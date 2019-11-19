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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4666466746684669>
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 22:37

Re: Політичні дискусії

  M-A-X написав:2. Подписание ассоциации с ЕС закрывало для Донбасса рынок России.
Це що Донбас не міг продавати в ЄС вугілля? - так він економічно цього робити не міг
Чи не міг продавати метал виготовленний з дотованого Україною вугілля?
Так тут також все ясно -продає Донбас.прибуток отримує рижий-платить дотації Україна..
Як на мене поганенька економічна модель..
ПС
В свій час Україна продавала 5 млн тон цукру в росію, за виручені від продажу 5 млн тон цукру - купувала 5 млн тонн навти
А для виготовлення 5 млн тонн цукру використовувала 10 млн тонн нафти....
Ми перестали це робити і підприємства Східної і Центральної України втратили ринок збуту і обанкротились
Як думаєте - треба було і далі продавати?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 22:39

  komp написав:
  M-A-X написав:

Скажу по секрету: в приличном обществе не принято ссілкаться на цензор.
Дайте что-то менее зашквареное.

Это не статья, это интервью представителя ЕС в Крыму, прямая речь, "приличное общество" настолько зашкваренное что не понимает этого. Шарик ваше всё?

Не нашел ссылок на это "интервью" на авторитетных сайтах.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 22:39

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Будет как раньше, часть налогов в местный бюджет ОРДЛО, часть в украинский.
В том же Приднестровье все предприятия-экспортеры платят в бюджет Молдовы определенный процент налогов, и ничего, все живут.

Не буде так, як раніше. Лугандон і раніше міг повернути власність, щоб зняли блокаду. Ніхто нічого не поверне і не зніме. І тут, і там буде шалений спротив.
Звідки Ви взагалі це взяли - із зелених заяв бувших коміків? Так в них шалений прінтер і на заяви теж є, тільки ККД майже нульовий.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 22:41

  budivelnik написав:
  M-A-X написав:2. Подписание ассоциации с ЕС закрывало для Донбасса рынок России.
Це що Донбас не міг продавати в ЄС вугілля? - так він економічно цього робити не міг
Чи не міг продавати метал виготовленний з дотованого Україною вугілля?
Так тут також все ясно -продає Донбас.прибуток отримує рижий-платить дотації Україна..
Як на мене поганенька економічна модель..
ПС
В свій час Україна продавала 5 млн тон цукру в росію, за виручені від продажу 5 млн тон цукру - купувала 5 млн тонн навти
А для виготовлення 5 млн тонн цукру використовувала 10 млн тонн нафти....
Ми перестали це робити і підприємства Східної і Центральної України втратили ринок збуту і обанкротились
Як думаєте - треба було і далі продавати?

Вы свои посты в Яндекс Весне генерируете?

  M-A-X написав:Сейчас йододефицитные вынуждены ездить на заработки за границу, так как государство заботится за людей.

Есть что сказать?
Или со всем согласны?

П.С.
Интервью Билецкого видели?
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 22:49

  lapay написав:
  freeze написав:Будет как раньше, часть налогов в местный бюджет ОРДЛО, часть в украинский.
В том же Приднестровье все предприятия-экспортеры платят в бюджет Молдовы определенный процент налогов, и ничего, все живут.

Не буде так, як раніше. Лугандон і раніше міг повернути власність, щоб зняли блокаду. Ніхто нічого не поверне і не зніме. І тут, і там буде шалений спротив.
Звідки Ви взагалі це взяли - із зелених заяв бувших коміків? Так в них шалений прінтер і на заяви теж є, тільки ККД майже нульовий.


Вроде как вариант итогового соглашения готов и все четыре стороны с ним согласились. Как мы помним Путин без этого не согласовывал дату встречи. Тут согласовали этот вариант и встречу все одобрили.
Просто так четыре главы государства не будут встречаться, чтобы поболтать и попить кофе. А кроме озвученной информации о снятии блокады и возврате предприятий ничего не озвучивалось и близко, по выборам, амнистиям, миротворцам согласия нет и близко.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 22:52

  Аlександр написав:
  freeze написав:Судя по всему по результатам Нормандской встрече будет снята экономическая блокада ОРДЛО, а в качестве ответного жеста экспроприированные предприятия будут возвращены украинским собственникам.
Плюс договорятся об очередном обмене пленными и разведении еще в нескольких точках.
На этом скорее всего и ограничатся.

