Кому ? Гончаруку ?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 19 лис, 2019 18:58
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 19 лис, 2019 19:10
Увлекательная тема "секса земноводных и пресмыкающихся" (с) не мой
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 19 лис, 2019 19:11
Жесть!
Стенограмма:
68:30 [минуты и секунды записи]
Поки немає жінок розповідають як через постіль призначили зам. Міністра і показують її фото.
68:40 Пока женщины ушли, можно я покажу, какой у нас замминистра. Клитина Саша. Она просила, сильно хотела.
- Хорошая?
- Ого! Охеренная!
- Вот, назначили, девушка очень хотела стать замминистра!
[смех]
- Это называется, я чиста перед вами
- Капец, конечно, нееее, хороша подруга
- У кого-то 5 детей?
- У вас там интересно
- А Савченко где?
- Мы на галерке и с девчонками там гоп-гоп. Ну в ОПЗЖ там непростые, там за ними стоят такие, что…
- Ну понятно
71:50 Кстати, Желтые Воды, меняем все руководство. Там девушка была Илона, она неплохая в этом деле, но...
Додано: Вів 19 лис, 2019 19:17
Так це було видно від самої "Булави", чого можна чекати від Препиздента-коміка. Все почнеться з неконституційного розпуску Парламента і закінчиться шлях Державною зрадою, статей вистачить для імпічмента в кращому випадку.
Додано: Вів 19 лис, 2019 19:20
Не ври. Я такого не говорил. Я говорил, 1) что обе стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества и 2) что у меня есть сомнения в отношении мотивов двух конкретных зашкварившихся на воровстве и укрывательстве денег переговорщиков с нашей стороны (Коболева и Витренко), но по счастью состав украинской делегации ими двумя не ограничен
Додано: Вів 19 лис, 2019 19:26
Re: Політичні дискусії
Судя по всему по результатам Нормандской встрече будет снята экономическая блокада ОРДЛО, а в качестве ответного жеста экспроприированные предприятия будут возвращены украинским собственникам.
Плюс договорятся об очередном обмене пленными и разведении еще в нескольких точках.
На этом скорее всего и ограничатся.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 19 лис, 2019 19:37
Там почти все вывезено или распилено на метеллолом, кроме ахметовских и ему подобных. Сивохо трепался о пенсиях для Дыров, вот об этом договорятся. Но как? Банки там откроят?
Мелочевка будет, но звону еще больше.
Может по газу что-то ? ... Но зрада будет однозначно.
Додано: Вів 19 лис, 2019 19:44
Re: Політичні дискусії
Навряд. Швидше буде гарантія продовження закону про особливий статус в обмін на заручників.
Це найбільше цікавить сторони.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 19 лис, 2019 19:45
Re: Політичні дискусії
Додано: Вів 19 лис, 2019 20:01
Ничуть не сомневаюсь в "предприимчивости" нынешних донецких бандюков и их кремлевских кураторов, но ты бы для общего развития задумалась, сколько промышленности тем временем было утрачено на контролируемой территории! Лично меня, киевлянина, это заботит больше...
Держи для ознакомления ИПП. Если коротко, то на сентябрь 2019-го - 74% от уровня декабря 2013-го...
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