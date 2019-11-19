А что для него не чужое?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 20 лис, 2019 10:00
А что для него не чужое?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 20 лис, 2019 10:01
любопытный выпуск, всё про Украину
Додано: Сер 20 лис, 2019 10:01
Во как.
Читаешь такое и сразу вспоминается В.Высоцкого " Плывут у нас по Волге ли, по Каме ли, таланты все при шпаге и плаще..."
Вы, часом, с Адольфом Алоизовичем в 1939г провокацию в Глейвице не готовили?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 20 лис, 2019 10:19
Интересно, чем помешал вопрос к будивельнику в моём ночном посте:
Или это тоже "разжигание" чего-нибудь или хамство?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Сер 20 лис, 2019 10:23
З військової точки зору він просто прошляпив ... Ну як можна лазити по нерозмінованим територіям ? Чи думали , що там все чисто ? Чому так думали ? Диверсанти можуть позаміновувати і зараз багато чого ... Зона бойових дій ...
Додано: Сер 20 лис, 2019 10:29
Навіть сформулювати просто не можу ... Єврейських хлопчик , який виріс в Радянському Союзі в російськомовному середовищі , після 1991 року - в пострадянському середовищі , працював ( заробляв гроші ) в російськомовному просторі ... В загальному - все-таки за Україну як державу . Українського менталітету - немає ( є - але дуже мало ) . Що Ви від нього хочете ? Щоб він став другим Мірошниченко ? чи Корчинським ? Хоча б на словах ?
Додано: Сер 20 лис, 2019 10:29
Re: Політичні дискусії
"Квартал", для якого він і досі вичитує жарти, "Свати", батьки, друзі дитинства і по бізнесу, яких він розпихує по владним щаблям. Україна для нього порожній звук.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 20 лис, 2019 10:30
Re: Політичні дискусії
Щоб не злив чужу для нього Україну Путлеру.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 20 лис, 2019 10:30
Давайте відкинемо ідеологічні протиріччя і просто проаналізуємо
1 Чи вигідно Державі втрачати населення - відповідь ні,і приклад СРСР з її залізним занавісом чи Берлінська стіна в ГДР тому підтвердження
2 Якщо росія роками працювала на розвал України (при всіх президентах виставляла територіальні претензії -та сама Тузла в приклад . чи економічні-поставки газу чи молока) то Держава у лиці Порошенка що повинна була зробити?
Робити краще собі і заганяти людей в трудові табори працювати за шматочок хліба на благо перемоги над ворогом?
Чи дати можливість людям самим подбати про себе відкривши кордони на Захід?
3 Люди на підсвідомому рівні зрозумівши що Держава для себе зробила погано(втратила працівників) а для них добре-дала можливість жити і працювати в кращих умовах ніж на той час могла забезпечити Держава - відплатили їй переказами по 10-12 млрд в рік
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Сер 20 лис, 2019 10:48
А от Ви впевнені , що це з точки зору більшості населення України було б погано ?
Ось навіть тут на форумі ну дуже багато таких , які б були не проти ... В загальному - он як Коломойський казав - влила б Росія нам 100 млрд валюти , "залізні" підприємства ( і ще якім там на РФ можуть активно працювати ) - активно б заворушилися , шахти там дотовані , хімія на дешевій сировині ... Що краще - хліб ( ковбаса ) - чи воля - це кардинальне питання - на яке в цілому народ ( населення точніше ) - невідомо як відповідатиме .
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