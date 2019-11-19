Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:2 Питання до зрадіо - у нас Крим і сьогоднішнє ОРДЛО з прифронтовою зоною щось в 2013 випускав чи ні?
Не знаю методологии из поста zРадио, но Крым и Донбасс были же дотационными.
1 Так він стверджує про промвиробництво... А промвиробництво може бути дотаційним,але займати в структурі промвиробництва України до 30% 2 Як це не дивно прозвучить Але шахтарі ОРДЛО-лоханулись попершись в росію... адже остання свої антрацитові шахти давно закрила як нерентабельні... А от Україні - вигідно було дотувати свою вугільну промисловість - бо в противному разі їй потрібно було купувати ще більше енергоносіїв за валюту.якої і так не вистарчало.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
zРадио написав:ИПП падает не только в 2014-2015 гг, когда РФ рахватывала территории, но и в 2017-2019 гг, когда контролируемые границы не менялись! 2 зашквара в одном комментарии - это, budivelnik, нужно уметь!!!
Смішний такий зрадіо 1 Відразу відредагував 2013 на 2014 - молодець
Но я смотрю его пост, и он не редактировался.
budivelnik написав:2 Якщо промвиробництво знизилось,а перекази від гастарбайтерів виросли до 12 млрд доларів чи говорить це про а - ті хто працював на економічно примітивних підприємствах - виїхали б - виїхавши ,використали свою робочу силу значно ефективніше,адже 12 млрд доларів пересланих це як мінімум 25 млрд зароблених , тобто в порівнянні з нашими 130 млрд доларів ВВП це майже 20%... тиж не станеш стверджувати що виїхало за 2013-2019 20% працездатних України?
Так ты признаешь что ИПП упал на четверть?
Хрен его знает, сколько выехало. Но выехало ж именно трудоспособное население. Сколько лямов всего его? Легко может быть 20%, просто не целый год. Но лучше иметь оплачиваемую работу на Родине, нежели "шукати долі на чужині". Не так ли? А то с таким успехом Украины не останется.
budivelnik написав:2 Питання до зрадіо - у нас Крим і сьогоднішнє ОРДЛО з прифронтовою зоною щось в 2013 випускав чи ні?
Не знаю методологии из поста zРадио, но Крым и Донбасс были же дотационными.
1 Так він стверджує про промвиробництво... А промвиробництво може бути дотаційним,але займати в структурі промвиробництва України до 30% 2 Як це не дивно прозвучить Але шахтарі ОРДЛО-лоханулись попершись в росію... адже остання свої антрацитові шахти давно закрила як нерентабельні... А от Україні - вигідно було дотувати свою вугільну промисловість - бо в противному разі їй потрібно було купувати ще більше енергоносіїв за валюту.якої і так не вистарчало.
Так и я говорю о промпроизводстве. Значит не все так однозначно. А промпроизводство могло быть искусственно дотационным.
budivelnik написав:2 Якщо промвиробництво знизилось,а перекази від гастарбайтерів виросли до 12 млрд доларів
Производство дает не только зарплаты работникам, а еще налоги бюджетам и образовательно-научную экспертизу. А что дает заробитчанство, кроме ситуативных денег?..
Краще життя... Я притримуюсь європейського правила Держава для людей А не москальського Люди для держави
zРадио написав:
budivelnik написав:ті хто працював на економічно примітивних підприємствах
Например, какие? ОПЗ, Южмаш, Антонов, Азовмаш, Николаевский судостроительный, Кременчугский сталелитейный?.. Я правильно тебя понял? И этот человек называет Зеленского клоуном
Зрадіо - ти читатєль чи пІсАтЕлЬ ? Є економічно примітивне А є виробничо примітивне Те що назвав ти - є виробничо складним.але якщо воно не вижило в економіці-значит воно економічно примітивне... А в мене до тебе питання Треба як в СРСР пенсіонерів від стіл ,але зато ракети найкращі? Я вважаю - що треба нормальне життя. а ракети нехай будує той хто ВЖЕ збудував нормальне життя для власного населення.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
M-A-X написав:А шестеркой другой страны, кроме России? Вы другие страны знаете? И когда Украина была шестеркой России?
