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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 466346644665466646674668>
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 20:58

  M-A-X написав:
  budivelnik написав:2 Питання до зрадіо - у нас Крим і сьогоднішнє ОРДЛО з прифронтовою зоною щось в 2013 випускав чи ні?
Не знаю методологии из поста zРадио, но Крым и Донбасс были же дотационными.
1 Так він стверджує про промвиробництво...
А промвиробництво може бути дотаційним,але займати в структурі промвиробництва України до 30%
2 Як це не дивно прозвучить
Але шахтарі ОРДЛО-лоханулись попершись в росію... адже остання свої антрацитові шахти давно закрила як нерентабельні...
А от Україні - вигідно було дотувати свою вугільну промисловість - бо в противному разі їй потрібно було купувати ще більше енергоносіїв за валюту.якої і так не вистарчало.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 21:03

  budivelnik написав:
  zРадио написав:ИПП падает не только в 2014-2015 гг, когда РФ рахватывала территории, но и в 2017-2019 гг, когда контролируемые границы не менялись!
2 зашквара в одном комментарии - это, budivelnik, нужно уметь!!!
Смішний такий зрадіо
1 Відразу відредагував 2013 на 2014 - молодець

Но я смотрю его пост, и он не редактировался.

  budivelnik написав:2 Якщо промвиробництво знизилось,а перекази від гастарбайтерів виросли до 12 млрд доларів
чи говорить це про
а - ті хто працював на економічно примітивних підприємствах - виїхали
б - виїхавши ,використали свою робочу силу значно ефективніше,адже 12 млрд доларів пересланих це як мінімум 25 млрд зароблених , тобто в порівнянні з нашими 130 млрд доларів ВВП це майже 20%... тиж не станеш стверджувати що виїхало за 2013-2019 20% працездатних України?

Так ты признаешь что ИПП упал на четверть?

Хрен его знает, сколько выехало.
Но выехало ж именно трудоспособное население.
Сколько лямов всего его?
Легко может быть 20%, просто не целый год.
Но лучше иметь оплачиваемую работу на Родине, нежели "шукати долі на чужині".
Не так ли? А то с таким успехом Украины не останется.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 21:03

  budivelnik написав:Смішний такий зрадіо
1 Відразу відредагував 2013 на 2014 - молодець


Снова шкваришься - я не переходил с 2013-го на 2014-й. Просто ИПП 2014-го показывает динамику к 2013-му - на то это и индекс. Финансовый форум - я валяюсь :D

  budivelnik написав:2 Якщо промвиробництво знизилось,а перекази від гастарбайтерів виросли до 12 млрд доларів


Производство дает не только зарплаты работникам, а еще налоги бюджетам и образовательно-научную экспертизу. А что дает заробитчанство, кроме ситуативных денег?..

  budivelnik написав:ті хто працював на економічно примітивних підприємствах

Например, какие?

ОПЗ, Южмаш, Антонов, Азовмаш, Николаевский судостроительный, Кременчугский сталелитейный?.. Я правильно тебя понял? И этот человек называет Зеленского клоуном :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 21:09

  budivelnik написав:
  M-A-X написав:
  budivelnik написав:2 Питання до зрадіо - у нас Крим і сьогоднішнє ОРДЛО з прифронтовою зоною щось в 2013 випускав чи ні?
Не знаю методологии из поста zРадио, но Крым и Донбасс были же дотационными.
1 Так він стверджує про промвиробництво...
А промвиробництво може бути дотаційним,але займати в структурі промвиробництва України до 30%
2 Як це не дивно прозвучить
Але шахтарі ОРДЛО-лоханулись попершись в росію... адже остання свої антрацитові шахти давно закрила як нерентабельні...
А от Україні - вигідно було дотувати свою вугільну промисловість - бо в противному разі їй потрібно було купувати ще більше енергоносіїв за валюту.якої і так не вистарчало.

Так и я говорю о промпроизводстве.
Значит не все так однозначно.
А промпроизводство могло быть искусственно дотационным.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 21:23

  zРадио написав:
  budivelnik написав:2 Якщо промвиробництво знизилось,а перекази від гастарбайтерів виросли до 12 млрд доларів

Производство дает не только зарплаты работникам, а еще налоги бюджетам и образовательно-научную экспертизу. А что дает заробитчанство, кроме ситуативных денег?..
Краще життя...
Я притримуюсь європейського правила
Держава для людей
А не москальського
Люди для держави
  zРадио написав:
  budivelnik написав:ті хто працював на економічно примітивних підприємствах
Например, какие?
ОПЗ, Южмаш, Антонов, Азовмаш, Николаевский судостроительный, Кременчугский сталелитейный?.. Я правильно тебя понял? И этот человек называет Зеленского клоуном :mrgreen:
Зрадіо - ти читатєль чи пІсАтЕлЬ ?
Є економічно примітивне
А є виробничо примітивне
Те що назвав ти - є виробничо складним.але якщо воно не вижило в економіці-значит воно економічно примітивне...
А в мене до тебе питання
Треба як в СРСР пенсіонерів від стіл ,але зато ракети найкращі?
Я вважаю - що треба нормальне життя. а ракети нехай будує той хто ВЖЕ збудував нормальне життя для власного населення.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
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budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 21:23

Re: Політичні дискусії

  M-A-X написав:А шестеркой другой страны, кроме России? Вы другие страны знаете?
И когда Украина была шестеркой России?

