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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 19 лис, 2019 20:22
Starikan написав: M-A-X написав: Starikan написав:
В приличном обществе не принято голосовать за комиков и свадебных фотографов.
Моралист 73%-ный, блин...
Пускай тебя ставят на место те, кто голосовал за Зе/СН, 8%-ый моралист.
Научись принимать выбор народа. Это и есть демократия.
Выбор зе-билов, приколистов, зубожилих и уставших не принимаю (см. подпись)
И 73% - это меньше половины избирателей.
А Украина должна быть независимой, или колонией, шестеркой?
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Додано: Вів 19 лис, 2019 20:24
Перес де Куэльяр написав: freeze написав:
Starikan написав:И 73% - это меньше половины избирателей
Если так считать, то 8 процентов, это вообще в пределах статистической погрешности.
Проблема, что одних идиотов заменили другие. Да и то не заменили, а просто перемешались друг с другом.
Беда просто.
Насправді є ідіоти, а є гірші ідіоти.
Не так уж и плох был Янукович, но и он был г***.
Смотрите видео, которое я кидал.
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Додано: Вів 19 лис, 2019 20:35
M-A-X написав:
А Украина должна быть независимой, или колонией, шестеркой?
Україна повинна бути Україною, а не шісткою еРеФії, бо більше ніж московити, ніхто в світі не зазіхає на українську Незалежність, це треба усвідомити.
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Додано: Вів 19 лис, 2019 20:40
Renee написав:
А самое глупое высказал, что скоро будет новый прокурор, это мой человек! В США за такие слова могут и импичмент начать.
Уже видимо все забыли как Байден поменял прокурора пару лет назад.
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Додано: Вів 19 лис, 2019 20:41
zРадио написав:
сколько промышленности тем временем было утрачено на контролируемой территории! Лично меня, киевлянина, это заботит больше...
Держи для ознакомления ИПП. Если коротко, то на сентябрь 2019-го - 74% от уровня декабря 2013-го...
Прикольний зрадіо
В одному повідомленні -два рази бреше
1 Каже що його цікавлять втрати на контрольованій нами території - а данні бере з усієї довоєнної України 6-річної давності і порівнює з сьогоднішніми данними
2 Питання до зрадіо - у нас Крим і сьогоднішнє ОРДЛО з прифронтовою зоною щось в 2013 випускав чи ні?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Вів 19 лис, 2019 20:46
Они думают руководствуются не здравым смыслом, а эмоциями.
А признать явные факапы не хватает силы.
Хотя у меня некоторые знакомые "сторонники майдана" уже давно в нем разочаровались.
Да и в целом по стране.
Только во Львовской области как в танке сидят. То ли там только удалось фальсифицировать.
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M-A-X
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Додано: Вів 19 лис, 2019 20:48
Перес де Куэльяр написав: M-A-X написав:
А Украина должна быть независимой, или колонией, шестеркой?
Україна повинна бути Україною, а не шісткою еРеФії, бо більше ніж московити, ніхто в світі не зазіхає на українську Незалежність, це треба усвідомити.
А шестеркой другой страны, кроме России? Вы другие страны знаете?
И когда Украина была шестеркой России?
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Додано: Вів 19 лис, 2019 20:49
budivelnik написав:
Прикольний зрадіо
В одному повідомленні -два рази бреше
1 Каже що його цікавлять втрати на контрольованій нами території - а данні бере з усієї довоєнної України 6-річної давності і порівнює з сьогоднішніми данними
2 Питання до зрадіо - у нас Крим і сьогоднішнє ОРДЛО з прифронтовою зоною щось в 2013 випускав чи ні?
Лжец! База сравнения была откорректирована Госстатом задним числом еще в 2015-м! Так бы тебе и светили Яценюк с Гройсманом данные хуже, чем они есть по факту. Ага...
Ну и в очередной раз ты доказал свою несообразительность, поскольку даже если предположить, что ты не знал, приведены ли данные к одному знаменателю, ИПП падает не только в 2014-2015 гг, когда РФ рахватывала территории, но и в 2017-2019 гг, когда контролируемые границы не менялись!
2 зашквара в одном комментарии - это, budivelnik, нужно уметь!!!
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zРадио
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Додано: Вів 19 лис, 2019 20:51
budivelnik написав:
2 Питання до зрадіо - у нас Крим і сьогоднішнє ОРДЛО з прифронтовою зоною щось в 2013 випускав чи ні?
Не знаю методологии из поста zРадио, но Крым и Донбасс были же дотационными.
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Додано: Вів 19 лис, 2019 20:55
zРадио написав:
ИПП падает не только в 2014-2015 гг, когда РФ рахватывала территории, но и в 2017-2019 гг, когда контролируемые границы не менялись!
2 зашквара в одном комментарии - это, budivelnik, нужно уметь!!!
Смішний такий зрадіо
1 Відразу відредагував 2013 на 2014 - молодець
2 Якщо промвиробництво знизилось,а перекази від гастарбайтерів виросли до 12 млрд доларів
чи говорить це про
а - ті хто працював на економічно примітивних підприємствах - виїхали
б - виїхавши ,використали свою робочу силу значно ефективніше,адже 12 млрд доларів пересланих це як мінімум 25 млрд зароблених , тобто в порівнянні з нашими 130 млрд доларів ВВП це майже 20%... тиж не станеш стверджувати що виїхало за 2013-2019 20% працездатних України?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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