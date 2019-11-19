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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4665466646674668>
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 22:01

  M-A-X написав:
  Starikan написав:
  M-A-X написав:А Украина должна быть независимой, или колонией, шестеркой?
Какая связь этого вопроса с предыдущей дискуссией о выборе народа?
После ответа объясню. Это не только о выборе народа. А также о твоей подписи.

Ответа не будет. Это вопрос из категории "перестали ли вы пить коньяк по утрам".
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 22:03

  zРадио написав:Starikan
Пропустил вчера ваш перл про 73% и большинство. Как тут не вспомнить Оруэлла: "мир - это война, свобода - это рабство, правда - это ложь" :mrgreen:
По той же логике можно заявить, что 80% поддержки в рамках соцопроса - это на само деле 0,008% поддержки, потому что остальные 99,992% даже не опрашивались :D

Ваша обычная демагогия.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 22:05

  Starikan написав:
  M-A-X написав:
  Starikan написав:Какая связь этого вопроса с предыдущей дискуссией о выборе народа?
После ответа объясню. Это не только о выборе народа. А также о твоей подписи.

Ответа не будет. Это вопрос из категории "перестали ли вы пить коньяк по утрам".

Совсем нет.
Это политическая ветка.
Изменилась тема дискуссии.
Или у вас мнения нет о том, должна ли Украина быть независимой, не колонией, не шестеркой. Если есть, то почему Вы его скрываете?
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 22:06

Re: Політичні дискусії

Starikan написав:Но в возврат предприятий я не верю. Это противоречит концепции ЛДНР как "народных республик". И вообще непонятно, как это будет реализовано, куда будут идти налоги и т.д.


Будет как раньше, часть налогов в местный бюджет ОРДЛО, часть в украинский.
В том же Приднестровье все предприятия-экспортеры платят в бюджет Молдовы определенный процент налогов, и ничего, все живут.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 22:08

  Starikan написав:
  zРадио написав:Starikan
Пропустил вчера ваш перл про 73% и большинство. Как тут не вспомнить Оруэлла: "мир - это война, свобода - это рабство, правда - это ложь" :mrgreen:
По той же логике можно заявить, что 80% поддержки в рамках соцопроса - это на само деле 0,008% поддержки, потому что остальные 99,992% даже не опрашивались :D

Ваша обычная демагогия.

Демагогия была при Януковиче (да и при Кучме), когда т.н. демократическая оппозиция волала, что он их притесняет, что нет демократии.
А тут раз, перье отросло, и на эту самую демократию положили детородный орган.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 22:10

  M-A-X написав:
  budivelnik написав:
  M-A-X написав:Не однозначно, что Донбасс был для Украины камнем на шее.
А що Україна заявляла що Донбас-камін на шиї?
ОРДЛО - неприємність під ногами, і то тільки тому що туди влізли москалики.
Просто среди определенных кругов до 2014 года, да и позже, ходили утверждения, что Донбасс плохой, так как он дотационный, ничего в бюджет не дает, проедает все, висит на шее.
А в певних кругах Донбасу ходили байки про йододефіцитних рагулів...
І що ?
Як тепер живуть йододефіцитні і як пацани в ОРДЛО ?
  M-A-X написав:
  budivelnik написав:
  M-A-X написав:Если смотреть на написанное вами, Крыму и Донбассу должно быть пофиг, что они дотационные, они же живут хорошо. Это по-европейски.
Ви хочете сказати що сьогодні в ОРДЛО і Криму краще ніж там же було за часів України?

Нет.
Это сказали Вы.
Что туда идут дотации.
И что те, кому идут дотации живут хорошо.
Вы же не рыбка в аквариуме, которая не помнит, что делала 5 секунд назад.
Ну-ну
Я бачу що рибка з випученими очима і нулем памяті-це ви
1 Я казав що ОРДЛО і Крим за часів України дотувались менше ніж сьогодні дотуються з росії
2 Я казав що ОРДЛО і Крим сьогодні живуть гірше ніж жили за часів України
Питання на засипку
Чи треба було ОРДЛО і Криму пертись в росію за більшими дотаціями,якщо це зробило їх життя тільки гіршим.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 22:12


Скажу по секрету: в приличном обществе не принято ссілкаться на цензор.
Дайте что-то менее зашквареное.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 22:15

  Starikan написав:
  zРадио написав:Starikan
Пропустил вчера ваш перл про 73% и большинство. Как тут не вспомнить Оруэлла: "мир - это война, свобода - это рабство, правда - это ложь" :mrgreen:
По той же логике можно заявить, что 80% поддержки в рамках соцопроса - это на само деле 0,008% поддержки, потому что остальные 99,992% даже не опрашивались :D

Ваша обычная демагогия.


Вы говорите, что при явке 61% и поддержке 73%, большинство Зеленского не поддержало. Но демагог - я? :mrgreen: Сюр и зазеркалье!
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 22:18

  M-A-X написав:

Скажу по секрету: в приличном обществе не принято ссілкаться на цензор.
Дайте что-то менее зашквареное.

Это не статья, это интервью представителя ЕС в Крыму, прямая речь, "приличное общество" настолько зашкваренное что не понимает этого. Шарик ваше всё?
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 22:24

  budivelnik написав:
  M-A-X написав:Просто среди определенных кругов до 2014 года, да и позже, ходили утверждения, что Донбасс плохой, так как он дотационный, ничего в бюджет не дает, проедает все, висит на шее.
А в певних кругах Донбасу ходили байки про йододефіцитних рагулів...
І що ?
Як тепер живуть йододефіцитні і як пацани в ОРДЛО ?

То есть Вы подтверждаете, что знакомы с утверждениями, что Донбасс камень на шее?
О йододефицитных не слышал. Вот сейчас в первый раз от Вас услышал.

Сейчас йододефицитные вынуждены ездить на заработки за границу, так как государство заботится за людей.
Ну и на Донбассе сосут кое-что.
А так бы жили в процветающей Украине.

  budivelnik написав:
  M-A-X написав:
  budivelnik написав:Ви хочете сказати що сьогодні в ОРДЛО і Криму краще ніж там же було за часів України?

Нет.
Это сказали Вы.
Что туда идут дотации.
И что те, кому идут дотации живут хорошо.
Вы же не рыбка в аквариуме, которая не помнит, что делала 5 секунд назад.
Ну-ну
Я бачу що рибка з випученими очима і нулем памяті-це ви

Цитирую:
  budivelnik написав:Друге - як при цьому живуть ті хто дотує(бо тих кого дотують - живуть добре,до речі в складі росії дотаційність криму збільшилась в рази

  budivelnik написав:до речі в складі росії дотаційність криму збільшилась в рази

Может Вы хотели что-то другое сказать.

  budivelnik написав:1 Я казав що ОРДЛО і Крим за часів України дотувались менше ніж сьогодні дотуються з росії
2 Я казав що ОРДЛО і Крим сьогодні живуть гірше ніж жили за часів України
Питання на засипку
Чи треба було ОРДЛО і Криму пертись в росію за більшими дотаціями,якщо це зробило їх життя тільки гіршим.


  budivelnik написав:Хто створював кращі умови для економічного життя ОРДЛО і Криму-Україна чи росія?

1. Ознакомьтесь с аксиомой Эскобара.
2. Подписание ассоциации с ЕС закрывало для Донбасса рынок России.
Вот Вы фыркнули на перечень дышущих на ладан предприятий.
Так бы и на это фыркнули.

П.С.
Интервью Билецкого видели?
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