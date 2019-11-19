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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 18:58

  pesikot написав:Так пишут, якобы Юзик тест-драйв устраивал


Кому ? Гончаруку ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 19:10

  freeze написав:Зря Вова на Юлю наехал, спросите у Ющенко.

Увлекательная тема "секса земноводных и пресмыкающихся" (с) не мой :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 19:11

  freeze написав:
  pesikot написав:Так пишут, якобы Юзик тест-драйв устраивал


Кому ? Гончаруку ?

Жесть! :lol:
Стенограмма:
68:30 [минуты и секунды записи]

Поки немає жінок розповідають як через постіль призначили зам. Міністра і показують її фото.

68:40 Пока женщины ушли, можно я покажу, какой у нас замминистра. Клитина Саша. Она просила, сильно хотела.
- Хорошая?
- Ого! Охеренная!
- Вот, назначили, девушка очень хотела стать замминистра!
[смех]
- Это называется, я чиста перед вами
- Капец, конечно, нееее, хороша подруга
- У кого-то 5 детей?
- У вас там интересно
- А Савченко где?
- Мы на галерке и с девчонками там гоп-гоп. Ну в ОПЗЖ там непростые, там за ними стоят такие, что…
- Ну понятно

71:50 Кстати, Желтые Воды, меняем все руководство. Там девушка была Илона, она неплохая в этом деле, но...
Renee
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 19:17

  Renee написав:
  freeze написав:Зря Вова на Юлю наехал, спросите у Ющенко.


Согласна! Дал бы ей половину того, что просила , и дело с концом. С Порохом то же самое. А теперь американцы в каждом послании , хваля Зе, упоминают Пороха. А этот недалекий еще не понял, что низзя Петю трогать.
А Юля отмстит. Придет время, когда у Зе голосов не будет, и вот тогда Юля возьмет даже больше.
И вообще , Зе мастер наживать себе врагов. А что он наболтал Трампу? О Меркель, о
А самое глупое высказал, что скоро будет новый прокурор, это мой человек! В США за такие слова могут и импичмент начать.
Так це було видно від самої "Булави", чого можна чекати від Препиздента-коміка. Все почнеться з неконституційного розпуску Парламента і закінчиться шлях Державною зрадою, статей вистачить для імпічмента в кращому випадку.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 19:20

  pesikot написав:Ранее, ты сам говорил, какое выгодное предложение Украине предлагает РФ, мол, и транзит на много лет и прочие плюшки, а Украина отказывается.
Не выдавай свои мечты за реальность.


Не ври. Я такого не говорил. Я говорил, 1) что обе стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества и 2) что у меня есть сомнения в отношении мотивов двух конкретных зашкварившихся на воровстве и укрывательстве денег переговорщиков с нашей стороны (Коболева и Витренко), но по счастью состав украинской делегации ими двумя не ограничен
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 19:26

Re: Політичні дискусії

Судя по всему по результатам Нормандской встрече будет снята экономическая блокада ОРДЛО, а в качестве ответного жеста экспроприированные предприятия будут возвращены украинским собственникам.
Плюс договорятся об очередном обмене пленными и разведении еще в нескольких точках.
На этом скорее всего и ограничатся.
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freeze
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 19:37

  freeze написав:Судя по всему по результатам Нормандской встрече будет снята экономическая блокада ОРДЛО, а в качестве ответного жеста экспроприированные предприятия будут возвращены украинским собственникам.
Плюс договорятся об очередном обмене пленными и разведении еще в нескольких точках.
На этом скорее всего и ограничатся.

Там почти все вывезено или распилено на метеллолом, кроме ахметовских и ему подобных. Сивохо трепался о пенсиях для Дыров, вот об этом договорятся. Но как? Банки там откроят? :wink:
Мелочевка будет, но звону еще больше.
Может по газу что-то ? ... Но зрада будет однозначно. :evil:
Renee
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 19:44

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Судя по всему по результатам Нормандской встрече будет снята экономическая блокада ОРДЛО, а в качестве ответного жеста экспроприированные предприятия будут возвращены украинским собственникам.

Навряд. Швидше буде гарантія продовження закону про особливий статус в обмін на заручників.
Це найбільше цікавить сторони.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 19:45

Re: Політичні дискусії

  Renee написав:А самое глупое высказал, что скоро будет новый прокурор, это мой человек! В США за такие слова могут и импичмент начать.

В США начнут импичмент Зеленскому :?: :?: :?:

Как, он еще и Президент США :?:

А кем же тогда работает Трамп :?:

Спасибо, вы сделали мой день! (с)
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 20:01

  Renee написав:
  freeze написав:Судя по всему по результатам Нормандской встрече будет снята экономическая блокада ОРДЛО, а в качестве ответного жеста экспроприированные предприятия будут возвращены украинским собственникам.
Плюс договорятся об очередном обмене пленными и разведении еще в нескольких точках.
На этом скорее всего и ограничатся.

Там почти все вывезено или распилено на метеллолом, кроме ахметовских и ему подобных.


Ничуть не сомневаюсь в "предприимчивости" нынешних донецких бандюков и их кремлевских кураторов, но ты бы для общего развития задумалась, сколько промышленности тем временем было утрачено на контролируемой территории! Лично меня, киевлянина, это заботит больше...

Держи для ознакомления ИПП. Если коротко, то на сентябрь 2019-го - 74% от уровня декабря 2013-го...
https://index.minfin.com.ua/economy/index/industrial/
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