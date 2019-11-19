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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 46644665466646674668> Додано: Вів 19 лис, 2019 21:42 Перес де Куэльяр написав: M-A-X написав: А шестеркой другой страны, кроме России? Вы другие страны знаете?

И когда Украина была шестеркой России? А шестеркой другой страны, кроме России? Вы другие страны знаете?И когда Украина была шестеркой России?

Наприклад, шісткою якої країни твоя думка?

Наприклад, шісткою якої країни твоя думка?

Любой другой страны, кроме России.

Где должен быть центр принятия решений.

Должен ли тот же украинский лес по команде из Брюсселя вывозится в Европу.



Перес де Куэльяр написав: І хто відкусив шмат території України, назви іншу країну окрім росії? І хто відкусив шмат території України, назви іншу країну окрім росії?

А почему откусила?



Перес де Куэльяр написав: До 14 року в орбіті РФ, 20-й під загрозою повернення впливу на Україну, через державну зраду.

Є що сказати? До 14 року в орбіті РФ, 20-й під загрозою повернення впливу на Україну, через державну зраду.Є що сказати?

Но Путин командовал Януковичем меньше, чем сейчас Запад Украиной.

Путин даже вел с Януковичем торговые войны за курс на ЕС.

И еще Кучма сказал "Украина - не Россия". Любой другой страны, кроме России.Где должен быть центр принятия решений.Должен ли тот же украинский лес по команде из Брюсселя вывозится в Европу.А почему откусила?Но Путин командовал Януковичем меньше, чем сейчас Запад Украиной.Путин даже вел с Януковичем торговые войны за курс на ЕС.И еще Кучма сказал "Украина - не Россия". M-A-X Повідомлень: 1602 З нами з: 08.10.15 Подякував: 628 раз. Подякували: 152 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лис, 2019 21:43 komp написав: Пятрас Вайтекунас: "Кровь на Майдане – начало агрессии президента Путина. Крым без крови – успех для Украины"

https://censor.net.ua/resonance/3051846/pyatras_vayitekunas_krov_na_mayidane_nachalo_agressii_prezidenta_putina_krym_bez_krovi_uspeh_dlya_ukrainy

С внедренными в майдан лучшими агентами Кремля - Нуланд, Байденом, Маккейном С внедренными в майдан лучшими агентами Кремля - Нуланд, Байденом, Маккейном Аlександр Повідомлень: 3334 З нами з: 10.04.08 Подякував: 115 раз. Подякували: 228 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лис, 2019 21:45 budivelnik написав: zРадио написав: budivelnik написав: 2 Якщо промвиробництво знизилось,а перекази від гастарбайтерів виросли до 12 млрд доларів 2 Якщо промвиробництво знизилось,а перекази від гастарбайтерів виросли до 12 млрд доларів

Производство дает не только зарплаты работникам, а еще налоги бюджетам и образовательно-научную экспертизу. А что дает заробитчанство, кроме ситуативных денег?.. Производство дает не только зарплаты работникам, а еще налоги бюджетам и образовательно-научную экспертизу. А что дает заробитчанство, кроме ситуативных денег?.. Краще життя...

Я притримуюсь європейського правила

Держава для людей

А не москальського

Люди для держави Краще життя...Я притримуюсь європейського правилаДержава для людейА не москальськогоЛюди для держави

Искать счастья на чужбине - это европейское правило?

Как раз заробитачане - это люди для страны.

Они приводят больше валюты, чем кредиторы.

Страна этих людей выгнала за границу. Искать счастья на чужбине - это европейское правило?Как раз заробитачане - это люди для страны.Они приводят больше валюты, чем кредиторы.Страна этих людей выгнала за границу. M-A-X Повідомлень: 1602 З нами з: 08.10.15 Подякував: 628 раз. Подякували: 152 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лис, 2019 21:46 budivelnik написав: Я притримуюсь європейського правила

Держава для людей

Я притримуюсь європейського правилаДержава для людей



И в чем же заслуга государства по отношению к своим эмигрантам? В том, что выпустило за границу, или в том, что человек аж на целый билет на самолет смог отложить? Ты просто не в себе! И в удачный свой день, бывает, перлы выдаешь, но сегодня - просто феерия



budivelnik написав: А не москальського

Люди для держави

А не москальськогоЛюди для держави



Судя по повинностям и тяжести налогообложения, такие страны, например, как Франция и Израиль, в твоей логике и терминологии вообще людоедские.



budivelnik написав: Є економічно примітивне

А є виробничо примітивне

Те що назвав ти - є виробничо складним.але якщо воно не вижило в економіці-значит воно економічно примітивне...

