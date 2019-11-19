Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:Что,кроме озабоченности, выражали эти дипломаты с 2014г? Или это первый погибший из ВСУ? Лучше бы вспомнили Будапештский меморандум который Петруха шоколадный забыл упомянуть в 2014г и эти соболезнователи почему-то его не вспоминают
Слухай ватан, там написано: Реакции руководства Украины на смерть командира 128-й бригады не было.
Расскажи,вышиватник, как выражал свою реакцию патриот Порошенко с его сбежавшим в Англию генпрокурором и пр., выражал соболезнования как дипломаты стран торгующих с Россией? Помнится, на 1+1 ведущая взорвалась от порохоботской журналистки 5-го канала Соколовой которая тоже требовала соболезнований https://www.youtube.com/watch?v=uu39ZLsJD1o
Востаннє редагувалось shapo в Сер 20 лис, 2019 11:55, всього редагувалось 1 раз.
Проект итогового документа саммита лидеров "нормандской четверки", который запланирован на 9 декабря, уже согласован Об этом заявил директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, который входит в команду Владислава Суркова и имеет связи с боевиками на Донбассе
Так це цілком очікувано, і особливої зради ще не має. Формула Штайнмаєра - це ті самі Мінські угоди, які так само можна не виконувати. Вибори по українському законодавству, безпека кандидатів і агітаторів, ліквідація ЛДНР, і тому подібне - такі самі запобіжники, як і перший пункт Мінських угод, який не виконує Путін. Для нас там цікавий обмін "всіх на всіх", для Путіна його хотєлки обмежаться продовженням закону про особливий статус. Все.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
freeze написав:Для того, чтобы провести через референдум нужное решение, надо всего лишь правильно сформулировать вопрос, например так :
Считаете ли вы необходимым сохранение СССР как обновлённой федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере обеспечиваться права и свободы человека любой национальности? (Да/Нет)
Так и по референдуму по ОРДЛО можно начать - хотите ли вы мирного решения вопроса ....
Почати можливо як завгодно, але потім все одно буде "шляхом надання автономного статусу ОРДЛО через зміну Конституції". Не проголосують за таке люди.
Можно не использовать термин автономный статус, можно написать путем децентрализации или путем передачи ряда полномочий органам местной власти. Для этого может и Конституцию не надо менять, пару законов подправить.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
lapay написав: для Зеленського слово "Україна" є порожнім звуком, саме тому, що для нього все українське є чужим?
Навіть сформулювати просто не можу ... Єврейських хлопчик , який виріс в Радянському Союзі в російськомовному середовищі , після 1991 року - в пострадянському середовищі , працював ( заробляв гроші ) в російськомовному просторі ... В загальному - все-таки за Україну як державу . Українського менталітету - немає ( є - але дуже мало ) . Що Ви від нього хочете ? Щоб він став другим Мірошниченко ? чи Корчинським ? Хоча б на словах ?
А ксенофобам все не ймется.
Еврейский по происхождению мальчик, родившийся и выросший в советской Украине, априори лишен украинского менталитета? Корчинские-мирошниченки родились и выросли в какой-то другой Украине? Или, быть может, у них кровь более украинская, глаза, нос?..
А может это русский язык во всем виноват? Все же знают, что Украину в АТО/ООС защищают одни украиноязычные добровольцы, а уклонисты и дезертиры - все русскоязычные
Может пора прекратить разжигать? Достали уже выскочки, объявившие себя правильными украинцами, якобы лучше других знающие, что такое Украина, какая у нее история и как нужно строить будущее
freeze написав:Можно не использовать термин автономный статус, можно написать путем децентрализации или путем передачи ряда полномочий органом местной власти. Для этого может и Конституцию не надо менять, пару законов подправить.
Таке може бути, і навіть буде, в новому законі про особливий статус. Весь цимус в тому, коли цей закон буде вступати в дію, на яких умовах. Напишемо, що після демократичних виборів по українському законодавству, с гарантіями безпеки кандидатам і виборцям - і все буде по старому - і зелені вівці цілі, і запоребриковий вовк сильно не буде вити.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Puente написав:Ну а от уявляєте - якщо більще 50 % скажуть - та нехай , аби це все закінчилося ... Громадянська війна ? З допомогою РФ ? Такий сценарій може розкрутити війну до світової ... Ніхто ж не знає - і спрогнозувати не може . Ну або Югославський варіант - набагато краще ?
