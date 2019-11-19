Там явка була 22,9%. Ніхто не хоче ділитись халявою, навіть США. В Путіна халяви тільки на Крим вистачило, сумніваюсь, що на Білорусь нашкребуть.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 20 лис, 2019 11:24
Re: Політичні дискусії
Там явка була 22,9%. Ніхто не хоче ділитись халявою, навіть США. В Путіна халяви тільки на Крим вистачило, сумніваюсь, що на Білорусь нашкребуть.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 20 лис, 2019 11:31
Так и я не об идеологических противоречиях.
По п.1 мы с Вами согласны.
По п.2.
Конечно, в трудовые лагеря загонять не надо. Но обеспечить рост экономики государство должно (создать условия). Тогда решилась бы и проблема с раб. местами и постепенно росли бы и зарплаты.
По п.3.
Люди "відплатили їй переказами по 10-12 млрд в рік" это сильно!
Люди переводят деньги не "Державе", а своим семьям и о "Державе" они в этой ситуации думают в последнюю очередь.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Сер 20 лис, 2019 11:35
Для того, чтобы провести через референдум нужное решение, надо всего лишь правильно сформулировать вопрос, например так :
Считаете ли вы необходимым сохранение СССР как обновлённой федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере обеспечиваться права и свободы человека любой национальности? (Да/Нет)
Так и по референдуму по ОРДЛО можно начать - хотите ли вы мирного решения вопроса ....
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 20 лис, 2019 11:35
Перес
Проблема в том, что ну не знаем мы, что хочет реально ЗЕ и Ко.
Не знаем.
Но судя по интервью того же Арахамии, Милованова -- особых причин сдавать Украину пуйлу у них нет.
Зачем им это?
Уж они-то никоим боком даже не малейшие сторонники рашки и рашмира.
Другое дело разве что конспирология -- Штаты, Европа решили сдать Украину.
Но это с потолка))
Кстати, если бы ЗЕ хотел сдачи Украины и интересов, то уж Коболева-то убрал бы...
(правда, не знаю имеет ли он с Гончаруком на это право).
Додано: Сер 20 лис, 2019 11:39
Не надо передергивать и приписывать мне "російський менталітет". Вы же не Перес.
Самая сильная (но не найкраща) держава это, действительно, диктатура. Но там свои серьезные недостатки.
Я не считаю, что "начальник всегда прав" и никогда не придерживался такой точки зрения.
Как и во всём, должен быть баланс. Диктатура - плохо, но и анархия тоже не годится.
Уличные выступления это нормально. Но вопрос в выдвигаемых требованиях, в способности государства противостоять "хотелкам" десятка тысяч "активистов", кот. вполне могут не соответствовать желаниям миллионов граждан. И, надеюсь, Вы не сомневаетесь, что толпа на улице сильно подвержена манипуляциям.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 20 лис, 2019 11:44, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Сер 20 лис, 2019 11:44
Глав.ЗЕ-бил уже слил Украину.
Проект итогового документа саммита лидеров "нормандской четверки", который запланирован на 9 декабря, уже согласован
Об этом заявил директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, который входит в команду Владислава Суркова и имеет связи с боевиками на Донбассе
Додано: Сер 20 лис, 2019 11:45
Согласен.
Предыдущий вместе с своей камарильей лил крокодильи слезы сочувствия, но родным погибшего вряд ли от этого было легче
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 20 лис, 2019 11:46
Re: Політичні дискусії
Почати можливо як завгодно, але потім все одно буде "шляхом надання автономного статусу ОРДЛО через зміну Конституції".
Не проголосують за таке люди.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 20 лис, 2019 11:51
Re: Політичні дискусії
В этом проекте нет ничего нового, даже ничего более менее значимого. В чем там зрада ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 20 лис, 2019 11:51
avax а кто как не он?
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
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