Є економічно примітивнеА є виробничо примітивнеТе що назвав ти - є виробничо складним.але якщо воно не вижило в економіці-значит воно економічно примітивне...



Даже Боинг без государственной поддержки и закупок будет "экономически примитивным" при всей своей производственной сверхсложности. Высокие и сложные технологии априори сидят на государственной поддержке - и в США, и в Китае, и в РФ, и в ЕС. Но при этом они не являются обузой, поскольку создают экономические и производственные мультипликаторы, в разы превышающие объем поддержки.



budivelnik написав: А в мене до тебе питання

Треба як в СРСР пенсіонерів від стіл ,але зато ракети найкращі?

Я вважаю - що треба нормальне життя. а ракети нехай будує той хто ВЖЕ збудував нормальне життя для власного населення. А в мене до тебе питанняТреба як в СРСР пенсіонерів від стіл ,але зато ракети найкращі?Я вважаю - що треба нормальне життя. а ракети нехай будує той хто ВЖЕ збудував нормальне життя для власного населення.



А ты хочешь от крайности к крайности? Не бывает богатого общества и "нормальной жизни" без промышленного производства. Посмотри примеры даже супер-распиаренных якобы ничего не производящих стран - основу швейцарского благополучия формируют не банки, не сыры и не туризм, а фармацевтика, химическое производство, станко- и приборостроение! И в чем же заслуга государства по отношению к своим эмигрантам? В том, что выпустило за границу, или в том, что человек аж на целый билет на самолет смог отложить?Ты просто не в себе! И в удачный свой день, бывает, перлы выдаешь, но сегодня - просто феерияСудя по повинностям и тяжести налогообложения, такие страны, например, как Франция и Израиль, в твоей логике и терминологии вообще людоедские.Даже Боинг без государственной поддержки и закупок будет "экономически примитивным" при всей своей производственной сверхсложности. Высокие и сложные технологии априори сидят на государственной поддержке - и в США, и в Китае, и в РФ, и в ЕС. Но при этом они не являются обузой, поскольку создают экономические и производственные мультипликаторы, в разы превышающие объем поддержки.А ты хочешь от крайности к крайности? Не бывает богатого общества и "нормальной жизни" без промышленного производства. Посмотри примеры даже супер-распиаренных якобы ничего не производящих стран - основу швейцарского благополучия формируют не банки, не сыры и не туризм, а фармацевтика, химическое производство, станко- и приборостроение! zРадио

Повідомлень: 4165 З нами з: 02.05.18 Подякував: 815 раз. Подякували: 1910 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лис, 2019 21:51 budivelnik написав: M-A-X написав: budivelnik написав: 1 Так він стверджує про промвиробництво...

А промвиробництво може бути дотаційним,але займати в структурі промвиробництва України до 30%

2 Як це не дивно прозвучить

Але шахтарі ОРДЛО-лоханулись попершись в росію... адже остання свої антрацитові шахти давно закрила як нерентабельні...

А от Україні - вигідно було дотувати свою вугільну промисловість - бо в противному разі їй потрібно було купувати ще більше енергоносіїв за валюту.якої і так не вистарчало. 1 Так він стверджує про промвиробництво...А промвиробництво може бути дотаційним,але займати в структурі промвиробництва України до 30%2 Як це не дивно прозвучитьАле шахтарі ОРДЛО-лоханулись попершись в росію... адже остання свої антрацитові шахти давно закрила як нерентабельні...А от Україні - вигідно було дотувати свою вугільну промисловість - бо в противному разі їй потрібно було купувати ще більше енергоносіїв за валюту.якої і так не вистарчало. Так и я говорю о промпроизводстве.

Значит не все так однозначно.

А промпроизводство могло быть искусственно дотационным. Так и я говорю о промпроизводстве.Значит не все так однозначно.А промпроизводство могло быть искусственно дотационным. Що таке не однозначно?

Що таке не однозначно?