Я об этом еще в начале октября говорил
На Нормандской встрече должны будут отменены Минские соглашения, как не выполненные и не оправдавшие себя и заключен Нормандский договор, включающий в себя всего 3 пункта:
1. Разведение войск на максимальное расстояние и прекращение огня.
2. Полномасштабное разминирование территорий.
3. Снятие блокады и возобновление нормальных прямых торговых отношений с Донбассом.
Все остальное потом, после выполнения условий Нормандского договора.

1. нвф ДНР під Дніпром.
2. Викличуть тебе у воєнкомат повісткою.
3. Звісно ти падло кудись втечеш, бо ти за мир капітуляцією
4. Я б тебе за шкабарки і в окоп, разом з 240-ка ЗЕдебілами і головним ЗЕ..

як тобі, підходить пропозиція?
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Вів 19 лис, 2019 23:14, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 23:06

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Вроде как вариант итогового соглашения готов и все четыре стороны с ним согласились. Как мы помним Путин без этого не согласовывал дату встречи. Тут согласовали этот вариант и встречу все одобрили.
Просто так четыре главы государства не будут встречаться, чтобы поболтать и попить кофе. А кроме озвученной информации о снятии блокады и возврате предприятий ничего не озвучивалось и близко, по выборам, амнистиям, миротворцам согласия нет и близко.

Так звідки така інфа?
Зеля взагалі нічого конкретного не сказав:
https://www.rbc.ua/ukr/news/zelenskiy-n ... 62957.html
Президент Володимир Зеленський заявив, що треба домовлятися про повернення наших територій на "нормандськй ізустрічі". Про це він заявив на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Зеленський зазначив, що потрібні реальні результати в питанні повернення Донбасу.

"Я б хотів реальних результатів. Треба домовлятися про повернення наших територій. Я хочу говорити про повернення Донбасу з якимись більш або менш чіткими термінами", - заявив президент.
"ми повинні розуміти, що ми повинні вирішити питання війни на Донбасі дипломатичним шляхом. Цей шлях починається з перемовин. Нормандский формат - це перш за все перемовини на найвищому рівні. Зараз дуже серйозно готуємося до цієї зустрічі", - заявив він.

Нагадаємо, вчора Кремль підтвердив участь президента Російської Федерації Володимира Путіна у зустрічі на саміті в нормандському форматі.


Якщо судити по раніше озвученим хотєлкам, то буде продовження закону про особливий статус і обмін полоненими. Можливо, ще розведення війск на деяких відрізках. А вільна торгівля, вільні пенсії для Лугандона, потяги в Донецьк, і тому подібна фантастика, реальністю не станут.
Путін нічого, крім полонених, не може нам дати навзаєм, навіть коли захоче, то Лугандон буде проти. Тому і реальний результат буде дуже скромний.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 23:17

Re: Політичні дискусії

Наслідки Нормадської:
1) купляється і далі елетроенергія +газ ,ясно через Беню
2) знімаються санкції
3) пенсії сепарам
4) скасування 12 млд Нафтогазу
Можна продовжити для зрадофілів 73% япрезидентів :D
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 23:38

Re: Політичні дискусії

lapay написав:
  freeze написав:Вроде как вариант итогового соглашения готов и все четыре стороны с ним согласились. Как мы помним Путин без этого не согласовывал дату встречи. Тут согласовали этот вариант и встречу все одобрили.
Просто так четыре главы государства не будут встречаться, чтобы поболтать и попить кофе. А кроме озвученной информации о снятии блокады и возврате предприятий ничего не озвучивалось и близко, по выборам, амнистиям, миротворцам согласия нет и близко.

