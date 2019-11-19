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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4665466646674668> Додано: Вів 19 лис, 2019 22:01 M-A-X написав: Starikan написав: M-A-X написав: А Украина должна быть независимой, или колонией, шестеркой? А Украина должна быть независимой, или колонией, шестеркой? Какая связь этого вопроса с предыдущей дискуссией о выборе народа? Какая связь этого вопроса с предыдущей дискуссией о выборе народа? После ответа объясню. Это не только о выборе народа. А также о твоей подписи. После ответа объясню. Это не только о выборе народа. А также о твоей подписи.

Ответа не будет. Это вопрос из категории "перестали ли вы пить коньяк по утрам". Ответа не будет. Это вопрос из категории "перестали ли вы пить коньяк по утрам". Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество Starikan 2 Повідомлень: 16419 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1559 раз. Подякували: 2534 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лис, 2019 22:03 zРадио написав: Starikan

Пропустил вчера ваш перл про 73% и большинство. Как тут не вспомнить Оруэлла: "мир - это война, свобода - это рабство, правда - это ложь"

По той же логике можно заявить, что 80% поддержки в рамках соцопроса - это на само деле 0,008% поддержки, потому что остальные 99,992% даже не опрашивались Пропустил вчера ваш перл про 73% и большинство. Как тут не вспомнить Оруэлла: "мир - это война, свобода - это рабство, правда - это ложь"По той же логике можно заявить, что 80% поддержки в рамках соцопроса - это на само деле 0,008% поддержки, потому что остальные 99,992% даже не опрашивались

Ваша обычная демагогия. Ваша обычная демагогия. Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество Starikan 2 Повідомлень: 16419 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1559 раз. Подякували: 2534 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лис, 2019 22:05 Starikan написав: M-A-X написав: Starikan написав: Какая связь этого вопроса с предыдущей дискуссией о выборе народа? Какая связь этого вопроса с предыдущей дискуссией о выборе народа? После ответа объясню. Это не только о выборе народа. А также о твоей подписи. После ответа объясню. Это не только о выборе народа. А также о твоей подписи.

Ответа не будет. Это вопрос из категории "перестали ли вы пить коньяк по утрам". Ответа не будет. Это вопрос из категории "перестали ли вы пить коньяк по утрам".

Совсем нет.

Это политическая ветка.

Изменилась тема дискуссии.

Или у вас мнения нет о том, должна ли Украина быть независимой, не колонией, не шестеркой. Если есть, то почему Вы его скрываете? Совсем нет.Это политическая ветка.Изменилась тема дискуссии.Или у вас мнения нет о том, должна ли Украина быть независимой, не колонией, не шестеркой. Если есть, то почему Вы его скрываете? M-A-X Повідомлень: 1602 З нами з: 08.10.15 Подякував: 628 раз. Подякували: 152 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лис, 2019 22:06 Re: Політичні дискусії Starikan написав: Но в возврат предприятий я не верю. Это противоречит концепции ЛДНР как "народных республик". И вообще непонятно, как это будет реализовано, куда будут идти налоги и т.д.



Будет как раньше, часть налогов в местный бюджет ОРДЛО, часть в украинский.

В том же Приднестровье все предприятия-экспортеры платят в бюджет Молдовы определенный процент налогов, и ничего, все живут. Будет как раньше, часть налогов в местный бюджет ОРДЛО, часть в украинский.В том же Приднестровье все предприятия-экспортеры платят в бюджет Молдовы определенный процент налогов, и ничего, все живут. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13556 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3762 раз. Подякували: 5542 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лис, 2019 22:08 Starikan написав: zРадио написав: Starikan

Пропустил вчера ваш перл про 73% и большинство. Как тут не вспомнить Оруэлла: "мир - это война, свобода - это рабство, правда - это ложь" :mrgreen:

По той же логике можно заявить, что 80% поддержки в рамках соцопроса - это на само деле 0,008% поддержки, потому что остальные 99,992% даже не опрашивались :D Пропустил вчера ваш перл про 73% и большинство. Как тут не вспомнить Оруэлла: "мир - это война, свобода - это рабство, правда - это ложь" :mrgreen:По той же логике можно заявить, что 80% поддержки в рамках соцопроса - это на само деле 0,008% поддержки, потому что остальные 99,992% даже не опрашивались :D

Ваша обычная демагогия. Ваша обычная демагогия.

Демагогия была при Януковиче (да и при Кучме), когда т.н. демократическая оппозиция волала, что он их притесняет, что нет демократии.

А тут раз, перье отросло, и на эту самую демократию положили детородный орган. Демагогия была при Януковиче (да и при Кучме), когда т.н. демократическая оппозиция волала, что он их притесняет, что нет демократии.А тут раз, перье отросло, и на эту самую демократию положили детородный орган. M-A-X Повідомлень: 1602 З нами з: 08.10.15 Подякував: 628 раз. Подякували: 152 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лис, 2019 22:10 M-A-X написав: budivelnik написав: M-A-X написав: Не однозначно, что Донбасс был для Украины камнем на шее. Не однозначно, что Донбасс был для Украины камнем на шее. А що Україна заявляла що Донбас-камін на шиї?

