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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 46684669467046714672>
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 09:33

  flyman написав:
  M-A-X написав:Сейчас йододефицитные вынуждены ездить на заработки за границу, так как государство заботится за людей.
Ну и на Донбассе сосут кое-что.
А так бы жили в процветающей Украине.

западенщина їздила на заробітки чи не з дня розвалу СРСР як впав залізний занавіс...
ну да, а так татальне зубажіння, Путєн пріді - парядак навіді...
ловіть троля-наркомана

да и при совке ездили, только в границах ссср.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 09:35

  Ethereum написав:Наслідки Нормадської:
1) купляється і далі елетроенергія +газ ,ясно через Беню
2) знімаються санкції
3) пенсії сепарам
4) скасування 12 млд Нафтогазу
Можна продовжити для зрадофілів 73% япрезидентів :D


пенсії сепарам можна, але лише за "страховий стаж до 2014 " + стаж до 2004.
за наступні роки платять "республіки"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 09:35

  ЛАД написав:
  Puente написав:
  lapay написав:Само по собі падіння рейтингу Зеленського очікувано і закономірно. Які вічні 73% в українських реаліях? І падіння рейтингу навіть до 5-15% не позбавить Зеленського влади. Влади його позбавить зрада України. Тобто, зміна законодовства (конституції), на вимогу Путіна.
І тут вже не важливі цифри рейтинга, на той момент. Знесуть і зелену Раду, і зеленого Президента.


Цілком вірно - ви тут весь час сперечаєтеся про стандартні і законні ( ха ! ) варіанти зміни влади , зміни законів і Конституції ... Практика показала ( це до речі - історично цілком в менталітеті сидить ) - що в Україні істує реальне народовладдя - яке звичайно не співпадає з "писаним" законом . І будь-хто може просто нарватися на неадекватну відповідь ... Спроби задушити кров"ю скоріше всього проваляться - або почнеться 3 світова врешті решт ...

Это не "реальне народовладдя" и не "менталітет".
Это либо неверные законы, либо крайняя слабость государства, не способного защищаться ни от внешних, ни от внутренних угроз.


У Вас типовий російський менталітет - це зразу видно ... Начальники завжди праві - і все ... Та ж Європа сотнями років боролася з кров"ю за свої інтереси - і далі продовжують . А Ви починаєте знову розмусолювати законність вуличних виступів . Найкраща держава - сильна - це диктатура .
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 09:38

  ЛАД написав:А политическое руководство проявило, как минимум, недальновидность и нерешительность, а, как максимум, безволие и трусость.

це ти ВФЯ чи про кого?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 09:39

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:...........
Я притримуюсь європейського правила
Держава для людей
А не москальського
Люди для держави

Могу согласиться.
Но заробитчанство свидетельствует о том, что "Держава для людей" не работает. Иначе такого массового выезда не было бы.

Цікаво, а як же тоді в Польщі, держава для українців?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 09:40

  19yuriy91 написав:
  flyman написав:
  M-A-X написав:Сейчас йододефицитные вынуждены ездить на заработки за границу, так как государство заботится за людей.
Ну и на Донбассе сосут кое-что.
А так бы жили в процветающей Украине.

западенщина їздила на заробітки чи не з дня розвалу СРСР як впав залізний занавіс...
ну да, а так татальне зубажіння, Путєн пріді - парядак навіді...
ловіть троля-наркомана

да и при совке ездили, только в границах ссср.

да тут державну зраду шиють із безвізом, і перевищення службових повноважень, бачте, вату не спрасілі.
Зато шас, шо не вопрос - референдум, шо земля, шо мір...слугі народа ж, адназначна
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 09:52

Дипломаты Запада сделали заявление о гибели командира бригады ВСУ
Реакции руководства Украины на смерть командира 128-й бригады не было.
https://news.liga.net/politics/news/dip ... rigady-vsu

Ватники при владі...
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 09:53

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Неизвестно, рискнул бы Путин на открытое применение армии - сначала он прикрывался "местными активистами", потом "референдумом". Применить тяжёлое вооружение, танки, БТРы мог бы и не решиться. Это была бы открытая и явная агрессия. Даже позже, на Донбассе РФ категорически отрицала (и отрицает) участие своих войск. И вначале утверждала (и утверждает до сих пор?) о том, что оружие захвачено на укр. складах.
В Крыму это не прошло бы.
"зворотній ефект і результат контрнаступу" - не знаю, что Вы имеете ввиду - "дранг нах Киев" из Крыма? - очень сомнительно. Общее наступление по всей границе? Ещё сомнительнее.
На открытую агрессию он не пошёл даже на Донбассе, где было идеологическое прикрытие в виде "защиты русского населения".
А если бы всё же решился, то уж точно не было бы разговоров о "гражданском конфликте", была бы совсем другая ситуация на Донбассе, другая реакция на Западе и даже в самой России. Не было бы "гибридной" войны.

Для бліцкрігу все було готово - підтягнуті війска, рішення Думи, лист Януковича, диверсійні групи в Херсонській області, які готували наступ. Формальним приводом могло бути: або смерть представників ЧФ в Криму, або дітей з жінками, за якими вони ховались. Тільки те, що не було крові, врятувало нас від єменського сценарію.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 09:56

  Ethereum написав:Дипломаты Запада сделали заявление о гибели командира бригады ВСУ
Реакции руководства Украины на смерть командира 128-й бригады не было.
https://news.liga.net/politics/news/dip ... rigady-vsu

Ватники при владі...


Что,кроме озабоченности, выражали эти дипломаты с 2014г?
Или это первый погибший из ВСУ?
Лучше бы вспомнили Будапештский меморандум который Петруха шоколадный забыл упомянуть в 2014г и эти соболезнователи почему-то его не вспоминают
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 09:58

Re: Політичні дискусії

  Ethereum написав:Дипломаты Запада сделали заявление о гибели командира бригады ВСУ
Реакции руководства Украины на смерть командира 128-й бригады не было.
https://news.liga.net/politics/news/dip ... rigady-vsu

Ватники при владі...

Так це коли треба для рейтингу, Зеля, зі сльозами на очах, розповідає про мужніх бійців і полонених, яких треба, кров з носу, врятувати і зберегти, а коли не треба...
Невже в когось ще є ілюзії в тому, що для Зеленського слово "Україна" є порожнім звуком, саме тому, що для нього все українське є чужим?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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