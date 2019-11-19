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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4662466346644665 Додано: Вів 19 лис, 2019 20:58 M-A-X написав: budivelnik написав: 2 Питання до зрадіо - у нас Крим і сьогоднішнє ОРДЛО з прифронтовою зоною щось в 2013 випускав чи ні? 2 Питання до зрадіо - у нас Крим і сьогоднішнє ОРДЛО з прифронтовою зоною щось в 2013 випускав чи ні? Не знаю методологии из поста zРадио, но Крым и Донбасс были же дотационными. Не знаю методологии из поста zРадио, но Крым и Донбасс были же дотационными. 1 Так він стверджує про промвиробництво...

А промвиробництво може бути дотаційним,але займати в структурі промвиробництва України до 30%

2 Як це не дивно прозвучить

Але шахтарі ОРДЛО-лоханулись попершись в росію... адже остання свої антрацитові шахти давно закрила як нерентабельні...

А от Україні - вигідно було дотувати свою вугільну промисловість - бо в противному разі їй потрібно було купувати ще більше енергоносіїв за валюту.якої і так не вистарчало. 1 Так він стверджує про промвиробництво...А промвиробництво може бути дотаційним,але займати в структурі промвиробництва України до 30%2 Як це не дивно прозвучитьАле шахтарі ОРДЛО-лоханулись попершись в росію... адже остання свої антрацитові шахти давно закрила як нерентабельні...А от Україні - вигідно було дотувати свою вугільну промисловість - бо в противному разі їй потрібно було купувати ще більше енергоносіїв за валюту.якої і так не вистарчало. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21627 З нами з: 15.01.09 Подякував: 150 раз. Подякували: 2171 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лис, 2019 21:03 budivelnik написав: zРадио написав: ИПП падает не только в 2014-2015 гг, когда РФ рахватывала территории, но и в 2017-2019 гг, когда контролируемые границы не менялись!

2 зашквара в одном комментарии - это, budivelnik, нужно уметь!!! ИПП падает не только в 2014-2015 гг, когда РФ рахватывала территории, но и в 2017-2019 гг, когда контролируемые границы не менялись!2 зашквара в одном комментарии - это, budivelnik, нужно уметь!!! Смішний такий зрадіо

1 Відразу відредагував 2013 на 2014 - молодець Смішний такий зрадіо1 Відразу відредагував 2013 на 2014 - молодець

Но я смотрю его пост, и он не редактировался.



budivelnik написав: 2 Якщо промвиробництво знизилось,а перекази від гастарбайтерів виросли до 12 млрд доларів

чи говорить це про

а - ті хто працював на економічно примітивних підприємствах - виїхали

б - виїхавши ,використали свою робочу силу значно ефективніше,адже 12 млрд доларів пересланих це як мінімум 25 млрд зароблених , тобто в порівнянні з нашими 130 млрд доларів ВВП це майже 20%... тиж не станеш стверджувати що виїхало за 2013-2019 20% працездатних України? 2 Якщо промвиробництво знизилось,а перекази від гастарбайтерів виросли до 12 млрд доларівчи говорить це проа - ті хто працював на економічно примітивних підприємствах - виїхалиб - виїхавши ,використали свою робочу силу значно ефективніше,адже 12 млрд доларів пересланих це як мінімум 25 млрд зароблених , тобто в порівнянні з нашими 130 млрд доларів ВВП це майже 20%... тиж не станеш стверджувати що виїхало за 2013-2019 20% працездатних України?

Так ты признаешь что ИПП упал на четверть?



Хрен его знает, сколько выехало.

Но выехало ж именно трудоспособное население.

Сколько лямов всего его?

Легко может быть 20%, просто не целый год.

Но лучше иметь оплачиваемую работу на Родине, нежели "шукати долі на чужині".

