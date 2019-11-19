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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4666466746684669 Додано: Вів 19 лис, 2019 23:52 Re: Політичні дискусії Продолжаются думы зеленой команды как блокануть телеграмм и неугодные ютуб-каналы.

Говорят руководство просто в бешенстве, ежедневные зашквары, которые там широко освещаются, даже по нескольку зашкваров в день.

Как в фильме Тупой, еще тупее.

Зам, которая не через постель, оказывается честная женщина, но не прочь постукивать на своего начальника и занять его место.



Ребята зеленые, неужели такие тугие мозги у вас, запишите на своих ладошках, если после 21 часа с вами кто связывается или Рябошапка, или с офиса президента, или сам Зеленский вам пишет в мессенджере, то это пля Джокер вам пишет. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13559 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3762 раз. Подякували: 5542 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 лис, 2019 00:06 freeze написав: Продолжаются думы зеленой команды как блокануть телеграмм и неугодные ютуб-каналы.

Говорят руководство просто в бешенстве, ежедневные зашквары, которые там широко освещаются, даже по нескольку зашкваров в день.

Как в фильме Тупой, еще тупее.

Зам, которая не через постель, оказывается честная женщина, но не прочь постукивать на своего начальника и занять его место.



Ребята зеленые, неужели такие тугие мозги у вас, запишите на своих ладошках, если после 21 часа с вами кто связывается или Рябошапка, или с офиса президента, или сам Зеленский вам пишет в мессенджере, то это пля Джокер вам пишет. Продолжаются думы зеленой команды как блокануть телеграмм и неугодные ютуб-каналы.Говорят руководство просто в бешенстве, ежедневные зашквары, которые там широко освещаются, даже по нескольку зашкваров в день.Как в фильме Тупой, еще тупее.Зам, которая не через постель, оказывается честная женщина, но не прочь постукивать на своего начальника и занять его место.Ребята зеленые, неужели такие тугие мозги у вас, запишите на своих ладошках, если после 21 часа с вами кто связывается или Рябошапка, или с офиса президента, или сам Зеленский вам пишет в мессенджере, то это пля Джокер вам пишет.

Бортник так и формулировал: неужто настолько тупые ...



Ему попытались возразить аргументом - а может просто пофиг им мнение общества?



Сошлись -- тупые)) Бортник так и формулировал: неужто настолько тупые ...Ему попытались возразить аргументом - а может просто пофиг им мнение общества?Сошлись -- тупые)) detroytred

Повідомлень: 22601 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 лис, 2019 02:12 https://mpulse.top/news/5dd3f4e4b8d7cf09a093932d .

Интересны 2 момента - о некотором перекосе в структуре и функциях МВД и об изменении "преступного контингента" (о "голодных людях").

Комментировать не буду.

Надоело писать и тратить время, чтобы потом Ирина быстренько удалила. Интересная заметка о преступности -Интересны 2 момента - о некотором перекосе в структуре и функциях МВД и об изменении "преступного контингента" (о "голодных людях").Комментировать не буду.Надоело писать и тратить время, чтобы потом Ирина быстренько удалила. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14808 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4296 раз. Подякували: 3989 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 лис, 2019 02:54 zРадио написав: .............

Мой прогноз подкрепляют даже авторы этого форума. Почитайте Эфира, Переса, Франта... "Выгнать из страны" - самый мягкий призыв в отношении представителей власти. А вырывалось даже "повесить" и "расстрелять"... .............Мой прогноз подкрепляют даже авторы этого форума. Почитайте Эфира, Переса, Франта... "Выгнать из страны" - самый мягкий призыв в отношении представителей власти. А вырывалось даже "повесить" и "расстрелять"...

Что мне нравится, что такие идеи продвигают люди, кот. активнее всех, буквально "с пеной у рта" выступают против большевиков, Сталина и Советов. Что называется, радикалы сходятся. Методы одинаковые несмотря на разницу в идеологиях. "Если враг не сдаётся, его уничтожают". Недаром самыми непримиримыми противниками в 20 веке были нацисты и коммунисты.

