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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 46714672467346744675>
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 11:24

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Просто не предлагают, вон Пуэрто-Рико в какой раз уже просится в состав США.

Там явка була 22,9%. Ніхто не хоче ділитись халявою, навіть США. В Путіна халяви тільки на Крим вистачило, сумніваюсь, що на Білорусь нашкребуть.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 11:31

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  budivelnik написав:...........
Я притримуюсь європейського правила
Держава для людей
А не москальського
Люди для держави
Могу согласиться.
Но заробитчанство свидетельствует о том, что "Держава для людей" не работает. Иначе такого массового выезда не было бы.
Давайте відкинемо ідеологічні протиріччя і просто проаналізуємо
1 Чи вигідно Державі втр :cry: :oops: ачати населення - відповідь ні,і приклад СРСР з її залізним занавісом чи Берлінська стіна в ГДР тому підтвердження
2 Якщо росія роками працювала на розвал України (при всіх президентах виставляла територіальні претензії -та сама Тузла в приклад . чи економічні-поставки газу чи молока) то Держава у лиці Порошенка що повинна була зробити?
Робити краще собі і заганяти людей в трудові табори працювати за шматочок хліба на благо перемоги над ворогом?
Чи
Конечно, в трудовые лагеря можливість людям самим подбати про себе відкривши кордони на Захід?
3 Люди на підсвідомому рівні зрозумівши що Держава для себе зробила погано(втратила працівників) а для них добре-дала можливість жити і працювати в кращих умовах ніж на той час могла забезпечити Держава - відплатили їй переказами по 10-12 млрд в рік :evil:

Так и я не об идеологических противоречиях.
По п.1 мы с Вами согласны.
По п.2.
Конечно, в трудовые лагеря загонять не надо. Но обеспечить рост экономики государство должно (создать условия). Тогда решилась бы и проблема с раб. местами и постепенно росли бы и зарплаты.
По п.3.
Люди "відплатили їй переказами по 10-12 млрд в рік" это сильно! :)
Люди переводят деньги не "Державе", а своим семьям и о "Державе" они в этой ситуации думают в последнюю очередь.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 11:35

  lapay написав:
  Puente написав:Ну а от уявляєте - якщо більще 50 % скажуть - та нехай , аби це все закінчилося ... Громадянська війна ? З допомогою РФ ? Такий сценарій може розкрутити війну до світової ... Ніхто ж не знає - і спрогнозувати не може . Ну або Югославський варіант - набагато краще ?

Не треба нічого уявляти. По соцопитуванням більшість вважає Рашу агресором, і на план Путіна не поведеться. Референдум так референдум. Ніхто не давав права зеленим змінювати Конституцію так, як це хоче Путін, а не українській нарід.


Для того, чтобы провести через референдум нужное решение, надо всего лишь правильно сформулировать вопрос, например так :

Считаете ли вы необходимым сохранение СССР как обновлённой федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере обеспечиваться права и свободы человека любой национальности? (Да/Нет)

Так и по референдуму по ОРДЛО можно начать - хотите ли вы мирного решения вопроса ....
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 11:35

Перес
Проблема в том, что ну не знаем мы, что хочет реально ЗЕ и Ко.
Не знаем.

Но судя по интервью того же Арахамии, Милованова -- особых причин сдавать Украину пуйлу у них нет.
Зачем им это?
Уж они-то никоим боком даже не малейшие сторонники рашки и рашмира.


Другое дело разве что конспирология -- Штаты, Европа решили сдать Украину.
Но это с потолка))


Кстати, если бы ЗЕ хотел сдачи Украины и интересов, то уж Коболева-то убрал бы...
(правда, не знаю имеет ли он с Гончаруком на это право).
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 11:39

:roll:
  Puente написав:
  ЛАД написав:.......
Это не "реальне народовладдя" и не "менталітет".
Это либо неверные законы, либо крайняя слабость государства, не способного защищаться ни от внешних, ни от внутренних угроз.


У Вас типовий російський менталітет - це зразу видно ... Начальники завжди праві - і все ... Та ж Європа сотнями років боролася з кров"ю за свої інтереси - і далі продовжують . А Ви починаєте знову розмусолювати законність вуличних виступів . Найкраща держава - сильна - це диктатура .

Не надо передергивать и приписывать мне "російський менталітет". Вы же не Перес.
Самая сильная (но не найкраща) держава это, действительно, диктатура. Но там свои серьезные недостатки.
Я не считаю, что "начальник всегда прав" и никогда не придерживался такой точки зрения.
Как и во всём, должен быть баланс. Диктатура - плохо, но и анархия тоже не годится.
Уличные выступления это нормально. Но вопрос в выдвигаемых требованиях, в способности государства противостоять "хотелкам" десятка тысяч "активистов", кот. вполне могут не соответствовать желаниям миллионов граждан. И, надеюсь, Вы не сомневаетесь, что толпа на улице сильно подвержена манипуляциям.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 20 лис, 2019 11:44, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 11:44

Глав.ЗЕ-бил уже слил Украину.

Проект итогового документа саммита лидеров "нормандской четверки", который запланирован на 9 декабря, уже согласован
Об этом заявил директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, который входит в команду Владислава Суркова и имеет связи с боевиками на Донбассе

https://www.interfax.ru/world/684755
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 11:45

  Puente написав:
  mephala написав:яким чином будапештський меморандум заважає зелі висловити співчуття рідним загиблого?


Для чого взагалі комусь висловлювати співчуття ? Кому від цього легше ? Тим - кому висловлюють ? Та їм однаково ... Їм не це треба ... Їм хіба якась допомога здалася б ... А публічне виказування співчуття - це на 100 % стандартна бюрократична процедура ... Яка різниця - хто загинув - полковник , генерал , чи сержант ... По полковнику дзвонить дзвін , а по сержанту - ні ?


Согласен.
Предыдущий вместе с своей камарильей лил крокодильи слезы сочувствия, но родным погибшего вряд ли от этого было легче
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 11:46

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Для того, чтобы провести через референдум нужное решение, надо всего лишь правильно сформулировать вопрос, например так :

Считаете ли вы необходимым сохранение СССР как обновлённой федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере обеспечиваться права и свободы человека любой национальности? (Да/Нет)

Так и по референдуму по ОРДЛО можно начать - хотите ли вы мирного решения вопроса ....

Почати можливо як завгодно, але потім все одно буде "шляхом надання автономного статусу ОРДЛО через зміну Конституції".
Не проголосують за таке люди.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 11:51

Re: Політичні дискусії

avax написав:Глав.ЗЕ-бил уже слил Украину.

Проект итогового документа саммита лидеров "нормандской четверки", который запланирован на 9 декабря, уже согласован
Об этом заявил директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, который входит в команду Владислава Суркова и имеет связи с боевиками на Донбассе

https://www.interfax.ru/world/684755


В этом проекте нет ничего нового, даже ничего более менее значимого. В чем там зрада ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 11:51

avax а кто как не он?
Витька,извинись,я всё прощу
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