Проблеми які наросли в РФ, їм би свій охлос витягнути з зубожіння, закредитованість шалена і повернення боргів на низькому півні, а тут ще й ЛДНР треба утримувати фінансово у всіх сферах життєдяльності цього утворення у вигляді Діри. Путін хоче здихатись цього баласту, та отримати ще й при цьому вигоду і вплив на Україну. На мою думку приймати вщент зруйнований промислово, економічно, фінансово депресивний регіон ОРДЛО зараз - це помилка і злочин, тягар буде тоді наш, український з усіма негараздами. Єдиний правильний шлях вирішення проблеми, це виконувати Конституцію України,та провести військову операцію по придушенню сепаратистів і відновлення території, та цілісності Держави військовим шляхом. Крапка. Ніяких перемовин з терористами не проводить.Крапка. На всі втручання в наші Законні дії Держави Україна російської федерації тиснути дуже болючими світовими санкціями, послаблювати до внутрішнього колапсу агресора, це буде підтримка коаліції, яка на боці України. Іншого шляху для припинення війни з рф не існує, якщо навіть побудувати мур і заморозити конфлікт, від України ніхто не відстане, тільки розтягнеться на десятиліття.Той шлях, який вибрав Зеленський програшний і зрадницький, де ми всі втратимо Україну.
Puente написав:Навіть сформулювати просто не можу ... Єврейських хлопчик , який виріс в Радянському Союзі в російськомовному середовищі , після 1991 року - в пострадянському середовищі , працював ( заробляв гроші ) в російськомовному просторі ... В загальному - все-таки за Україну як державу . Українського менталітету - немає ( є - але дуже мало ) . Що Ви від нього хочете ? Щоб він став другим Мірошниченко ? чи Корчинським ? Хоча б на словах ?
А ксенофобам все не ймется.
Еврейский по происхождению мальчик, родившийся и выросший в советской Украине, априори лишен украинского менталитета? Корчинские-мирошниченки родились и выросли в какой-то другой Украине? Или, быть может, у них кровь более украинская, глаза, нос?..
А может это русский язык во всем виноват? Все же знают, что Украину в АТО/ООС защищают одни украиноязычные добровольцы, а уклонисты и дезертиры - все русскоязычные
Может пора прекратить разжигать? Достали уже выскочки, объявившие себя правильными украинцами, якобы лучше других знающие, что такое Украина, какая у нее история и как нужно строить будущее
Корчинский - штатный провокатор http://www.posprikaz.ru/2015/10/dmytro- ... pecsluzhb/. Что касается еврейства Зеленского, то чем больше его рейтинг будет падать, тем больше эта тема будет мусироваться - уж очень она старая и проверенная за 2000 лет. Да и не способны порохоботы придумать что-нибудь новенькое
ЛАД написав:По п.2. Конечно, в трудовые лагеря загонять не надо. Но обеспечить рост экономики государство должно (создать условия). Тогда решилась бы и проблема с раб. местами и постепенно росли бы и зарплаты.
Є бажання-а є можливості Якщо 30% твого товарообороту блокується ворогом.при чому блокується свідомо - в Держави є можливість за рік-пять все кардинально змінити? От і виходить Могли вибирати по радянськи(російськи) - всіх під плінтус,кордони перекрити-будуємо щось хороше для майбутнього... Зробили по іншому-кордони відкрили і дали можливість самим людям спробувати влаштувати собі людське життя. Що зробила не правильно Україна?
ЛАД написав:По п.3. Люди "відплатили їй переказами по 10-12 млрд в рік" это сильно! Люди переводят деньги не "Державе", а своим семьям и о "Державе" они в этой ситуации думают в последнюю очередь.
Це майстерність - отримати два плюси в одному флаконі... Так щоб Ви зрозуміли У нас є відшкодування ПДВ і воно можливе як правило тільки для експортерів... Тобто ми (всі разом) виплачуємо відшкодування експортерам у розмірі 20% від того що вони продали за кордон... тільки для того щоб збалансувати свої фінанси Заробітчани переказують 12 млрд доларів в рік і при цьому не вимагають відшкодування в 20% ПДВ, таким чином Держава на халяву отримує додаткових 2 млрд доларів собі в плюс.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
zРадио написав:Может пора прекратить разжигать? Достали уже выскочки, объявившие себя правильными украинцами, якобы лучше других знающие, что такое Украина, какая у нее история и как нужно строить будущее
Це виключне право мають тільки видатні топ-менеджери і представники богообраного народу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
zРадио написав:Может пора прекратить разжигать? Достали уже выскочки, объявившие себя правильными украинцами, якобы лучше других знающие, что такое Украина, какая у нее история и как нужно строить будущее
Це виключне право мають тільки видатні топ-менеджери і представники богообраного народу.