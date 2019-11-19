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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4669467046714672 Додано: Сер 20 лис, 2019 10:51 shapo написав: Ethereum написав: Дипломаты Запада сделали заявление о гибели командира бригады ВСУ

Реакции руководства Украины на смерть командира 128-й бригады не было.

https://news.liga.net/politics/news/dip ... rigady-vsu



Ватники при владі... Дипломаты Запада сделали заявление о гибели командира бригады ВСУРеакции руководства Украины на смерть командира 128-й бригады не было.Ватники при владі...



Что,кроме озабоченности, выражали эти дипломаты с 2014г?

Или это первый погибший из ВСУ?

Лучше бы вспомнили Будапештский меморандум который Петруха шоколадный забыл упомянуть в 2014г и эти соболезнователи почему-то его не вспоминают Что,кроме озабоченности, выражали эти дипломаты с 2014г?Или это первый погибший из ВСУ?Лучше бы вспомнили Будапештский меморандум который Петруха шоколадный забыл упомянуть в 2014г и эти соболезнователи почему-то его не вспоминают



яким чином будапештський меморандум заважає зелі висловити співчуття рідним загиблого?



а може просто зеля лиже дупу пуйла і не згадує не лише про загиблого а взагалі про російську агресію?

коли зеля останній раз взагалі публічно згадував про події на донбасі в ключі що це російська агресія? яким чином будапештський меморандум заважає зелі висловити співчуття рідним загиблого?а може просто зеля лиже дупу пуйла і не згадує не лише про загиблого а взагалі про російську агресію?коли зеля останній раз взагалі публічно згадував про події на донбасі в ключі що це російська агресія? mephala Повідомлень: 5918 З нами з: 07.04.14 Подякував: 84 раз. Подякували: 679 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 лис, 2019 10:57 Re: Політичні дискусії Puente написав: А от Ви впевнені , що це з точки зору більшості населення України було б погано ?

Ось навіть тут на форумі ну дуже багато таких , які б були не проти ... В загальному - он як Коломойський казав - влила б Росія нам 100 млрд валюти , "залізні" підприємства ( і ще якім там на РФ можуть активно працювати ) - активно б заворушилися , шахти там дотовані , хімія на дешевій сировині ... Що краще - хліб ( ковбаса ) - чи воля - це кардинальне питання - на яке в цілому народ ( населення точніше ) - невідомо як відповідатиме . А от Ви впевнені , що це з точки зору більшості населення України було б погано ?Ось навіть тут на форумі ну дуже багато таких , які б були не проти ... В загальному - он як Коломойський казав - влила б Росія нам 100 млрд валюти , "залізні" підприємства ( і ще якім там на РФ можуть активно працювати ) - активно б заворушилися , шахти там дотовані , хімія на дешевій сировині ... Що краще - хліб ( ковбаса ) - чи воля - це кардинальне питання - на яке в цілому народ ( населення точніше ) - невідомо як відповідатиме .

Впевнений. Донбас був готовий продатись за ковбасу, а в результаті отримав вонючі тельбухи.

Зелю не для того вибирали, щоб всунути нам ОРДЛО, на умовах Путіна. Якщо він цього не розуміє, то скоро в цьому переконається на власній шкурі. Якщо він думає, що для цього - то нехай йде на референдум. Впевнений. Донбас був готовий продатись за ковбасу, а в результаті отримав вонючі тельбухи.Зелю не для того вибирали, щоб всунути нам ОРДЛО, на умовах Путіна. Якщо він цього не розуміє, то скоро в цьому переконається на власній шкурі. Якщо він думає, що для цього - то нехай йде на референдум. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8912 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1081 раз. Подякували: 1173 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 лис, 2019 10:58 freeze написав: .....

С мая месяца еще было непонятно, что Зеркаль делает в команде Зеленского. И вообще как всё это окружение Порошенко оказалось в команде Зеленского - Зеркаль, Пристайко, Маркарова, Арахамия, Потураев, Гончарук, Аваков, Ярошенко и прочие новые лица.

С другой стороны попытка ввести в команду всю эту юмористическую братию из Квартала вместо нормальных аполитичных профессионалов показывает, что Зеленский очень плохой HR-менеджер. .....С мая месяца еще было непонятно, что Зеркаль делает в команде Зеленского. И вообще как всё это окружение Порошенко оказалось в команде Зеленского - Зеркаль, Пристайко, Маркарова, Арахамия, Потураев, Гончарук, Аваков, Ярошенко и прочие новые лица.С другой стороны попытка ввести в команду всю эту юмористическую братию из Квартала вместо нормальных аполитичных профессионалов показывает, что Зеленский очень плохой HR-менеджер.

Возможно, он и плохой HR-менеджер, но вот не уверен, что у нас есть нормальные

аполитичные профессионалы. Возможно, он и плохой HR-менеджер, но вот не уверен, что у нас есть нормальныеаполитичные профессионалы. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14808 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4296 раз. Подякували: 3989 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 лис, 2019 10:59 mephala написав: яким чином будапештський меморандум заважає зелі висловити співчуття рідним загиблого?

яким чином будапештський меморандум заважає зелі висловити співчуття рідним загиблого?



Для чого взагалі комусь висловлювати співчуття ? Кому від цього легше ? Тим - кому висловлюють ? Та їм однаково ... Їм не це треба ... Їм хіба якась допомога здалася б ... А публічне виказування співчуття - це на 100 % стандартна бюрократична процедура ... Яка різниця - хто загинув - полковник , генерал , чи сержант ... По полковнику дзвонить дзвін , а по сержанту - ні ? Для чого взагалі комусь висловлювати співчуття ? Кому від цього легше ? Тим - кому висловлюють ? Та їм однаково ... Їм не це треба ... Їм хіба якась допомога здалася б ... А публічне виказування співчуття - це на 100 % стандартна бюрократична процедура ... Яка різниця - хто загинув - полковник , генерал , чи сержант ... По полковнику дзвонить дзвін , а по сержанту - ні ? Puente Повідомлень: 2100 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 272 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4669467046714672 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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