Додано: Сер 20 лис, 2019 11:35

Перес

Проблема в том, что ну не знаем мы, что хочет реально ЗЕ и Ко.

Не знаем.



Но судя по интервью того же Арахамии, Милованова -- особых причин сдавать Украину пуйлу у них нет.

Зачем им это?

Уж они-то никоим боком даже не малейшие сторонники рашки и рашмира.





Другое дело разве что конспирология -- Штаты, Европа решили сдать Украину.

Но это с потолка))





Кстати, если бы ЗЕ хотел сдачи Украины и интересов, то уж Коболева-то убрал бы...

(правда, не знаю имеет ли он с Гончаруком на это право).