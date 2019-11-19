Додано: Вів 19 лис, 2019 20:49

budivelnik написав: Прикольний зрадіо

В одному повідомленні -два рази бреше

1 Каже що його цікавлять втрати на контрольованій нами території - а данні бере з усієї довоєнної України 6-річної давності і порівнює з сьогоднішніми данними

2 Питання до зрадіо - у нас Крим і сьогоднішнє ОРДЛО з прифронтовою зоною щось в 2013 випускав чи ні? Прикольний зрадіоВ одному повідомленні -два рази бреше1 Каже що його цікавлять втрати на контрольованій нами території - а данні бере з усієї довоєнної України 6-річної давності і порівнює з сьогоднішніми данними2 Питання до зрадіо - у нас Крим і сьогоднішнє ОРДЛО з прифронтовою зоною щось в 2013 випускав чи ні?

Лжец! База сравнения была откорректирована Госстатом задним числом еще в 2015-м! Так бы тебе и светили Яценюк с Гройсманом данные хуже, чем они есть по факту. Ага...Ну и в очередной раз ты доказал свою несообразительность, поскольку даже если предположить, что ты не знал, приведены ли данные к одному знаменателю, ИПП падает не только в 2014-2015 гг, когда РФ рахватывала территории, но и в 2017-2019 гг, когда контролируемые границы не менялись!2 зашквара в одном комментарии - это, budivelnik, нужно уметь!!!