Если бы такие пришли к власти в Украине, единственное, о чём бы они жалели, что у нас нет своей Сибири. Что мне нравится, что такие идеи продвигают люди, кот. активнее всех, буквально "с пеной у рта" выступают против большевиков, Сталина и Советов. Что называется, радикалы сходятся. Методы одинаковые несмотря на разницу в идеологиях. "Если враг не сдаётся, его уничтожают". Недаром самыми непримиримыми противниками в 20 веке были нацисты и коммунисты.Если бы такие пришли к власти в Украине, единственное, о чём бы они жалели, что у нас нет своей Сибири. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14808 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4296 раз. Подякували: 3989 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 лис, 2019 03:17 Puente написав: lapay написав: Само по собі падіння рейтингу Зеленського очікувано і закономірно. Які вічні 73% в українських реаліях? І падіння рейтингу навіть до 5-15% не позбавить Зеленського влади. Влади його позбавить зрада України. Тобто, зміна законодовства (конституції), на вимогу Путіна.

І тут вже не важливі цифри рейтинга, на той момент. Знесуть і зелену Раду, і зеленого Президента. Само по собі падіння рейтингу Зеленського очікувано і закономірно. Які вічні 73% в українських реаліях? І падіння рейтингу навіть до 5-15% не позбавить Зеленського влади. Влади його позбавить зрада України. Тобто, зміна законодовства (конституції), на вимогу Путіна.І тут вже не важливі цифри рейтинга, на той момент. Знесуть і зелену Раду, і зеленого Президента.



Цілком вірно - ви тут весь час сперечаєтеся про стандартні і законні ( ха ! ) варіанти зміни влади , зміни законів і Конституції ... Практика показала ( це до речі - історично цілком в менталітеті сидить ) - що в Україні істує реальне народовладдя - яке звичайно не співпадає з "писаним" законом . І будь-хто може просто нарватися на неадекватну відповідь ... Спроби задушити кров"ю скоріше всього проваляться - або почнеться 3 світова врешті решт ... Цілком вірно - ви тут весь час сперечаєтеся про стандартні і законні ( ха ! ) варіанти зміни влади , зміни законів і Конституції ... Практика показала ( це до речі - історично цілком в менталітеті сидить ) - що в Україні істує реальне народовладдя - яке звичайно не співпадає з "писаним" законом . І будь-хто може просто нарватися на неадекватну відповідь ... Спроби задушити кров"ю скоріше всього проваляться - або почнеться 3 світова врешті решт ...

Это не "реальне народовладдя" и не "менталітет".

Это либо неверные законы, либо крайняя слабость государства, не способного защищаться ни от внешних, ни от внутренних угроз. Это не "реальне народовладдя" и не "менталітет".Это либо неверные законы, либо крайняя слабость государства, не способного защищаться ни от внешних, ни от внутренних угроз. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14808 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4296 раз. Подякували: 3989 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 лис, 2019 03:37 lapay написав: [quote="4797911:detroytred

.........

В Криму наші залишки боєздатного війська точно нічого б не зробили проти армії РФ, а зворотній ефект і результат контрнаступу був би на порядок гірший, ніж контрнаступ РФ на Донбасі. [quote="4797911:detroytred.........В Криму наші залишки боєздатного війська точно нічого б не зробили проти армії РФ, а зворотній ефект і результат контрнаступу був би на порядок гірший, ніж контрнаступ РФ на Донбасі.

Прекрасно понимаю, что спекуляции на тему "что было бы, если бы" бессмысленны и бесполезны. Но раз уж Вы начали.

Может, и не зробили б, но, может, и зробили б.

Неизвестно, рискнул бы Путин на открытое применение армии - сначала он прикрывался "местными активистами", потом "референдумом". Применить тяжёлое вооружение, танки, БТРы мог бы и не решиться. Это была бы открытая и явная агрессия. Даже позже, на Донбассе РФ категорически отрицала (и отрицает) участие своих войск. И вначале утверждала (и утверждает до сих пор?) о том, что оружие захвачено на укр. складах.

В Крыму это не прошло бы.

"зворотній ефект і результат контрнаступу" - не знаю, что Вы имеете ввиду - "дранг нах Киев" из Крыма? - очень сомнительно. Общее наступление по всей границе? Ещё сомнительнее.

На открытую агрессию он не пошёл даже на Донбассе, где было идеологическое прикрытие в виде "защиты русского населения".

А если бы всё же решился, то уж точно не было бы разговоров о "гражданском конфликте", была бы совсем другая ситуация на Донбассе, другая реакция на Западе и даже в самой России. Не было бы "гибридной" войны.

Но... маємо те, до маємо". А все наши рассуждения - чистые спекуляции, не имеющие смысла.

Фактом остаётся то, что даже до всех событий в армии не нашлось ни одного офицера, кот. поступил бы согласно уставу и присяге.

