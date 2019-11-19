RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4666466746684669
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 23:52

Re: Політичні дискусії

Продолжаются думы зеленой команды как блокануть телеграмм и неугодные ютуб-каналы.
Говорят руководство просто в бешенстве, ежедневные зашквары, которые там широко освещаются, даже по нескольку зашкваров в день.
Как в фильме Тупой, еще тупее.
Зам, которая не через постель, оказывается честная женщина, но не прочь постукивать на своего начальника и занять его место.

Ребята зеленые, неужели такие тугие мозги у вас, запишите на своих ладошках, если после 21 часа с вами кто связывается или Рябошапка, или с офиса президента, или сам Зеленский вам пишет в мессенджере, то это пля Джокер вам пишет.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 13559
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3762 раз.
Подякували: 5542 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 00:06

  freeze написав:Продолжаются думы зеленой команды как блокануть телеграмм и неугодные ютуб-каналы.
Говорят руководство просто в бешенстве, ежедневные зашквары, которые там широко освещаются, даже по нескольку зашкваров в день.
Как в фильме Тупой, еще тупее.
Зам, которая не через постель, оказывается честная женщина, но не прочь постукивать на своего начальника и занять его место.

Ребята зеленые, неужели такие тугие мозги у вас, запишите на своих ладошках, если после 21 часа с вами кто связывается или Рябошапка, или с офиса президента, или сам Зеленский вам пишет в мессенджере, то это пля Джокер вам пишет.

Бортник так и формулировал: неужто настолько тупые ...

Ему попытались возразить аргументом - а может просто пофиг им мнение общества?

Сошлись -- тупые))
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22601
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1887 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 02:12

Интересная заметка о преступности - https://mpulse.top/news/5dd3f4e4b8d7cf09a093932d.
Интересны 2 момента - о некотором перекосе в структуре и функциях МВД и об изменении "преступного контингента" (о "голодных людях").
Комментировать не буду.
Надоело писать и тратить время, чтобы потом Ирина быстренько удалила. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 14808
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4296 раз.
Подякували: 3989 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 02:54

  zРадио написав:.............
Мой прогноз подкрепляют даже авторы этого форума. Почитайте Эфира, Переса, Франта... "Выгнать из страны" - самый мягкий призыв в отношении представителей власти. А вырывалось даже "повесить" и "расстрелять"...

Что мне нравится, что такие идеи продвигают люди, кот. активнее всех, буквально "с пеной у рта" выступают против большевиков, Сталина и Советов. Что называется, радикалы сходятся. Методы одинаковые несмотря на разницу в идеологиях. "Если враг не сдаётся, его уничтожают". Недаром самыми непримиримыми противниками в 20 веке были нацисты и коммунисты.
Если бы такие пришли к власти в Украине, единственное, о чём бы они жалели, что у нас нет своей Сибири.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 14808
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4296 раз.
Подякували: 3989 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 03:17

  Puente написав:
  lapay написав:Само по собі падіння рейтингу Зеленського очікувано і закономірно. Які вічні 73% в українських реаліях? І падіння рейтингу навіть до 5-15% не позбавить Зеленського влади. Влади його позбавить зрада України. Тобто, зміна законодовства (конституції), на вимогу Путіна.
І тут вже не важливі цифри рейтинга, на той момент. Знесуть і зелену Раду, і зеленого Президента.


Цілком вірно - ви тут весь час сперечаєтеся про стандартні і законні ( ха ! ) варіанти зміни влади , зміни законів і Конституції ... Практика показала ( це до речі - історично цілком в менталітеті сидить ) - що в Україні істує реальне народовладдя - яке звичайно не співпадає з "писаним" законом . І будь-хто може просто нарватися на неадекватну відповідь ... Спроби задушити кров"ю скоріше всього проваляться - або почнеться 3 світова врешті решт ...

