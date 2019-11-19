Додано: Сер 20 лис, 2019 12:04

Puente написав: Ну а от уявляєте - якщо більще 50 % скажуть - та нехай , аби це все закінчилося ... Громадянська війна ? З допомогою РФ ? Такий сценарій може розкрутити війну до світової ... Ніхто ж не знає - і спрогнозувати не може . Ну або Югославський варіант - набагато краще ? Ну а от уявляєте - якщо більще 50 % скажуть - та нехай , аби це все закінчилося ... Громадянська війна ? З допомогою РФ ? Такий сценарій може розкрутити війну до світової ... Ніхто ж не знає - і спрогнозувати не може . Ну або Югославський варіант - набагато краще ?

Проблеми які наросли в РФ, їм би свій охлос витягнути з зубожіння, закредитованість шалена і повернення боргів на низькому півні, а тут ще й ЛДНР треба утримувати фінансово у всіх сферах життєдяльності цього утворення у вигляді Діри. Путін хоче здихатись цього баласту, та отримати ще й при цьому вигоду і вплив на Україну. На мою думку приймати вщент зруйнований промислово, економічно, фінансово депресивний регіон ОРДЛО зараз - це помилка і злочин, тягар буде тоді наш, український з усіма негараздами. Єдиний правильний шлях вирішення проблеми, це виконувати Конституцію України,та провести військову операцію по придушенню сепаратистів і відновлення території, та цілісності Держави військовим шляхом. Крапка. Ніяких перемовин з терористами не проводить.Крапка. На всі втручання в наші Законні дії Держави Україна російської федерації тиснути дуже болючими світовими санкціями, послаблювати до внутрішнього колапсу агресора, це буде підтримка коаліції, яка на боці України. Іншого шляху для припинення війни з рф не існує, якщо навіть побудувати мур і заморозити конфлікт, від України ніхто не відстане, тільки розтягнеться на десятиліття.Той шлях, який вибрав Зеленський програшний і зрадницький, де ми всі втратимо Україну.