А политическое руководство проявило, как минимум, недальновидность и нерешительность, а, как максимум, безволие и трусость. Прекрасно понимаю, что спекуляции на тему "что было бы, если бы" бессмысленны и бесполезны. Но раз уж Вы начали.Может, и не зробили б, но, может, и зробили б.Неизвестно, рискнул бы Путин на открытое применение армии - сначала он прикрывался "местными активистами", потом "референдумом". Применить тяжёлое вооружение, танки, БТРы мог бы и не решиться. Это была бы открытая и явная агрессия. Даже позже, на Донбассе РФ категорически отрицала (и отрицает) участие своих войск. И вначале утверждала (и утверждает до сих пор?) о том, что оружие захвачено на укр. складах.В Крыму это не прошло бы."зворотній ефект і результат контрнаступу" - не знаю, что Вы имеете ввиду - "дранг нах Киев" из Крыма? - очень сомнительно. Общее наступление по всей границе? Ещё сомнительнее.Наагрессию он не пошёл даже на Донбассе, где было идеологическое прикрытие в виде "защиты русского населения".А если бы всё же решился, то уж точно не было бы разговоров о "гражданском конфликте", была бы совсем другая ситуация на Донбассе, другая реакция на Западе и даже в самой России. Не было бы "гибридной" войны.Но... маємо те, до маємо". А все наши рассуждения - чистые спекуляции, не имеющие смысла.Фактом остаётся то, что даже до всех событий в армии не нашлось ни одного офицера, кот. поступил бы согласно уставу и присяге.А политическое руководство проявило, как минимум, недальновидность и нерешительность, а, как максимум, безволие и трусость. Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 20 лис, 2019 04:21, всього редагувалось 1 раз. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14808 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4296 раз. Подякували: 3989 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 лис, 2019 03:44 detroytred написав: lapay

Турчинов может говорить, что угодно. Важны его дела, решения.

...... lapayТурчинов может говорить, что угодно. Важны его дела, решения.......

Вообще-то, на суде о "наказе" надо не говорить, а предъявить документ.

Или это был устный "наказ"? Вообще-то, на суде о "наказе" надо не говорить, а предъявить документ.Или это был устный "наказ"? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14808 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4296 раз. Подякували: 3989 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 лис, 2019 04:20 budivelnik написав: ...........

Я притримуюсь європейського правила

Держава для людей

А не москальського

Люди для держави ...........Я притримуюсь європейського правилаДержава для людейА не москальськогоЛюди для держави

Могу согласиться.

Но заробитчанство свидетельствует о том, что "Держава для людей" не работает. Иначе такого массового выезда не было бы.





А в мене до тебе питання

Треба як в СРСР пенсіонерів від стіл ,але зато ракети найкращі?

Уточните, пожалуйста, насчёт пенсионеров в СССР, а то я что-то не понял фразу.

Или Вы хотите сказать, что сегодня пенсы живут лучше, чем в Союзе? Могу согласиться.Но заробитчанство свидетельствует о том, что "Держава для людей" не работает. Иначе такого массового выезда не было бы.Уточните, пожалуйста, насчёт пенсионеров в СССР, а то я что-то не понял фразу.Или Вы хотите сказать, что сегодня пенсы живут лучше, чем в Союзе? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14808 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4296 раз. Подякували: 3989 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 лис, 2019 04:41 1. нвф ДНР під Дніпром.

2. Викличуть тебе у воєнкомат повісткою.

3. Звісно ти падло кудись втечеш, бо ти за мир капітуляцією

4. Я б тебе за шкабарки і в окоп, разом з 240-ка ЗЕдебілами і головним ЗЕ..



як тобі, підходить пропозиція?

Вот мне просто интересно, человек искренне не понимает, что такое может (имеет моральное право) писать только воин, уже сидящий в окопе?

А то у нас все "патриоты" почему-то хотят "за шкабарки і в окоп" других, а сами предпочитают воевать в интернете, сидя на диванах. Да ещё рассказывать, что "пусть Донбасс освобождают жители (беженцы) Донбасса, а мы (львовяне, франковцы, ...) его не сдавали". Вот мне просто интересно, человек искренне не понимает, что такое может (имеет моральное право) писать только воин,сидящий в окопе?А то у нас все "патриоты" почему-то хотят "за шкабарки і в окоп" других, а сами предпочитают воевать в интернете, сидя на диванах. Да ещё рассказывать, что "пусть Донбасс освобождают жители (беженцы) Донбасса, а мы (львовяне, франковцы, ...) его не сдавали". Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14808 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4296 раз. Подякували: 3989 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4666466746684669 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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