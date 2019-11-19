Це що Донбас не міг продавати в ЄС вугілля? - так він економічно цього робити не міг
Чи не міг продавати метал виготовленний з дотованого Україною вугілля?
Так тут також все ясно -продає Донбас.прибуток отримує рижий-платить дотації Україна..
Як на мене поганенька економічна модель..
ПС
В свій час Україна продавала 5 млн тон цукру в росію, за виручені від продажу 5 млн тон цукру - купувала 5 млн тонн навти
А для виготовлення 5 млн тонн цукру використовувала 10 млн тонн нафти....
Ми перестали це робити і підприємства Східної і Центральної України втратили ринок збуту і обанкротились
Як думаєте - треба було і далі продавати?