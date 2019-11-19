Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
lapay написав:[quote="4797911:detroytred ......... В Криму наші залишки боєздатного війська точно нічого б не зробили проти армії РФ, а зворотній ефект і результат контрнаступу був би на порядок гірший, ніж контрнаступ РФ на Донбасі.
Прекрасно понимаю, что спекуляции на тему "что было бы, если бы" бессмысленны и бесполезны. Но раз уж Вы начали. Может, и не зробили б, но, может, и зробили б. Неизвестно, рискнул бы Путин на открытое применение армии - сначала он прикрывался "местными активистами", потом "референдумом". Применить тяжёлое вооружение, танки, БТРы мог бы и не решиться. Это была бы открытая и явная агрессия. Даже позже, на Донбассе РФ категорически отрицала (и отрицает) участие своих войск. И вначале утверждала (и утверждает до сих пор?) о том, что оружие захвачено на укр. складах. В Крыму это не прошло бы. "зворотній ефект і результат контрнаступу" - не знаю, что Вы имеете ввиду - "дранг нах Киев" из Крыма? - очень сомнительно. Общее наступление по всей границе? Ещё сомнительнее. На открытую агрессию он не пошёл даже на Донбассе, где было идеологическое прикрытие в виде "защиты русского населения". А если бы всё же решился, то уж точно не было бы разговоров о "гражданском конфликте", была бы совсем другая ситуация на Донбассе, другая реакция на Западе и даже в самой России. Не было бы "гибридной" войны. Но... маємо те, до маємо". А все наши рассуждения - чистые спекуляции, не имеющие смысла. Фактом остаётся то, что даже до всех событий в армии не нашлось ни одного офицера, кот. поступил бы согласно уставу и присяге. А политическое руководство проявило, как минимум, недальновидность и нерешительность, а, как максимум, безволие и трусость.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 20 лис, 2019 04:21, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
С мая месяца еще было непонятно, что Зеркаль делает в команде Зеленского. И вообще как всё это окружение Порошенко оказалось в команде Зеленского - Зеркаль, Пристайко, Маркарова, Арахамия, Потураев, Гончарук, Аваков, Ярошенко и прочие новые лица. С другой стороны попытка ввести в команду всю эту юмористическую братию из Квартала вместо нормальных аполитичных профессионалов показывает, что Зеленский очень плохой HR-менеджер.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Судя по всему по результатам Нормандской встрече будет снята экономическая блокада ОРДЛО, а в качестве ответного жеста экспроприированные предприятия будут возвращены украинским собственникам. Плюс договорятся об очередном обмене пленными и разведении еще в нескольких точках. На этом скорее всего и ограничатся.
Там почти все вывезено или распилено на метеллолом, кроме ахметовских и ему подобных.
Ничуть не сомневаюсь в "предприимчивости" нынешних донецких бандюков и их кремлевских кураторов, но ты бы для общего развития задумалась, сколько промышленности тем временем было утрачено на контролируемой территории! Лично меня, киевлянина, это заботит больше...
С мая месяца еще было непонятно, что Зеркаль делает в команде Зеленского. И вообще как всё это окружение Порошенко оказалось в команде Зеленского - Зеркаль, Пристайко, Маркарова, Арахамия, Потураев, Гончарук, Аваков, Ярошенко и прочие новые лица. С другой стороны попытка ввести в команду всю эту юмористическую братию из Квартала вместо нормальных аполитичных профессионалов показывает, что Зеленский очень плохой HR-менеджер.
да уж.... даже не понимаю, как в 41 можно быть таким недалёким.... то ли он вабще не принимает НИКАКИХ кадровых решений
PORTNOV Через ГБР Портнов пытается расплатиться с Порошенко за то, что в течение пяти лет не мог вернуться в Украину, - заявил член кадровой комиссии ГПУ Леменов, избранный туда недавно Русланом Рябошапкой по квоте гомосексуалистов.
Уважаемые гомосексуалисты Генеральной прокуратуры, а у вас случайно нет конфликта интересов, одной рукой расставлять в ГПУ кадры, а второй делать политические заявления по делам ГБР в отношении Порошенко, которые зависящие от вас прокуроры будут рассматривать в рамках процессуального руководства за следствием?
Может вам в тюрьму пора собираться за осуществление давления на следствие? Или с вас нет спроса, потому что вы по специальной квоте назначены?