Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Ethereum написав:Наслідки Нормадської: 1) купляється і далі елетроенергія +газ ,ясно через Беню 2) знімаються санкції 3) пенсії сепарам 4) скасування 12 млд Нафтогазу Можна продовжити для зрадофілів 73% япрезидентів
пенсії сепарам можна, але лише за "страховий стаж до 2014 " + стаж до 2004. за наступні роки платять "республіки"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
lapay написав:Само по собі падіння рейтингу Зеленського очікувано і закономірно. Які вічні 73% в українських реаліях? І падіння рейтингу навіть до 5-15% не позбавить Зеленського влади. Влади його позбавить зрада України. Тобто, зміна законодовства (конституції), на вимогу Путіна. І тут вже не важливі цифри рейтинга, на той момент. Знесуть і зелену Раду, і зеленого Президента.
Цілком вірно - ви тут весь час сперечаєтеся про стандартні і законні ( ха ! ) варіанти зміни влади , зміни законів і Конституції ... Практика показала ( це до речі - історично цілком в менталітеті сидить ) - що в Україні істує реальне народовладдя - яке звичайно не співпадає з "писаним" законом . І будь-хто може просто нарватися на неадекватну відповідь ... Спроби задушити кров"ю скоріше всього проваляться - або почнеться 3 світова врешті решт ...
Это не "реальне народовладдя" и не "менталітет". Это либо неверные законы, либо крайняя слабость государства, не способного защищаться ни от внешних, ни от внутренних угроз.
У Вас типовий російський менталітет - це зразу видно ... Начальники завжди праві - і все ... Та ж Європа сотнями років боролася з кров"ю за свої інтереси - і далі продовжують . А Ви починаєте знову розмусолювати законність вуличних виступів . Найкраща держава - сильна - це диктатура .
ЛАД написав:Неизвестно, рискнул бы Путин на открытое применение армии - сначала он прикрывался "местными активистами", потом "референдумом". Применить тяжёлое вооружение, танки, БТРы мог бы и не решиться. Это была бы открытая и явная агрессия. Даже позже, на Донбассе РФ категорически отрицала (и отрицает) участие своих войск. И вначале утверждала (и утверждает до сих пор?) о том, что оружие захвачено на укр. складах. В Крыму это не прошло бы. "зворотній ефект і результат контрнаступу" - не знаю, что Вы имеете ввиду - "дранг нах Киев" из Крыма? - очень сомнительно. Общее наступление по всей границе? Ещё сомнительнее. На открытую агрессию он не пошёл даже на Донбассе, где было идеологическое прикрытие в виде "защиты русского населения". А если бы всё же решился, то уж точно не было бы разговоров о "гражданском конфликте", была бы совсем другая ситуация на Донбассе, другая реакция на Западе и даже в самой России. Не было бы "гибридной" войны.
Для бліцкрігу все було готово - підтягнуті війска, рішення Думи, лист Януковича, диверсійні групи в Херсонській області, які готували наступ. Формальним приводом могло бути: або смерть представників ЧФ в Криму, або дітей з жінками, за якими вони ховались. Тільки те, що не було крові, врятувало нас від єменського сценарію.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Что,кроме озабоченности, выражали эти дипломаты с 2014г? Или это первый погибший из ВСУ? Лучше бы вспомнили Будапештский меморандум который Петруха шоколадный забыл упомянуть в 2014г и эти соболезнователи почему-то его не вспоминают
Ethereum написав:Дипломаты Запада сделали заявление о гибели командира бригады ВСУ Реакции руководства Украины на смерть командира 128-й бригады не было. https://news.liga.net/politics/news/dip ... rigady-vsu
Ватники при владі...
Так це коли треба для рейтингу, Зеля, зі сльозами на очах, розповідає про мужніх бійців і полонених, яких треба, кров з носу, врятувати і зберегти, а коли не треба... Невже в когось ще є ілюзії в тому, що для Зеленського слово "Україна" є порожнім звуком, саме тому, що для нього все українське є чужим?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.