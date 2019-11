Додано: Сер 20 лис, 2019 09:11

M-A-X написав: Не так уж и плох был Янукович, но и он был г***. Не так уж и плох был Янукович, но и он был г***.

няшка няшка

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/