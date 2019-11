Форуми / Казна: бюджет, податки,

В Криму наші залишки боєздатного війська точно нічого б не зробили проти армії РФ, а зворотній ефект і результат контрнаступу був би на порядок гірший, ніж контрнаступ РФ на Донбасі.

Прекрасно понимаю, что спекуляции на тему "что было бы, если бы" бессмысленны и бесполезны. Но раз уж Вы начали.

Может, и не зробили б, но, может, и зробили б.

Неизвестно, рискнул бы Путин на открытое применение армии - сначала он прикрывался "местными активистами", потом "референдумом". Применить тяжёлое вооружение, танки, БТРы мог бы и не решиться. Это была бы открытая и явная агрессия. Даже позже, на Донбассе РФ категорически отрицала (и отрицает) участие своих войск. И вначале утверждала (и утверждает до сих пор?) о том, что оружие захвачено на укр. складах.

В Крыму это не прошло бы.

"зворотній ефект і результат контрнаступу" - не знаю, что Вы имеете ввиду - "дранг нах Киев" из Крыма? - очень сомнительно. Общее наступление по всей границе? Ещё сомнительнее.

На открытую агрессию он не пошёл даже на Донбассе, где было идеологическое прикрытие в виде "защиты русского населения".

А если бы всё же решился, то уж точно не было бы разговоров о "гражданском конфликте", была бы совсем другая ситуация на Донбассе, другая реакция на Западе и даже в самой России. Не было бы "гибридной" войны.

Но... маємо те, до маємо". А все наши рассуждения - чистые спекуляции, не имеющие смысла.

Фактом остаётся то, что даже до всех событий в армии не нашлось ни одного офицера, кот. поступил бы согласно уставу и присяге.

Прекрасно понимаю, что спекуляции на тему "что было бы, если бы" бессмысленны и бесполезны. Но раз уж Вы начали.

Может, и не зробили б, но, может, и зробили б.

Неизвестно, рискнул бы Путин на открытое применение армии - сначала он прикрывался "местными активистами", потом "референдумом". Применить тяжёлое вооружение, танки, БТРы мог бы и не решиться. Это была бы открытая и явная агрессия. Даже позже, на Донбассе РФ категорически отрицала (и отрицает) участие своих войск. И вначале утверждала (и утверждает до сих пор?) о том, что оружие захвачено на укр. складах.

В Крыму это не прошло бы.

"зворотній ефект і результат контрнаступу" - не знаю, что Вы имеете ввиду - "дранг нах Киев" из Крыма? - очень сомнительно. Общее наступление по всей границе? Ещё сомнительнее.

На открытую агрессию он не пошёл даже на Донбассе, где было идеологическое прикрытие в виде "защиты русского населения".

А если бы всё же решился, то уж точно не было бы разговоров о "гражданском конфликте", была бы совсем другая ситуация на Донбассе, другая реакция на Западе и даже в самой России. Не было бы "гибридной" войны.

Но... маємо те, до маємо". А все наши рассуждения - чистые спекуляции, не имеющие смысла.

Фактом остаётся то, что даже до всех событий в армии не нашлось ни одного офицера, кот. поступил бы согласно уставу и присяге.

А политическое руководство проявило, как минимум, недальновидность и нерешительность, а, как максимум, безволие и трусость.

Турчинов может говорить, что угодно. Важны его дела, решения.

Турчинов может говорить, что угодно. Важны его дела, решения.

Вообще-то, на суде о "наказе" надо не говорить, а предъявить документ.

Я притримуюсь європейського правила

Держава для людей

А не москальського

Я притримуюсь європейського правила

Держава для людей

А не москальського

Люди для держави

Могу согласиться.

Могу согласиться.

Но заробитчанство свидетельствует о том, що "Держава для людей" не работает. Иначе такого массового выезда не было бы.

https://glavcom.ua/ru/news/zerkal-uhodit-iz-mida-komanda-zelenskogo-budet-slivat-dela-protiv-rossii-v-mezhdunarodnyh-sudah-potomu-chto-hochet-mira-641076.html



Повідомлень: 731 З нами з: 08.09.09 Подякував: 8 раз. Подякували: 130 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 лис, 2019 08:39 Schmit написав: Зеркаль уходит из МИДа: команда Зеленского «ради мира» будет сливать дела против России в международных судах?



https://glavcom.ua/ru/news/zerkal-uhodit-iz-mida-komanda-zelenskogo-budet-slivat-dela-protiv-rossii-v-mezhdunarodnyh-sudah-potomu-chto-hochet-mira-641076.html



Профессионалов заменяют юзиками и сивохами.



С мая месяца еще было непонятно, что Зеркаль делает в команде Зеленского. И вообще как всё это окружение Порошенко оказалось в команде Зеленского - Зеркаль, Пристайко, Маркарова, Арахамия, Потураев, Гончарук, Аваков, Ярошенко и прочие новые лица.

няшка няшка Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

Плюс договорятся об очередном обмене пленными и разведении еще в нескольких точках.

На этом скорее всего и ограничатся. Судя по всему по результатам Нормандской встрече будет снята экономическая блокада ОРДЛО, а в качестве ответного жеста экспроприированные предприятия будут возвращены украинским собственникам.Плюс договорятся об очередном обмене пленными и разведении еще в нескольких точках.На этом скорее всего и ограничатся.

Там почти все вывезено или распилено на метеллолом, кроме ахметовских и ему подобных.



Ничуть не сомневаюсь в "предприимчивости" нынешних донецких бандюков и их кремлевских кураторов, но ты бы для общего развития задумалась, сколько промышленности тем временем было утрачено на контролируемой территории! Лично меня, киевлянина, это заботит больше...



Держи для ознакомления ИПП. Если коротко, то на сентябрь 2019-го - 74% от уровня декабря 2013-го...

https://index.minfin.com.ua/economy/index/industrial/ Ничуть не сомневаюсь в "предприимчивости" нынешних донецких бандюков и их кремлевских кураторов, но ты бы для общего развития задумалась, сколько промышленности тем временем было утрачено на контролируемой территории!Держи для ознакомления ИПП. Если коротко, то на сентябрь 2019-го - 74% от уровня декабря 2013-го...

що саме, копанки? що саме, копанки? Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

https://glavcom.ua/ru/news/zerkal-uhodit-iz-mida-komanda-zelenskogo-budet-slivat-dela-protiv-rossii-v-mezhdunarodnyh-sudah-potomu-chto-hochet-mira-641076.html



Профессионалов заменяют юзиками и сивохами.



С мая месяца еще было непонятно, что Зеркаль делает в команде Зеленского. И вообще как всё это окружение Порошенко оказалось в команде Зеленского - Зеркаль, Пристайко, Маркарова, Арахамия, Потураев, Гончарук, Аваков, Ярошенко и прочие новые лица.

С мая месяца еще было непонятно, что Зеркаль делает в команде Зеленского. И вообще как всё это окружение Порошенко оказалось в команде Зеленского - Зеркаль, Пристайко, Маркарова, Арахамия, Потураев, Гончарук, Аваков, Ярошенко и прочие новые лица.

С другой стороны попытка ввести в команду всю эту юмористическую братию из Квартала вместо нормальных аполитичных профессионалов показывает, что Зеленский очень плохой HR-менеджер.

да уж....

даже не понимаю, как в 41 можно быть таким недалёким....

