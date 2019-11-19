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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 19 лис, 2019 20:58
M-A-X написав: budivelnik написав:
2 Питання до зрадіо - у нас Крим і сьогоднішнє ОРДЛО з прифронтовою зоною щось в 2013 випускав чи ні?
Не знаю методологии из поста zРадио, но Крым и Донбасс были же дотационными.
1 Так він стверджує про промвиробництво...
А промвиробництво може бути дотаційним,але займати в структурі промвиробництва України до 30%
2 Як це не дивно прозвучить
Але шахтарі ОРДЛО-лоханулись попершись в росію... адже остання свої антрацитові шахти давно закрила як нерентабельні...
А от Україні - вигідно було дотувати свою вугільну промисловість - бо в противному разі їй потрібно було купувати ще більше енергоносіїв за валюту.якої і так не вистарчало.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Вів 19 лис, 2019 21:03
budivelnik написав: zРадио написав:
ИПП падает не только в 2014-2015 гг, когда РФ рахватывала территории, но и в 2017-2019 гг, когда контролируемые границы не менялись!
2 зашквара в одном комментарии - это, budivelnik, нужно уметь!!!
Смішний такий зрадіо
1 Відразу відредагував 2013 на 2014 - молодець
Но я смотрю его пост, и он не редактировался.
budivelnik написав:
2 Якщо промвиробництво знизилось,а перекази від гастарбайтерів виросли до 12 млрд доларів
чи говорить це про
а - ті хто працював на економічно примітивних підприємствах - виїхали
б - виїхавши ,використали свою робочу силу значно ефективніше,адже 12 млрд доларів пересланих це як мінімум 25 млрд зароблених , тобто в порівнянні з нашими 130 млрд доларів ВВП це майже 20%... тиж не станеш стверджувати що виїхало за 2013-2019 20% працездатних України?
Так ты признаешь что ИПП упал на четверть?
Хрен его знает, сколько выехало.
Но выехало ж именно трудоспособное население.
Сколько лямов всего его?
Легко может быть 20%, просто не целый год.
Но лучше иметь оплачиваемую работу на Родине, нежели "шукати долі на чужині".
Не так ли? А то с таким успехом Украины не останется.
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Додано: Вів 19 лис, 2019 21:03
budivelnik написав:
Смішний такий зрадіо
1 Відразу відредагував 2013 на 2014 - молодець
Снова шкваришься - я не переходил с 2013-го на 2014-й. Просто ИПП 2014-го показывает динамику к 2013-му - на то это и индекс. Финансовый форум - я валяюсь
budivelnik написав:
2 Якщо промвиробництво знизилось,а перекази від гастарбайтерів виросли до 12 млрд доларів
Производство дает не только зарплаты работникам, а еще налоги бюджетам и образовательно-научную экспертизу. А что дает заробитчанство, кроме ситуативных денег?..
budivelnik написав:
ті хто працював на економічно примітивних підприємствах
Например, какие?
ОПЗ, Южмаш, Антонов, Азовмаш, Николаевский судостроительный, Кременчугский сталелитейный?.. Я правильно тебя понял? И этот человек называет Зеленского клоуном
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Додано: Вів 19 лис, 2019 21:09
budivelnik написав: M-A-X написав: budivelnik написав:
2 Питання до зрадіо - у нас Крим і сьогоднішнє ОРДЛО з прифронтовою зоною щось в 2013 випускав чи ні?
Не знаю методологии из поста zРадио, но Крым и Донбасс были же дотационными.
1 Так він стверджує про промвиробництво...
А промвиробництво може бути дотаційним,але займати в структурі промвиробництва України до 30%
2 Як це не дивно прозвучить
Але шахтарі ОРДЛО-лоханулись попершись в росію... адже остання свої антрацитові шахти давно закрила як нерентабельні...
А от Україні - вигідно було дотувати свою вугільну промисловість - бо в противному разі їй потрібно було купувати ще більше енергоносіїв за валюту.якої і так не вистарчало.
Так и я говорю о промпроизводстве.
Значит не все так однозначно.
А промпроизводство могло быть искусственно дотационным.
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