ОРДЛО - неприємність під ногами, і то тільки тому що туди влізли москалики.

А що Україна заявляла що Донбас-камін на шиї?ОРДЛО - неприємність під ногами, і то тільки тому що туди влізли москалики. Просто среди определенных кругов до 2014 года, да и позже, ходили утверждения, что Донбасс плохой, так как он дотационный, ничего в бюджет не дает, проедает все, висит на шее. Просто среди определенных кругов до 2014 года, да и позже, ходили утверждения, что Донбасс плохой, так как он дотационный, ничего в бюджет не дает, проедает все, висит на шее. А в певних кругах Донбасу ходили байки про йододефіцитних рагулів...

І що ?

Як тепер живуть йододефіцитні і як пацани в ОРДЛО ?

M-A-X написав: budivelnik написав: M-A-X написав: Если смотреть на написанное вами, Крыму и Донбассу должно быть пофиг, что они дотационные, они же живут хорошо. Это по-европейски. Если смотреть на написанное вами, Крыму и Донбассу должно быть пофиг, что они дотационные, они же живут хорошо. Это по-европейски. Ви хочете сказати що сьогодні в ОРДЛО і Криму краще ніж там же було за часів України? Ви хочете сказати що сьогодні в ОРДЛО і Криму краще ніж там же було за часів України?

Нет.

Это сказали Вы.

Что туда идут дотации.

И что те, кому идут дотации живут хорошо.

Вы же не рыбка в аквариуме, которая не помнит, что делала 5 секунд назад. Нет.Это сказали Вы.Что туда идут дотации.И что те, кому идут дотации живут хорошо.Вы же не рыбка в аквариуме, которая не помнит, что делала 5 секунд назад. Ну-ну

Я бачу що рибка з випученими очима і нулем памяті-це ви

1 Я казав що ОРДЛО і Крим за часів України дотувались менше ніж сьогодні дотуються з росії

2 Я казав що ОРДЛО і Крим сьогодні живуть гірше ніж жили за часів України

Питання на засипку

Чи треба було ОРДЛО і Криму пертись в росію за більшими дотаціями,якщо це зробило їх життя тільки гіршим. А в певних кругах Донбасу ходили байки про йододефіцитних рагулів...І що ?Як тепер живуть йододефіцитні і як пацани в ОРДЛО ?Ну-нуЯ бачу що рибка з випученими очима і нулем памяті-це ви1 Я казав що ОРДЛО і Крим за часів України дотувались менше ніж сьогодні дотуються з росії2 Я казав що ОРДЛО і Крим сьогодні живуть гірше ніж жили за часів УкраїниПитання на засипкуЧи треба було ОРДЛО і Криму пертись в росію за більшими дотаціями,якщо це зробило їх життя тільки гіршим. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21635 З нами з: 15.01.09 Подякував: 150 раз. Подякували: 2171 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лис, 2019 22:12 komp написав: https://censor.net.ua/resonance/3051846/pyatras_vayitekunas_krov_na_mayidane_nachalo_agressii_prezidenta_putina_krym_bez_krovi_uspeh_dlya_ukrainy

Скажу по секрету: в приличном обществе не принято ссілкаться на цензор.

Дайте что-то менее зашквареное. Скажу по секрету: в приличном обществе не принято ссілкаться на цензор.Дайте что-то менее зашквареное. M-A-X Повідомлень: 1602 З нами з: 08.10.15 Подякував: 628 раз. Подякували: 152 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лис, 2019 22:15 Starikan написав: zРадио написав: Starikan

Пропустил вчера ваш перл про 73% и большинство. Как тут не вспомнить Оруэлла: "мир - это война, свобода - это рабство, правда - это ложь"

По той же логике можно заявить, что 80% поддержки в рамках соцопроса - это на само деле 0,008% поддержки, потому что остальные 99,992% даже не опрашивались Пропустил вчера ваш перл про 73% и большинство. Как тут не вспомнить Оруэлла: "мир - это война, свобода - это рабство, правда - это ложь"По той же логике можно заявить, что 80% поддержки в рамках соцопроса - это на само деле 0,008% поддержки, потому что остальные 99,992% даже не опрашивались

Ваша обычная демагогия. Ваша обычная демагогия.



Вы говорите, что при явке 61% и поддержке 73%, большинство Зеленского не поддержало. Но демагог - я? Сюр и зазеркалье! Вы говорите, что при явке 61% и поддержке 73%, большинство Зеленского не поддержало. Но демагог - я?Сюр и зазеркалье! zРадио

Повідомлень: 4165 З нами з: 02.05.18 Подякував: 815 раз. Подякували: 1910 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лис, 2019 22:18 M-A-X написав: komp написав: https://censor.net.ua/resonance/3051846/pyatras_vayitekunas_krov_na_mayidane_nachalo_agressii_prezidenta_putina_krym_bez_krovi_uspeh_dlya_ukrainy

Скажу по секрету: в приличном обществе не принято ссілкаться на цензор.