Не однозначно, что Донбасс был для Украины камнем на шее.



budivelnik написав: Друге - як при цьому живуть ті хто дотує(бо тих кого дотують - живуть добре,до речі в складі росії дотаційність криму збільшилась в рази, а ОРДЛО так взагарі депресивний регіон)

Питання

Хто створював кращі умови для економічного життя ОРДЛО і Криму-Україна чи росія? Друге - як при цьому живуть ті хто дотує(бо тих кого дотують - живуть добре,до речі в складі росії дотаційність криму збільшилась в рази, а ОРДЛО так взагарі депресивний регіон)ПитанняХто створював кращі умови для економічного життя ОРДЛО і Криму-Україна чи росія?

Если смотреть на написанное вами, Крыму и Донбассу должно быть пофиг, что они дотационные, они же живут хорошо. Это по-европейски. Не однозначно, что Донбасс был для Украины камнем на шее.Если смотреть на написанное вами, Крыму и Донбассу должно быть пофиг, что они дотационные, они же живут хорошо. Это по-европейски. M-A-X Повідомлень: 1602 З нами з: 08.10.15 Подякував: 628 раз. Подякували: 152 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лис, 2019 21:52 freeze написав: Судя по всему по результатам Нормандской встрече будет снята экономическая блокада ОРДЛО, а в качестве ответного жеста экспроприированные предприятия будут возвращены украинским собственникам.

Плюс договорятся об очередном обмене пленными и разведении еще в нескольких точках.

На этом скорее всего и ограничатся. Судя по всему по результатам Нормандской встрече будет снята экономическая блокада ОРДЛО, а в качестве ответного жеста экспроприированные предприятия будут возвращены украинским собственникам.Плюс договорятся об очередном обмене пленными и разведении еще в нескольких точках.На этом скорее всего и ограничатся.

Это было бы просто замечательно. За это я всегда ратовал (разумеется, при условии полного политического размежевания). В данной конкретной ситуации бизнес должен быть понад усе Плюс, конечно, прекращение боевых действий.

Но в возврат предприятий я не верю. Это противоречит концепции ЛДНР как "народных республик". И вообще непонятно, как это будет реализовано, куда будут идти налоги и т.д. Это было бы просто замечательно. За это я всегда ратовал (разумеется, при условии полного политического размежевания). В данной конкретной ситуации бизнес должен быть понад усеПлюс, конечно, прекращение боевых действий.Но в возврат предприятий я не верю. Это противоречит концепции ЛДНР как "народных республик". И вообще непонятно, как это будет реализовано, куда будут идти налоги и т.д. Востаннє редагувалось Starikan в Вів 19 лис, 2019 21:57, всього редагувалось 1 раз. Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество Starikan 2 Повідомлень: 16419 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1559 раз. Подякували: 2534 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лис, 2019 21:55 M-A-X написав: Не однозначно, что Донбасс был для Украины камнем на шее. Не однозначно, что Донбасс был для Украины камнем на шее. А що Україна заявляла що Донбас-камін на шиї?

ОРДЛО - неприємність під ногами, і то тільки тому що туди влізли москалики.



M-A-X написав: budivelnik написав: Друге - як при цьому живуть ті хто дотує(бо тих кого дотують - живуть добре,до речі в складі росії дотаційність криму збільшилась в рази, а ОРДЛО так взагарі депресивний регіон)

Питання

Хто створював кращі умови для економічного життя ОРДЛО і Криму-Україна чи росія? Друге - як при цьому живуть ті хто дотує(бо тих кого дотують - живуть добре,до речі в складі росії дотаційність криму збільшилась в рази, а ОРДЛО так взагарі депресивний регіон)ПитанняХто створював кращі умови для економічного життя ОРДЛО і Криму-Україна чи росія? Если смотреть на написанное вами, Крыму и Донбассу должно быть пофиг, что они дотационные, они же живут хорошо. Это по-европейски. Если смотреть на написанное вами, Крыму и Донбассу должно быть пофиг, что они дотационные, они же живут хорошо. Это по-европейски. Ви хочете сказати що сьогодні в ОРДЛО і Криму краще ніж там же було за часів України? А що Україна заявляла що Донбас-камін на шиї?ОРДЛО - неприємність під ногами, і то тільки тому що туди влізли москалики.Ви хочете сказати що сьогодні в ОРДЛО і Криму краще ніж там же було за часів України? в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21635 З нами з: 15.01.09 Подякував: 150 раз. Подякували: 2171 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лис, 2019 21:56 Starikan написав: M-A-X написав: Starikan написав: Выбор зе-билов, приколистов, зубожилих и уставших не принимаю (см. подпись)

И 73% - это меньше половины избирателей. Выбор зе-билов, приколистов, зубожилих и уставших не принимаю (см. подпись)И 73% - это меньше половины избирателей. А Украина должна быть независимой, или колонией, шестеркой? А Украина должна быть независимой, или колонией, шестеркой?

