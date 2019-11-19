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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 466746684669467046714672>
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 03:37

  lapay написав:[quote="4797911:detroytred
.........
В Криму наші залишки боєздатного війська точно нічого б не зробили проти армії РФ, а зворотній ефект і результат контрнаступу був би на порядок гірший, ніж контрнаступ РФ на Донбасі.

Прекрасно понимаю, что спекуляции на тему "что было бы, если бы" бессмысленны и бесполезны. Но раз уж Вы начали.
Может, и не зробили б, но, может, и зробили б.
Неизвестно, рискнул бы Путин на открытое применение армии - сначала он прикрывался "местными активистами", потом "референдумом". Применить тяжёлое вооружение, танки, БТРы мог бы и не решиться. Это была бы открытая и явная агрессия. Даже позже, на Донбассе РФ категорически отрицала (и отрицает) участие своих войск. И вначале утверждала (и утверждает до сих пор?) о том, что оружие захвачено на укр. складах.
В Крыму это не прошло бы.
"зворотній ефект і результат контрнаступу" - не знаю, что Вы имеете ввиду - "дранг нах Киев" из Крыма? - очень сомнительно. Общее наступление по всей границе? Ещё сомнительнее.
На открытую агрессию он не пошёл даже на Донбассе, где было идеологическое прикрытие в виде "защиты русского населения".
А если бы всё же решился, то уж точно не было бы разговоров о "гражданском конфликте", была бы совсем другая ситуация на Донбассе, другая реакция на Западе и даже в самой России. Не было бы "гибридной" войны.
Но... маємо те, до маємо". А все наши рассуждения - чистые спекуляции, не имеющие смысла.
Фактом остаётся то, что даже до всех событий в армии не нашлось ни одного офицера, кот. поступил бы согласно уставу и присяге.
А политическое руководство проявило, как минимум, недальновидность и нерешительность, а, как максимум, безволие и трусость.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 20 лис, 2019 04:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 03:44

  detroytred написав:lapay
Турчинов может говорить, что угодно. Важны его дела, решения.
......

Вообще-то, на суде о "наказе" надо не говорить, а предъявить документ.
Или это был устный "наказ"?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 04:20

  budivelnik написав:...........
Я притримуюсь європейського правила
Держава для людей
А не москальського
Люди для держави

Могу согласиться.
Но заробитчанство свидетельствует о том, что "Держава для людей" не работает. Иначе такого массового выезда не было бы.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 08:01

Зеркаль уходит из МИДа: команда Зеленского «ради мира» будет сливать дела против России в международных судах?


https://glavcom.ua/ru/news/zerkal-uhodit-iz-mida-komanda-zelenskogo-budet-slivat-dela-protiv-rossii-v-mezhdunarodnyh-sudah-potomu-chto-hochet-mira-641076.html

Профессионалов заменяют юзиками и сивохами.
Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 08:39

  Schmit написав:
Зеркаль уходит из МИДа: команда Зеленского «ради мира» будет сливать дела против России в международных судах?


https://glavcom.ua/ru/news/zerkal-uhodit-iz-mida-komanda-zelenskogo-budet-slivat-dela-protiv-rossii-v-mezhdunarodnyh-sudah-potomu-chto-hochet-mira-641076.html

Профессионалов заменяют юзиками и сивохами.


С мая месяца еще было непонятно, что Зеркаль делает в команде Зеленского. И вообще как всё это окружение Порошенко оказалось в команде Зеленского - Зеркаль, Пристайко, Маркарова, Арахамия, Потураев, Гончарук, Аваков, Ярошенко и прочие новые лица.
С другой стороны попытка ввести в команду всю эту юмористическую братию из Квартала вместо нормальных аполитичных профессионалов показывает, что Зеленский очень плохой HR-менеджер.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 09:11

  M-A-X написав:Не так уж и плох был Янукович, но и он был г***.

няшка
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 09:21

  zРадио написав:
  Renee написав:
  freeze написав:Судя по всему по результатам Нормандской встрече будет снята экономическая блокада ОРДЛО, а в качестве ответного жеста экспроприированные предприятия будут возвращены украинским собственникам.
Плюс договорятся об очередном обмене пленными и разведении еще в нескольких точках.
На этом скорее всего и ограничатся.

Там почти все вывезено или распилено на метеллолом, кроме ахметовских и ему подобных.


Ничуть не сомневаюсь в "предприимчивости" нынешних донецких бандюков и их кремлевских кураторов, но ты бы для общего развития задумалась, сколько промышленности тем временем было утрачено на контролируемой территории! Лично меня, киевлянина, это заботит больше...

Держи для ознакомления ИПП. Если коротко, то на сентябрь 2019-го - 74% от уровня декабря 2013-го...
https://index.minfin.com.ua/economy/index/industrial/

що саме, копанки?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 09:28

  freeze написав:
  Schmit написав:
Зеркаль уходит из МИДа: команда Зеленского «ради мира» будет сливать дела против России в международных судах?


https://glavcom.ua/ru/news/zerkal-uhodit-iz-mida-komanda-zelenskogo-budet-slivat-dela-protiv-rossii-v-mezhdunarodnyh-sudah-potomu-chto-hochet-mira-641076.html

Профессионалов заменяют юзиками и сивохами.


С мая месяца еще было непонятно, что Зеркаль делает в команде Зеленского. И вообще как всё это окружение Порошенко оказалось в команде Зеленского - Зеркаль, Пристайко, Маркарова, Арахамия, Потураев, Гончарук, Аваков, Ярошенко и прочие новые лица.
С другой стороны попытка ввести в команду всю эту юмористическую братию из Квартала вместо нормальных аполитичных профессионалов показывает, что Зеленский очень плохой HR-менеджер.

да уж....
даже не понимаю, как в 41 можно быть таким недалёким....
то ли он вабще не принимает НИКАКИХ кадровых решений
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 09:30

Re: Політичні дискусії

  M-A-X написав:Сейчас йододефицитные вынуждены ездить на заработки за границу, так как государство заботится за людей.
Ну и на Донбассе сосут кое-что.
А так бы жили в процветающей Украине.

западенщина їздила на заробітки чи не з дня розвалу СРСР як впав залізний занавіс...
ну да, а так татальне зубажіння, Путєн пріді - парядак навіді...
ловіть троля-наркомана
Востаннє редагувалось flyman в Сер 20 лис, 2019 09:30, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 09:30

Портнов бессмертный какой то
https://t.me/PortnovUA/1425

PORTNOV
Через ГБР Портнов пытается расплатиться с Порошенко за то, что в течение пяти лет не мог вернуться в Украину, - заявил член кадровой комиссии ГПУ Леменов, избранный туда недавно Русланом Рябошапкой по квоте гомосексуалистов.

Уважаемые гомосексуалисты Генеральной прокуратуры, а у вас случайно нет конфликта интересов, одной рукой расставлять в ГПУ кадры, а второй делать политические заявления по делам ГБР в отношении Порошенко, которые зависящие от вас прокуроры будут рассматривать в рамках процессуального руководства за следствием?

Может вам в тюрьму пора собираться за осуществление давления на следствие? Или с вас нет спроса, потому что вы по специальной квоте назначены?
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