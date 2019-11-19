Додано: Сер 20 лис, 2019 03:37

lapay написав: [quote="4797911:detroytred

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В Криму наші залишки боєздатного війська точно нічого б не зробили проти армії РФ, а зворотній ефект і результат контрнаступу був би на порядок гірший, ніж контрнаступ РФ на Донбасі. [quote="4797911:detroytred.........В Криму наші залишки боєздатного війська точно нічого б не зробили проти армії РФ, а зворотній ефект і результат контрнаступу був би на порядок гірший, ніж контрнаступ РФ на Донбасі.

открытую

Прекрасно понимаю, что спекуляции на тему "что было бы, если бы" бессмысленны и бесполезны. Но раз уж Вы начали.Может, и не зробили б, но, может, и зробили б.Неизвестно, рискнул бы Путин на открытое применение армии - сначала он прикрывался "местными активистами", потом "референдумом". Применить тяжёлое вооружение, танки, БТРы мог бы и не решиться. Это была бы открытая и явная агрессия. Даже позже, на Донбассе РФ категорически отрицала (и отрицает) участие своих войск. И вначале утверждала (и утверждает до сих пор?) о том, что оружие захвачено на укр. складах.В Крыму это не прошло бы."зворотній ефект і результат контрнаступу" - не знаю, что Вы имеете ввиду - "дранг нах Киев" из Крыма? - очень сомнительно. Общее наступление по всей границе? Ещё сомнительнее.Наагрессию он не пошёл даже на Донбассе, где было идеологическое прикрытие в виде "защиты русского населения".А если бы всё же решился, то уж точно не было бы разговоров о "гражданском конфликте", была бы совсем другая ситуация на Донбассе, другая реакция на Западе и даже в самой России. Не было бы "гибридной" войны.Но... маємо те, до маємо". А все наши рассуждения - чистые спекуляции, не имеющие смысла.Фактом остаётся то, что даже до всех событий в армии не нашлось ни одного офицера, кот. поступил бы согласно уставу и присяге.А политическое руководство проявило, как минимум, недальновидность и нерешительность, а, как максимум, безволие и трусость.