Дайте что-то менее зашквареное. Скажу по секрету: в приличном обществе не принято ссілкаться на цензор.Дайте что-то менее зашквареное.

Это не статья, это интервью представителя ЕС в Крыму, прямая речь, "приличное общество" настолько зашкваренное что не понимает этого. Шарик ваше всё? Это не статья, это интервью представителя ЕС в Крыму, прямая речь, "приличное общество" настолько зашкваренное что не понимает этого. Шарик ваше всё? komp 1 Повідомлень: 7974 З нами з: 08.11.07 Подякував: 2080 раз. Подякували: 3091 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лис, 2019 22:24 budivelnik написав: M-A-X написав: Просто среди определенных кругов до 2014 года, да и позже, ходили утверждения, что Донбасс плохой, так как он дотационный, ничего в бюджет не дает, проедает все, висит на шее. Просто среди определенных кругов до 2014 года, да и позже, ходили утверждения, что Донбасс плохой, так как он дотационный, ничего в бюджет не дает, проедает все, висит на шее. А в певних кругах Донбасу ходили байки про йододефіцитних рагулів...

І що ?

Як тепер живуть йододефіцитні і як пацани в ОРДЛО ?

А в певних кругах Донбасу ходили байки про йододефіцитних рагулів...І що ?Як тепер живуть йододефіцитні і як пацани в ОРДЛО ?

То есть Вы подтверждаете, что знакомы с утверждениями, что Донбасс камень на шее?

О йододефицитных не слышал. Вот сейчас в первый раз от Вас услышал.



Сейчас йододефицитные вынуждены ездить на заработки за границу, так как государство заботится за людей.

Ну и на Донбассе сосут кое-что.

А так бы жили в процветающей Украине.



budivelnik написав: M-A-X написав: budivelnik написав: Ви хочете сказати що сьогодні в ОРДЛО і Криму краще ніж там же було за часів України? Ви хочете сказати що сьогодні в ОРДЛО і Криму краще ніж там же було за часів України?

Нет.

Это сказали Вы.

Что туда идут дотации.

И что те, кому идут дотации живут хорошо.

Вы же не рыбка в аквариуме, которая не помнит, что делала 5 секунд назад. Нет.Это сказали Вы.Что туда идут дотации.И что те, кому идут дотации живут хорошо.Вы же не рыбка в аквариуме, которая не помнит, что делала 5 секунд назад. Ну-ну

Я бачу що рибка з випученими очима і нулем памяті-це ви

Ну-нуЯ бачу що рибка з випученими очима і нулем памяті-це ви

Цитирую:

budivelnik написав: Друге - як при цьому живуть ті хто дотує(бо тих кого дотують - живуть добре,до речі в складі росії дотаційність криму збільшилась в рази Друге - як при цьому живуть ті хто дотує(,до речі в складі росії дотаційність криму збільшилась в рази

budivelnik написав: до речі в складі росії дотаційність криму збільшилась в рази до речі

Может Вы хотели что-то другое сказать.



budivelnik написав: 1 Я казав що ОРДЛО і Крим за часів України дотувались менше ніж сьогодні дотуються з росії

2 Я казав що ОРДЛО і Крим сьогодні живуть гірше ніж жили за часів України

Питання на засипку

Чи треба було ОРДЛО і Криму пертись в росію за більшими дотаціями,якщо це зробило їх життя тільки гіршим. 1 Я казав що ОРДЛО і Крим за часів України дотувались менше ніж сьогодні дотуються з росії2 Я казав що ОРДЛО і Крим сьогодні живуть гірше ніж жили за часів УкраїниПитання на засипкуЧи треба було ОРДЛО і Криму пертись в росію за більшими дотаціями,якщо це зробило їх життя тільки гіршим.



budivelnik написав: Хто створював кращі умови для економічного життя ОРДЛО і Криму-Україна чи росія? Хто створював кращі умови для економічного життя ОРДЛО і Криму-Україна чи росія?

1. Ознакомьтесь с аксиомой Эскобара.

2. Подписание ассоциации с ЕС закрывало для Донбасса рынок России.

Вот Вы фыркнули на перечень дышущих на ладан предприятий.

Так бы и на это фыркнули.



П.С.

Интервью Билецкого видели? То есть Вы подтверждаете, что знакомы с утверждениями, что Донбасс камень на шее?О йододефицитных не слышал. Вот сейчас в первый раз от Вас услышал.Сейчас йододефицитные вынуждены ездить на заработки за границу, так как государство заботится за людей.Ну и на Донбассе сосут кое-что.А так бы жили в процветающей Украине.Цитирую:Может Вы хотели что-то другое сказать.1. Ознакомьтесь с аксиомой Эскобара.2. Подписание ассоциации с ЕС закрывало для Донбасса рынок России.Вот Вы фыркнули на перечень дышущих на ладан предприятий.Так бы и на это фыркнули.П.С.Интервью Билецкого видели? M-A-X Повідомлень: 1602 З нами з: 08.10.15 Подякував: 628 раз. Подякували: 152 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4665466646674668> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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