Не так ли? А то с таким успехом Украины не останется. Но я смотрю его пост, и он не редактировался.Так ты признаешь что ИПП упал на четверть?Хрен его знает, сколько выехало.Но выехало ж именно трудоспособное население.Сколько лямов всего его?Легко может быть 20%, просто не целый год.Но лучше иметь оплачиваемую работу на Родине, нежели "шукати долі на чужині".Не так ли? А то с таким успехом Украины не останется. M-A-X Повідомлень: 1591 З нами з: 08.10.15 Подякував: 628 раз. Подякували: 152 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лис, 2019 21:03 budivelnik написав: Смішний такий зрадіо

1 Відразу відредагував 2013 на 2014 - молодець

Смішний такий зрадіо1 Відразу відредагував 2013 на 2014 - молодець



Снова шкваришься - я не переходил с 2013-го на 2014-й. Просто ИПП 2014-го показывает динамику к 2013-му - на то это и индекс. Финансовый форум - я валяюсь



budivelnik написав: 2 Якщо промвиробництво знизилось,а перекази від гастарбайтерів виросли до 12 млрд доларів

2 Якщо промвиробництво знизилось,а перекази від гастарбайтерів виросли до 12 млрд доларів



Производство дает не только зарплаты работникам, а еще налоги бюджетам и образовательно-научную экспертизу. А что дает заробитчанство, кроме ситуативных денег?..



budivelnik написав: ті хто працював на економічно примітивних підприємствах ті хто працював на економічно примітивних підприємствах

Например, какие?



ОПЗ, Южмаш, Антонов, Азовмаш, Николаевский судостроительный, Кременчугский сталелитейный?.. Я правильно тебя понял? И этот человек называет Зеленского клоуном Снова шкваришься - я не переходил с 2013-го на 2014-й. Просто ИПП 2014-го показывает динамику к 2013-му - на то это и индекс. Финансовый форум - я валяюсьПроизводство дает не только зарплаты работникам, а еще налоги бюджетам и образовательно-научную экспертизу. А что дает заробитчанство, кроме ситуативных денег?..Например, какие?ОПЗ, Южмаш, Антонов, Азовмаш, Николаевский судостроительный, Кременчугский сталелитейный?.. Я правильно тебя понял? И этот человек называет Зеленского клоуном zРадио

Повідомлень: 4160 З нами з: 02.05.18 Подякував: 815 раз. Подякували: 1910 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лис, 2019 21:09 budivelnik написав: M-A-X написав: budivelnik написав: 2 Питання до зрадіо - у нас Крим і сьогоднішнє ОРДЛО з прифронтовою зоною щось в 2013 випускав чи ні? 2 Питання до зрадіо - у нас Крим і сьогоднішнє ОРДЛО з прифронтовою зоною щось в 2013 випускав чи ні? Не знаю методологии из поста zРадио, но Крым и Донбасс были же дотационными. Не знаю методологии из поста zРадио, но Крым и Донбасс были же дотационными. 1 Так він стверджує про промвиробництво...

А промвиробництво може бути дотаційним,але займати в структурі промвиробництва України до 30%

2 Як це не дивно прозвучить

Але шахтарі ОРДЛО-лоханулись попершись в росію... адже остання свої антрацитові шахти давно закрила як нерентабельні...

А от Україні - вигідно було дотувати свою вугільну промисловість - бо в противному разі їй потрібно було купувати ще більше енергоносіїв за валюту.якої і так не вистарчало. 1 Так він стверджує про промвиробництво...А промвиробництво може бути дотаційним,але займати в структурі промвиробництва України до 30%2 Як це не дивно прозвучитьАле шахтарі ОРДЛО-лоханулись попершись в росію... адже остання свої антрацитові шахти давно закрила як нерентабельні...А от Україні - вигідно було дотувати свою вугільну промисловість - бо в противному разі їй потрібно було купувати ще більше енергоносіїв за валюту.якої і так не вистарчало.

Так и я говорю о промпроизводстве.

Значит не все так однозначно.

А промпроизводство могло быть искусственно дотационным. Так и я говорю о промпроизводстве.Значит не все так однозначно.А промпроизводство могло быть искусственно дотационным. M-A-X Повідомлень: 1591 З нами з: 08.10.15 Подякував: 628 раз. Подякували: 152 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4662466346644665 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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