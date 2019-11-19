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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4665466646674668
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 22:37

Re: Політичні дискусії

  M-A-X написав:2. Подписание ассоциации с ЕС закрывало для Донбасса рынок России.
Це що Донбас не міг продавати в ЄС вугілля? - так він економічно цього робити не міг
Чи не міг продавати метал виготовленний з дотованого Україною вугілля?
Так тут також все ясно -продає Донбас.прибуток отримує рижий-платить дотації Україна..
Як на мене поганенька економічна модель..
ПС
В свій час Україна продавала 5 млн тон цукру в росію, за виручені від продажу 5 млн тон цукру - купувала 5 млн тонн навти
А для виготовлення 5 млн тонн цукру використовувала 10 млн тонн нафти....
Ми перестали це робити і підприємства Східної і Центральної України втратили ринок збуту і обанкротились
Як думаєте - треба було і далі продавати?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 22:39

  komp написав:
  M-A-X написав:

Скажу по секрету: в приличном обществе не принято ссілкаться на цензор.
Дайте что-то менее зашквареное.

Это не статья, это интервью представителя ЕС в Крыму, прямая речь, "приличное общество" настолько зашкваренное что не понимает этого. Шарик ваше всё?

Не нашел ссылок на это "интервью" на авторитетных сайтах.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 22:39

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Будет как раньше, часть налогов в местный бюджет ОРДЛО, часть в украинский.
В том же Приднестровье все предприятия-экспортеры платят в бюджет Молдовы определенный процент налогов, и ничего, все живут.

Не буде так, як раніше. Лугандон і раніше міг повернути власність, щоб зняли блокаду. Ніхто нічого не поверне і не зніме. І тут, і там буде шалений спротив.
Звідки Ви взагалі це взяли - із зелених заяв бувших коміків? Так в них шалений прінтер і на заяви теж є, тільки ККД майже нульовий.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 22:41

  budivelnik написав:
  M-A-X написав:2. Подписание ассоциации с ЕС закрывало для Донбасса рынок России.
Це що Донбас не міг продавати в ЄС вугілля? - так він економічно цього робити не міг
Чи не міг продавати метал виготовленний з дотованого Україною вугілля?
Так тут також все ясно -продає Донбас.прибуток отримує рижий-платить дотації Україна..
Як на мене поганенька економічна модель..
ПС
В свій час Україна продавала 5 млн тон цукру в росію, за виручені від продажу 5 млн тон цукру - купувала 5 млн тонн навти
А для виготовлення 5 млн тонн цукру використовувала 10 млн тонн нафти....
Ми перестали це робити і підприємства Східної і Центральної України втратили ринок збуту і обанкротились
Як думаєте - треба було і далі продавати?

Вы свои посты в Яндекс Весне генерируете?
M-A-X
 
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  #<1 ... 4665466646674668
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