Это не "реальне народовладдя" и не "менталітет".
Это либо неверные законы, либо крайняя слабость государства, не способного защищаться ни от внешних, ни от внутренних угроз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 14808
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4296 раз.
Подякували: 3989 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 03:37

  lapay написав:[quote="4797911:detroytred
.........
В Криму наші залишки боєздатного війська точно нічого б не зробили проти армії РФ, а зворотній ефект і результат контрнаступу був би на порядок гірший, ніж контрнаступ РФ на Донбасі.

Прекрасно понимаю, что спекуляции на тему "что было бы, если бы" бессмысленны и бесполезны. Но раз уж Вы начали.
Может, и не зробили б, но, может, и зробили б.
Неизвестно, рискнул бы Путин на открытое применение армии - сначала он прикрывался "местными активистами", потом "референдумом". Применить тяжёлое вооружение, танки, БТРы мог бы и не решиться. Это была бы открытая и явная агрессия. Даже позже, на Донбассе РФ категорически отрицала (и отрицает) участие своих войск. И вначале утверждала (и утверждает до сих пор?) о том, что оружие захвачено на укр. складах.
В Крыму это не прошло бы.
"зворотній ефект і результат контрнаступу" - не знаю, что Вы имеете ввиду - "дранг нах Киев" из Крыма? - очень сомнительно. Общее наступление по всей границе? Ещё сомнительнее.
На открытую агрессию он не пошёл даже на Донбассе, где было идеологическое прикрытие в виде "защиты русского населения".
А если бы всё же решился, то уж точно не было бы разговоров о "гражданском конфликте", была бы совсем другая ситуация на Донбассе, другая реакция на Западе и даже в самой России. Не было бы "гибридной" войны.
Но... маємо те, до маємо". А все наши рассуждения - чистые спекуляции, не имеющие смысла.
Фактом остаётся то, что даже до всех событий в армии не нашлось ни одного офицера, кот. поступил бы согласно уставу и присяге.
А политическое руководство проявило, как минимум, недальновидность и нерешительность, а, как максимум, безволие и трусость.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 20 лис, 2019 04:21, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 14808
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4296 раз.
Подякували: 3989 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 03:44

  detroytred написав:lapay
Турчинов может говорить, что угодно. Важны его дела, решения.
......

Вообще-то, на суде о "наказе" надо не говорить, а предъявить документ.
Или это был устный "наказ"?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 14808
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4296 раз.
Подякували: 3989 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 04:20

  budivelnik написав:...........
Я притримуюсь європейського правила
Держава для людей
А не москальського
Люди для держави

Могу согласиться.
Но заробитчанство свидетельствует о том, что "Держава для людей" не работает. Иначе такого массового выезда не было бы.


А в мене до тебе питання
Треба як в СРСР пенсіонерів від стіл ,але зато ракети найкращі?

Уточните, пожалуйста, насчёт пенсионеров в СССР, а то я что-то не понял фразу.
Или Вы хотите сказать, что сегодня пенсы живут лучше, чем в Союзе? :shock:
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 14808
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4296 раз.
Подякували: 3989 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 04:41

1. нвф ДНР під Дніпром.
2. Викличуть тебе у воєнкомат повісткою.
3. Звісно ти падло кудись втечеш, бо ти за мир капітуляцією
4. Я б тебе за шкабарки і в окоп, разом з 240-ка ЗЕдебілами і головним ЗЕ..

як тобі, підходить пропозиція?

Вот мне просто интересно, человек искренне не понимает, что такое может (имеет моральное право) писать только воин, уже сидящий в окопе?
А то у нас все "патриоты" почему-то хотят "за шкабарки і в окоп" других, а сами предпочитают воевать в интернете, сидя на диванах. Да ещё рассказывать, что "пусть Донбасс освобождают жители (беженцы) Донбасса, а мы (львовяне, франковцы, ...) его не сдавали".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 14808
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4296 раз.
Подякували: 3989 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 4666466746684669
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (78772)
20.11.2019 04:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.