Так звідки така інфа?
Зеля взагалі нічого конкретного не сказав:
https://www.rbc.ua/ukr/news/zelenskiy-n ... 62957.html
Президент Володимир Зеленський заявив, що треба домовлятися про повернення наших територій на "нормандськй ізустрічі". Про це він заявив на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Зеленський зазначив, що потрібні реальні результати в питанні повернення Донбасу.

"Я б хотів реальних результатів. Треба домовлятися про повернення наших територій. Я хочу говорити про повернення Донбасу з якимись більш або менш чіткими термінами", - заявив президент.
"ми повинні розуміти, що ми повинні вирішити питання війни на Донбасі дипломатичним шляхом. Цей шлях починається з перемовин. Нормандский формат - це перш за все перемовини на найвищому рівні. Зараз дуже серйозно готуємося до цієї зустрічі", - заявив він.

Нагадаємо, вчора Кремль підтвердив участь президента Російської Федерації Володимира Путіна у зустрічі на саміті в нормандському форматі.


Якщо судити по раніше озвученим хотєлкам, то буде продовження закону про особливий статус і обмін полоненими. Можливо, ще розведення війск на деяких відрізках. А вільна торгівля, вільні пенсії для Лугандона, потяги в Донецьк, і тому подібна фантастика, реальністю не станут.
Путін нічого, крім полонених, не може нам дати навзаєм, навіть коли захоче, то Лугандон буде проти. Тому і реальний результат буде дуже скромний.


Ради очередного надцатого обмена пленными не будут собираться аж четыре главы государства, это просто смешно.
Об этом они могут покашлять и созвонившись друг с другом.
Физическое присутствие таких высоких особ требуется лишь для физического подписания какого то документа, где будет зафиксировано что то хотя бы относительно значимое, и это явно не обмен пленными, который происходит и без всякого участия Меркель и Макрона.
А продление закона об особом статусе Донбасса и так всеми подразумевается, для этого тоже не надо терять время и собираться.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 23:50

[quote="4798307:komp"][quote="4798003:detroytred"[quote="4797917:lapay"][quote="4797911:detroytred"]*вили* по - специально послали добровольцев в Илловайск.
Кто?

Точно ватани))[/quote]
Ватани і підватанники. В Криму наші залишки боєздатного війська точно нічого б не зробили проти армії РФ, а зворотній ефект і результат контрнаступу був би на порядок гірший, ніж контрнаступ РФ на Донбасі.[/quote]

Данная версия распространена среди ветеранов добровольцев.
Разве они ватаны и подватанники?[/quote]


Вы надо полагать глаголите как минимум от лица ветеранов добровольцев?
Если бы только Украина начала силовые действия в Крыму (я не имею в виду взятие под охрану вовремя Верховного Совета Крыма, которое некому было осуществлять)- рашка бы подставила под потери мирное население. Наши не попали бы, вагнеровцы накрошили бы переодетые, а дальше известный сценарий - защита мирного населения от "нацистов" и принуждение к миру, Гауляйтер в Киеве и вечный Янукович у него на побегушках.
Пишет человек, который там был всё то время и наверное понимает в политике:
[b]Пятрас Вайтекунас: "Кровь на Майдане – начало агрессии президента Путина. Крым без крови – успех для Украины"[/b]
[url]https://censor.net.ua/resonance/3051846/pyatras_vayitekunas_krov_na_mayidane_nachalo_agressii_prezidenta_putina_krym_bez_krovi_uspeh_dlya_ukrainy[/url][/quote]


Нет. Ветераны глаголят от себя. Ссылку я дал.

Освобождать Верховный Совет Крыма было кому. Есть интервью Заманы о готовности спецподразделения для этой задачи.
К тому же учения недавно (к тому времени) по освобождению подобному под управлением этого же Заманы проводились.

Я же не утверждаю, что решение по защите было однозначно лучше и с позитивным результатом.
Я опровергаю однозначность утверждения, что принятое решение было единственным и лучшим.

Переодетые вагнерорвцы -- это слишком рискованно...
С таким предлогом рашка могла и так пойти ... но не шмогла))
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 19 лис, 2019 23:54, всього редагувалось 1 раз.
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