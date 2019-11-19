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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4669467046714672>
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 10:00

  lapay написав:Невже в когось ще є ілюзії в тому, що для Зеленського слово "Україна" є порожнім звуком, саме тому, що для нього все українське є чужим?


А что для него не чужое?
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любопытный выпуск, всё про Украину
https://www.youtube.com/watch?v=V2XFzOZ-65g
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 10:01

  lapay написав:
  ЛАД написав:Неизвестно, рискнул бы Путин на открытое применение армии - сначала он прикрывался "местными активистами", потом "референдумом". Применить тяжёлое вооружение, танки, БТРы мог бы и не решиться. Это была бы открытая и явная агрессия. Даже позже, на Донбассе РФ категорически отрицала (и отрицает) участие своих войск. И вначале утверждала (и утверждает до сих пор?) о том, что оружие захвачено на укр. складах.
В Крыму это не прошло бы.
"зворотній ефект і результат контрнаступу" - не знаю, что Вы имеете ввиду - "дранг нах Киев" из Крыма? - очень сомнительно. Общее наступление по всей границе? Ещё сомнительнее.
На открытую агрессию он не пошёл даже на Донбассе, где было идеологическое прикрытие в виде "защиты русского населения".
А если бы всё же решился, то уж точно не было бы разговоров о "гражданском конфликте", была бы совсем другая ситуация на Донбассе, другая реакция на Западе и даже в самой России. Не было бы "гибридной" войны.

Для бліцкрігу все було готово - підтягнуті війска, рішення Думи, лист Януковича, диверсійні групи в Херсонській області, які готували наступ. Формальним приводом могло бути: або смерть представників ЧФ в Криму, або дітей з жінками, за якими вони ховались. Тільки те, що не було крові, врятувало нас від єменського сценарію.


Во как.
Читаешь такое и сразу вспоминается В.Высоцкого " Плывут у нас по Волге ли, по Каме ли, таланты все при шпаге и плаще..."
Вы, часом, с Адольфом Алоизовичем в 1939г провокацию в Глейвице не готовили?
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 10:19

Интересно, чем помешал вопрос к будивельнику в моём ночном посте:
А в мене до тебе питання
Треба як в СРСР пенсіонерів від стіл ,але зато ракети найкращі?

Уточните, пожалуйста, насчёт пенсионеров в СССР, а то я что-то не понял фразу.
Или Вы хотите сказать, что сегодня пенсы живут лучше, чем в Союзе?

Или это тоже "разжигание" чего-нибудь или хамство?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 10:23

  Ethereum написав:Дипломаты Запада сделали заявление о гибели командира бригады ВСУ
Реакции руководства Украины на смерть командира 128-й бригады не было.
https://news.liga.net/politics/news/dip ... rigady-vsu

Ватники при владі...

З військової точки зору він просто прошляпив ... Ну як можна лазити по нерозмінованим територіям ? Чи думали , що там все чисто ? Чому так думали ? Диверсанти можуть позаміновувати і зараз багато чого ... Зона бойових дій ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 10:29

  lapay написав: для Зеленського слово "Україна" є порожнім звуком, саме тому, що для нього все українське є чужим?


Навіть сформулювати просто не можу ... Єврейських хлопчик , який виріс в Радянському Союзі в російськомовному середовищі , після 1991 року - в пострадянському середовищі , працював ( заробляв гроші ) в російськомовному просторі ... В загальному - все-таки за Україну як державу . Українського менталітету - немає ( є - але дуже мало ) . Що Ви від нього хочете ? Щоб він став другим Мірошниченко ? чи Корчинським ? Хоча б на словах ?
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 10:29

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:А что для него не чужое?

"Квартал", для якого він і досі вичитує жарти, "Свати", батьки, друзі дитинства і по бізнесу, яких він розпихує по владним щаблям. Україна для нього порожній звук.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 10:30

Re: Політичні дискусії

  Puente написав:Що Ви від нього хочете ? Щоб він став другим Мірошниченко ? чи Корчинським ? Хоча б на словах ?

Щоб не злив чужу для нього Україну Путлеру.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 10:30

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:...........
Я притримуюсь європейського правила
Держава для людей
А не москальського
Люди для держави
Могу согласиться.
Но заробитчанство свидетельствует о том, что "Держава для людей" не работает. Иначе такого массового выезда не было бы.
Давайте відкинемо ідеологічні протиріччя і просто проаналізуємо
1 Чи вигідно Державі втрачати населення - відповідь ні,і приклад СРСР з її залізним занавісом чи Берлінська стіна в ГДР тому підтвердження
2 Якщо росія роками працювала на розвал України (при всіх президентах виставляла територіальні претензії -та сама Тузла в приклад . чи економічні-поставки газу чи молока) то Держава у лиці Порошенка що повинна була зробити?
Робити краще собі і заганяти людей в трудові табори працювати за шматочок хліба на благо перемоги над ворогом?
Чи дати можливість людям самим подбати про себе відкривши кордони на Захід?
3 Люди на підсвідомому рівні зрозумівши що Держава для себе зробила погано(втратила працівників) а для них добре-дала можливість жити і працювати в кращих умовах ніж на той час могла забезпечити Держава - відплатили їй переказами по 10-12 млрд в рік
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 10:48

  lapay написав:
  Puente написав:Що Ви від нього хочете ? Щоб він став другим Мірошниченко ? чи Корчинським ? Хоча б на словах ?

Щоб не злив чужу для нього Україну Путлеру.

А от Ви впевнені , що це з точки зору більшості населення України було б погано ?
Ось навіть тут на форумі ну дуже багато таких , які б були не проти ... В загальному - он як Коломойський казав - влила б Росія нам 100 млрд валюти , "залізні" підприємства ( і ще якім там на РФ можуть активно працювати ) - активно б заворушилися , шахти там дотовані , хімія на дешевій сировині ... Що краще - хліб ( ковбаса ) - чи воля - це кардинальне питання - на яке в цілому народ ( населення точніше ) - невідомо як відповідатиме .
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