 2019 19:26

Судя по всему по результатам Нормандской встрече будет снята экономическая блокада ОРДЛО, а в качестве ответного жеста экспроприированные предприятия будут возвращены украинским собственникам.

Плюс договорятся об очередном обмене пленными и разведении еще в нескольких точках.

На этом скорее всего и ограничатся.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.