Наприклад, шісткою якої країни твоя думка? І хто відкусив шмат території України, назви іншу країну окрім росії? До 14 року в орбіті РФ, 20-й під загрозою повернення впливу на Україну, через державну зраду. Є що сказати?
budivelnik написав:1 Так він стверджує про промвиробництво... А промвиробництво може бути дотаційним,але займати в структурі промвиробництва України до 30% 2 Як це не дивно прозвучить Але шахтарі ОРДЛО-лоханулись попершись в росію... адже остання свої антрацитові шахти давно закрила як нерентабельні... А от Україні - вигідно було дотувати свою вугільну промисловість - бо в противному разі їй потрібно було купувати ще більше енергоносіїв за валюту.якої і так не вистарчало.
Так и я говорю о промпроизводстве. Значит не все так однозначно. А промпроизводство могло быть искусственно дотационным.
Що таке не однозначно? 1 Однозначно шахтарі лаханулись і потягнули за собою в прірву території де працювали 2 Однозначно треба підтримувати виробництва ,якщо без них Держава не зможе існувати 3 Однозначно не можна йти на поводу в десятка тисяч сепаратистів 4 Однозначно можна дотувати все і вся.навіть вирощування бананів в Арктиці-питання два Перше - хто заплатить Друге - як при цьому живуть ті хто дотує(бо тих кого дотують - живуть добре,до речі в складі росії дотаційність криму збільшилась в рази, а ОРДЛО так взагарі депресивний регіон) Питання Хто створював кращі умови для економічного життя ОРДЛО і Криму-Україна чи росія?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
freeze написав:Судя по всему по результатам Нормандской встрече будет снята экономическая блокада ОРДЛО, а в качестве ответного жеста экспроприированные предприятия будут возвращены украинским собственникам. Плюс договорятся об очередном обмене пленными и разведении еще в нескольких точках. На этом скорее всего и ограничатся.
Я об этом еще в начале октября говорил На Нормандской встрече должны будут отменены Минские соглашения, как не выполненные и не оправдавшие себя и заключен Нормандский договор, включающий в себя всего 3 пункта: 1. Разведение войск на максимальное расстояние и прекращение огня. 2. Полномасштабное разминирование территорий. 3. Снятие блокады и возобновление нормальных прямых торговых отношений с Донбассом. Все остальное потом, после выполнения условий Нормандского договора.
detroytred написав:*вили* по - специально послали добровольцев в Илловайск. Кто?
Точно ватани))
Ватани і підватанники. В Криму наші залишки боєздатного війська точно нічого б не зробили проти армії РФ, а зворотній ефект і результат контрнаступу був би на порядок гірший, ніж контрнаступ РФ на Донбасі.
Данная версия распространена среди ветеранов добровольцев. Разве они ватаны и подватанники?
Вы надо полагать глаголите как минимум от лица ветеранов добровольцев? Если бы только Украина начала силовые действия в Крыму (я не имею в виду взятие под охрану вовремя Верховного Совета Крыма, которое некому было осуществлять)- рашка бы подставила под потери мирное население. Наши не попали бы, вагнеровцы накрошили бы переодетые, а дальше известный сценарий - защита мирного населения от "нацистов" и принуждение к миру, Гауляйтер в Киеве и вечный Янукович у него на побегушках. Пишет человек, который там был всё то время и наверное понимает в политике: Пятрас Вайтекунас: "Кровь на Майдане – начало агрессии президента Путина. Крым без крови – успех для Украины" https://censor.net.ua/resonance/3051846/pyatras_vayitekunas_krov_na_mayidane_nachalo_agressii_prezidenta_putina_krym_bez_krovi_uspeh_dlya_ukrainy
Востаннє редагувалось komp в Вів 19 лис, 2019 21:41, всього редагувалось 1 раз.