Какая связь этого вопроса с предыдущей дискуссией о выборе народа? Какая связь этого вопроса с предыдущей дискуссией о выборе народа?

После ответа объясню. Это не только о выборе народа. А также о твоей подписи. После ответа объясню. Это не только о выборе народа. А также о твоей подписи. M-A-X Повідомлень: 1602 З нами з: 08.10.15 Подякував: 628 раз. Подякували: 152 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лис, 2019 21:59 budivelnik написав: M-A-X написав: Не однозначно, что Донбасс был для Украины камнем на шее. Не однозначно, что Донбасс был для Украины камнем на шее. А що Україна заявляла що Донбас-камін на шиї?

ОРДЛО - неприємність під ногами, і то тільки тому що туди влізли москалики.

А що Україна заявляла що Донбас-камін на шиї?ОРДЛО - неприємність під ногами, і то тільки тому що туди влізли москалики.

Просто среди определенных кругов до 2014 года, да и позже, ходили утверждения, что Донбасс плохой, так как он дотационный, ничего в бюджет не дает, проедает все, висит на шее.

А Вы видели интервью Андрея Билецкого, где он сказал, с кем его Азову приходилось воевать на Донбассе?



budivelnik написав: M-A-X написав: budivelnik написав: Друге - як при цьому живуть ті хто дотує(бо тих кого дотують - живуть добре,до речі в складі росії дотаційність криму збільшилась в рази, а ОРДЛО так взагарі депресивний регіон)

Питання

Хто створював кращі умови для економічного життя ОРДЛО і Криму-Україна чи росія? Друге - як при цьому живуть ті хто дотує(бо тих кого дотують - живуть добре,до речі в складі росії дотаційність криму збільшилась в рази, а ОРДЛО так взагарі депресивний регіон)ПитанняХто створював кращі умови для економічного життя ОРДЛО і Криму-Україна чи росія? Если смотреть на написанное вами, Крыму и Донбассу должно быть пофиг, что они дотационные, они же живут хорошо. Это по-европейски. Если смотреть на написанное вами, Крыму и Донбассу должно быть пофиг, что они дотационные, они же живут хорошо. Это по-европейски. Ви хочете сказати що сьогодні в ОРДЛО і Криму краще ніж там же було за часів України? Ви хочете сказати що сьогодні в ОРДЛО і Криму краще ніж там же було за часів України?

Нет.

Это сказали Вы.

Что туда идут дотации.

И что те, кому идут дотации живут хорошо.



Вы же не рыбка в аквариуме, которая не помнит, что делала 5 секунд назад. Просто среди определенных кругов до 2014 года, да и позже, ходили утверждения, что Донбасс плохой, так как он дотационный, ничего в бюджет не дает, проедает все, висит на шее.А Вы видели интервью Андрея Билецкого, где он сказал, с кем его Азову приходилось воевать на Донбассе?Нет.Это сказали Вы.Что туда идут дотации.И что те, кому идут дотации живут хорошо.Вы же не рыбка в аквариуме, которая не помнит, что делала 5 секунд назад. Востаннє редагувалось M-A-X в Вів 19 лис, 2019 22:02, всього редагувалось 1 раз. M-A-X Повідомлень: 1602 З нами з: 08.10.15 Подякував: 628 раз. Подякували: 152 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лис, 2019 22:00 Starikan



Пропустил вчера ваш перл про 73% и большинство. Как тут не вспомнить Оруэлла: "мир - это война, свобода - это рабство, правда - это ложь"



По той же логике можно заявить, что 80% поддержки в рамках соцопроса - это на само деле 0,008% поддержки, потому что остальные 99,992% даже не опрашивались Пропустил вчера ваш перл про 73% и большинство. Как тут не вспомнить Оруэлла: "мир - это война, свобода - это рабство, правда - это ложь"По той же логике можно заявить, что 80% поддержки в рамках соцопроса - это на само деле 0,008% поддержки, потому что остальные 99,992% даже не опрашивались zРадио

Повідомлень: 4165 З нами з: 02.05.18 Подякував: 815 раз. Подякували: 1910 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 46644665466646674668> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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