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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 19 лис, 2019 23:52
Продолжаются думы зеленой команды как блокануть телеграмм и неугодные ютуб-каналы.
Говорят руководство просто в бешенстве, ежедневные зашквары, которые там широко освещаются, даже по нескольку зашкваров в день.
Как в фильме Тупой, еще тупее.
Зам, которая не через постель, оказывается честная женщина, но не прочь постукивать на своего начальника и занять его место.
Ребята зеленые, неужели такие тугие мозги у вас, запишите на своих ладошках, если после 21 часа с вами кто связывается или Рябошапка, или с офиса президента, или сам Зеленский вам пишет в мессенджере, то это пля Джокер вам пишет.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Сер 20 лис, 2019 00:06
freeze написав:
Продолжаются думы зеленой команды как блокануть телеграмм и неугодные ютуб-каналы.
Говорят руководство просто в бешенстве, ежедневные зашквары, которые там широко освещаются, даже по нескольку зашкваров в день.
Как в фильме Тупой, еще тупее.
Зам, которая не через постель, оказывается честная женщина, но не прочь постукивать на своего начальника и занять его место.
Ребята зеленые, неужели такие тугие мозги у вас, запишите на своих ладошках, если после 21 часа с вами кто связывается или Рябошапка, или с офиса президента, или сам Зеленский вам пишет в мессенджере, то это пля Джокер вам пишет.
Бортник так и формулировал: неужто настолько тупые ...
Ему попытались возразить аргументом - а может просто пофиг им мнение общества?
Сошлись -- тупые))
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