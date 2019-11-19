Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Продолжаются думы зеленой команды как блокануть телеграмм и неугодные ютуб-каналы. Говорят руководство просто в бешенстве, ежедневные зашквары, которые там широко освещаются, даже по нескольку зашкваров в день. Как в фильме Тупой, еще тупее. Зам, которая не через постель, оказывается честная женщина, но не прочь постукивать на своего начальника и занять его место.
Ребята зеленые, неужели такие тугие мозги у вас, запишите на своих ладошках, если после 21 часа с вами кто связывается или Рябошапка, или с офиса президента, или сам Зеленский вам пишет в мессенджере, то это пля Джокер вам пишет.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Продолжаются думы зеленой команды как блокануть телеграмм и неугодные ютуб-каналы. Говорят руководство просто в бешенстве, ежедневные зашквары, которые там широко освещаются, даже по нескольку зашкваров в день. Как в фильме Тупой, еще тупее. Зам, которая не через постель, оказывается честная женщина, но не прочь постукивать на своего начальника и занять его место.
Ребята зеленые, неужели такие тугие мозги у вас, запишите на своих ладошках, если после 21 часа с вами кто связывается или Рябошапка, или с офиса президента, или сам Зеленский вам пишет в мессенджере, то это пля Джокер вам пишет.
Бортник так и формулировал: неужто настолько тупые ...
Ему попытались возразить аргументом - а может просто пофиг им мнение общества?
Интересная заметка о преступности - https://mpulse.top/news/5dd3f4e4b8d7cf09a093932d. Интересны 2 момента - о некотором перекосе в структуре и функциях МВД и об изменении "преступного контингента" (о "голодных людях"). Комментировать не буду. Надоело писать и тратить время, чтобы потом Ирина быстренько удалила.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
zРадио написав:............. Мой прогноз подкрепляют даже авторы этого форума. Почитайте Эфира, Переса, Франта... "Выгнать из страны" - самый мягкий призыв в отношении представителей власти. А вырывалось даже "повесить" и "расстрелять"...
Что мне нравится, что такие идеи продвигают люди, кот. активнее всех, буквально "с пеной у рта" выступают против большевиков, Сталина и Советов. Что называется, радикалы сходятся. Методы одинаковые несмотря на разницу в идеологиях. "Если враг не сдаётся, его уничтожают". Недаром самыми непримиримыми противниками в 20 веке были нацисты и коммунисты. Если бы такие пришли к власти в Украине, единственное, о чём бы они жалели, что у нас нет своей Сибири.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
lapay написав:Само по собі падіння рейтингу Зеленського очікувано і закономірно. Які вічні 73% в українських реаліях? І падіння рейтингу навіть до 5-15% не позбавить Зеленського влади. Влади його позбавить зрада України. Тобто, зміна законодовства (конституції), на вимогу Путіна. І тут вже не важливі цифри рейтинга, на той момент. Знесуть і зелену Раду, і зеленого Президента.
Цілком вірно - ви тут весь час сперечаєтеся про стандартні і законні ( ха ! ) варіанти зміни влади , зміни законів і Конституції ... Практика показала ( це до речі - історично цілком в менталітеті сидить ) - що в Україні істує реальне народовладдя - яке звичайно не співпадає з "писаним" законом . І будь-хто може просто нарватися на неадекватну відповідь ... Спроби задушити кров"ю скоріше всього проваляться - або почнеться 3 світова врешті решт ...
Это не "реальне народовладдя" и не "менталітет". Это либо неверные законы, либо крайняя слабость государства, не способного защищаться ни от внешних, ни от внутренних угроз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.