Наприклад, шісткою якої країни твоя думка?
І хто відкусив шмат території України, назви іншу країну окрім росії?
До 14 року в орбіті РФ, 20-й під загрозою повернення впливу на Україну, через державну зраду.
Є що сказати?
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 21:27

  M-A-X написав:
  budivelnik написав:1 Так він стверджує про промвиробництво...
А промвиробництво може бути дотаційним,але займати в структурі промвиробництва України до 30%
2 Як це не дивно прозвучить
Але шахтарі ОРДЛО-лоханулись попершись в росію... адже остання свої антрацитові шахти давно закрила як нерентабельні...
А от Україні - вигідно було дотувати свою вугільну промисловість - бо в противному разі їй потрібно було купувати ще більше енергоносіїв за валюту.якої і так не вистарчало.
Так и я говорю о промпроизводстве.
Значит не все так однозначно.
А промпроизводство могло быть искусственно дотационным.
Що таке не однозначно?
1 Однозначно шахтарі лаханулись і потягнули за собою в прірву території де працювали
2 Однозначно треба підтримувати виробництва ,якщо без них Держава не зможе існувати
3 Однозначно не можна йти на поводу в десятка тисяч сепаратистів
4 Однозначно можна дотувати все і вся.навіть вирощування бананів в Арктиці-питання два
Перше - хто заплатить
Друге - як при цьому живуть ті хто дотує(бо тих кого дотують - живуть добре,до речі в складі росії дотаційність криму збільшилась в рази, а ОРДЛО так взагарі депресивний регіон)
Питання
Хто створював кращі умови для економічного життя ОРДЛО і Криму-Україна чи росія?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 21:33

  freeze написав:Судя по всему по результатам Нормандской встрече будет снята экономическая блокада ОРДЛО, а в качестве ответного жеста экспроприированные предприятия будут возвращены украинским собственникам.
Плюс договорятся об очередном обмене пленными и разведении еще в нескольких точках.
На этом скорее всего и ограничатся.

Я об этом еще в начале октября говорил
На Нормандской встрече должны будут отменены Минские соглашения, как не выполненные и не оправдавшие себя и заключен Нормандский договор, включающий в себя всего 3 пункта:
1. Разведение войск на максимальное расстояние и прекращение огня.
2. Полномасштабное разминирование территорий.
3. Снятие блокады и возобновление нормальных прямых торговых отношений с Донбассом.
Все остальное потом, после выполнения условий Нормандского договора.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 21:37

  detroytred написав:
  lapay написав:
  detroytred написав:*вили* по - специально послали добровольцев в Илловайск.
Кто?

Точно ватани))

Ватани і підватанники. В Криму наші залишки боєздатного війська точно нічого б не зробили проти армії РФ, а зворотній ефект і результат контрнаступу був би на порядок гірший, ніж контрнаступ РФ на Донбасі.


Данная версия распространена среди ветеранов добровольцев.
Разве они ватаны и подватанники?



Вы надо полагать глаголите как минимум от лица ветеранов добровольцев?
Если бы только Украина начала силовые действия в Крыму (я не имею в виду взятие под охрану вовремя Верховного Совета Крыма, которое некому было осуществлять)- рашка бы подставила под потери мирное население. Наши не попали бы, вагнеровцы накрошили бы переодетые, а дальше известный сценарий - защита мирного населения от "нацистов" и принуждение к миру, Гауляйтер в Киеве и вечный Янукович у него на побегушках.
Пишет человек, который там был всё то время и наверное понимает в политике:
Пятрас Вайтекунас: "Кровь на Майдане – начало агрессии президента Путина. Крым без крови – успех для Украины"
https://censor.net.ua/resonance/3051846/pyatras_vayitekunas_krov_na_mayidane_nachalo_agressii_prezidenta_putina_krym_bez_krovi_uspeh_dlya_ukrainy
Востаннє редагувалось komp в Вів 19 лис, 2019 21:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 21:40

  M-A-X написав:
  Starikan написав:
  M-A-X написав:Пускай тебя ставят на место те, кто голосовал за Зе/СН, 8%-ый моралист.
Научись принимать выбор народа. Это и есть демократия.
Выбор зе-билов, приколистов, зубожилих и уставших не принимаю (см. подпись)
И 73% - это меньше половины избирателей.
А Украина должна быть независимой, или колонией, шестеркой?

Какая связь этого вопроса с предыдущей дискуссией о выборе народа?
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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