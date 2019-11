Додано: Сер 20 лис, 2019 09:35

Ethereum написав: Наслідки Нормадської:

1) купляється і далі елетроенергія +газ ,ясно через Беню

2) знімаються санкції

3) пенсії сепарам

4) скасування 12 млд Нафтогазу

пенсії сепарам можна, але лише за "страховий стаж до 2014 " + стаж до 2004.

