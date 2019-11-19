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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4669467046714672
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 10:51

  shapo написав:
  Ethereum написав:Дипломаты Запада сделали заявление о гибели командира бригады ВСУ
Реакции руководства Украины на смерть командира 128-й бригады не было.
https://news.liga.net/politics/news/dip ... rigady-vsu

Ватники при владі...


Что,кроме озабоченности, выражали эти дипломаты с 2014г?
Или это первый погибший из ВСУ?
Лучше бы вспомнили Будапештский меморандум который Петруха шоколадный забыл упомянуть в 2014г и эти соболезнователи почему-то его не вспоминают


яким чином будапештський меморандум заважає зелі висловити співчуття рідним загиблого?

а може просто зеля лиже дупу пуйла і не згадує не лише про загиблого а взагалі про російську агресію?
коли зеля останній раз взагалі публічно згадував про події на донбасі в ключі що це російська агресія?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 10:57

Re: Політичні дискусії

  Puente написав:А от Ви впевнені , що це з точки зору більшості населення України було б погано ?
Ось навіть тут на форумі ну дуже багато таких , які б були не проти ... В загальному - он як Коломойський казав - влила б Росія нам 100 млрд валюти , "залізні" підприємства ( і ще якім там на РФ можуть активно працювати ) - активно б заворушилися , шахти там дотовані , хімія на дешевій сировині ... Що краще - хліб ( ковбаса ) - чи воля - це кардинальне питання - на яке в цілому народ ( населення точніше ) - невідомо як відповідатиме .

Впевнений. Донбас був готовий продатись за ковбасу, а в результаті отримав вонючі тельбухи.
Зелю не для того вибирали, щоб всунути нам ОРДЛО, на умовах Путіна. Якщо він цього не розуміє, то скоро в цьому переконається на власній шкурі. Якщо він думає, що для цього - то нехай йде на референдум.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 10:58

  freeze написав:.....
С мая месяца еще было непонятно, что Зеркаль делает в команде Зеленского. И вообще как всё это окружение Порошенко оказалось в команде Зеленского - Зеркаль, Пристайко, Маркарова, Арахамия, Потураев, Гончарук, Аваков, Ярошенко и прочие новые лица.
С другой стороны попытка ввести в команду всю эту юмористическую братию из Квартала вместо нормальных аполитичных профессионалов показывает, что Зеленский очень плохой HR-менеджер.

Возможно, он и плохой HR-менеджер, но вот не уверен, что у нас есть нормальные
аполитичные профессионалы.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 10:59

  mephala написав:яким чином будапештський меморандум заважає зелі висловити співчуття рідним загиблого?


Для чого взагалі комусь висловлювати співчуття ? Кому від цього легше ? Тим - кому висловлюють ? Та їм однаково ... Їм не це треба ... Їм хіба якась допомога здалася б ... А публічне виказування співчуття - це на 100 % стандартна бюрократична процедура ... Яка різниця - хто загинув - полковник , генерал , чи сержант ... По полковнику дзвонить дзвін , а по сержанту - ні ?
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